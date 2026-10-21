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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει, ενώ ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, Αμερικανού που κρατείτο εκεί για τέσσερα χρόνια.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Χάμπαρντ.

literally moments after claiming he gave up nothing in exchange for a hostage who was being held by Putin, Trump admits that he didn’t implement sanctions on Russia in order to get the hostage https://t.co/q7W5IC0QKb — Aaron Rupar (@atrupar) October 21, 2026

«Τις προάλλες, μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία και νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε αυτό. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν αποτύχει επί του παρόντος, με τη Μόσχα να παραμένει αδιάλλακτη όσον αφορά τα αιτήματά της.