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Τη διακοπή της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας προς το Ισραήλ, η οποία ανέρχεται σε δισ. δολάρια ετησίως, έως το τέλος του 2026 ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς περιόδου στρατιωτικής υποστήριξης προς έναν από τους στενότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

«Τους δίναμε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξακολουθούμε να τους τα δίνουμε. Όμως, η βοήθεια σταματά στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Τραμπ, παρεμβαίνοντας τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο ο Λευκός Οίκος μπορεί να προχωρήσει τόσο εύκολα στη διακοπή της χρηματοδότησης εντός του τρέχοντος έτους. Το δεκαετές μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, βάσει του οποίου η αμερικανική πλευρά παρέχει ετησίως 3,8 δισ. δολάρια, παραμένει σε ισχύ έως το 2028.

Η συμφωνία με τον Νετανιάχου και οι πολιτικές πιέσεις

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιανουάριο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία του να μειωθεί σταδιακά η αμερικανική βοήθεια, με απώτερο στόχο τον πλήρη μηδενισμό της κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο Τραμπ διερωτήθηκε γιατί οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να δέχονται επικρίσεις από έντονα φιλοπαλαιστίνιους Δημοκρατικούς, όπως ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στην πολιτεία του Μίσιγκαν, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στο Ισραήλ περισσότερη βοήθεια από οποιονδήποτε άλλο και, όπως υποστήριξε, η χώρα δεν τη χρειάζεται πλέον.

«Είναι ένα κακό επιχείρημα που χρησιμοποιείται εναντίον μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για το ζήτημα. «Καταλήξαμε σε συμφωνία επ’ αυτού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα τέθηκε από τον ίδιο τον Νετανιάχου.

«Εκείνος το έφερε στη συζήτηση. Μου είπε: “Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να μη λαμβάνουμε βοήθεια”, επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η αμερικανική βοήθεια στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Το ζήτημα της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ είχε αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ολοένα περισσότεροι υποψήφιοι των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο έχουν εντάξει στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις τη μείωση ή ακόμη και την πλήρη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Τον περασμένο Απρίλιο, δεκάδες γερουσιαστές, σχεδόν όλοι προερχόμενοι από το Δημοκρατικό Κόμμα, είχαν ψηφίσει υπέρ πρότασης για την παρεμπόδιση της πώλησης συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ. Η πρόταση, ωστόσο, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη υποστήριξη και απορρίφθηκε.

Σφοδρή αντίδραση στο Ισραήλ – «Τεράστιο πλήγμα στην ασφάλεια της χώρας»

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τον Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του φιλελεύθερου κόμματος των Δημοκρατών, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του, ο Γκολάν υποστήριξε ότι η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας συνιστά ακόμη μία μεγάλη αποτυχία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικές ανάγκες της χώρας παραμένουν εξαιρετικά αυξημένες.

«Ακριβώς τη στιγμή που οι αμυντικές δαπάνες του Ισραήλ έχουν φτάσει σε τεράστια επίπεδα, όταν η χώρα χρειάζεται να αναπληρώσει τα αποθέματα επιθετικών οπλικών συστημάτων και ενώ οι δυνατότητες αεράμυνας έχουν εξαντληθεί έπειτα από έναν τόσο μακροχρόνιο πόλεμο, ο Νετανιάχου προσθέτει στο ενεργητικό του ακόμη μία τεράστια αποτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την ασφάλεια του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Γκολάν.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δεν υπερασπίστηκε επαρκώς τα συμφέροντα της χώρας στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

«Ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός θα είχε αγωνιστεί για την αύξηση της αμερικανικής βοήθειας και όχι για την κατάργησή της», πρόσθεσε.

Το κόμμα του Γκολάν βρίσκεται στην αντιπολίτευση και επιδιώκει τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού που θα απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία, μετά τις ισραηλινές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τρίτη.