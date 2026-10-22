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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, ζητώντας του να άρει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο δορυφορικό σύστημα Starlink της εταιρείας του στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, ο Τραμπ εξέφρασε στον Μασκ τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στη λειτουργία του συστήματος σε ταχύτητες περίπου 100 μιλίων την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Το Starlink έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Το Κίεβο εξαρτάται από το Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink, τόσο για την υποστήριξη των συστημάτων αεράμυνας όσο και για τη διευκόλυνση της στοχοποίησης των επιθέσεων του πυροβολικού.

Το σύστημα θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ουκρανική αεράμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπολύει διαδοχικά κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση και μίλησε στο Bloomberg News υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ταχύτητα σύνδεσης μέσω Starlink, αν και μέχρι αργά την Πέμπτη η υπηρεσία παρουσίασε μικρή βελτίωση σε ορισμένες περιοχές.

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι το Κίεβο προσπαθεί να επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τους περιορισμούς, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη εξήγηση για τη μείωση των ταχυτήτων σύνδεσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβράδυνση της υπηρεσίας.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal ανέφερε σε δημοσίευμά της την Τρίτη ότι η μείωση της ταχύτητας προήλθε από εντολή του ίδιου του Έλον Μασκ, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που δεν κατονομάζονται.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στη Νορβηγία με απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι συζήτησε μαζί τους το ζήτημα των περιορισμών στο δορυφορικό σύστημα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του αυτή την εβδομάδα ότι επιθυμεί την ανατροπή της απόφασης για τον περιορισμό της λειτουργίας του Starlink, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της υπηρεσίας.