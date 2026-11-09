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Η παραγουανή δικαιοσύνη ερεύνησε χθες Κυριακή την κατοικία του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια, κοντά στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης στοιχείων για την κατάρρευση της τράπεζας Ueno, εξαιτίας της οποίας καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η τραπεζική κρίση, που εξαρχής πήρε τροπή άκρως πολιτική, ξέσπασε την Τρίτη, όταν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τέθηκε υπό κηδεμονία της κεντρικής τράπεζας (BCP) και υπό εκκαθάριση, λόγω έλλειψης φερεγγυότητας. Οι αποταμιεύσεις, οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες σχεδόν τριών εκατομμυρίων πελατών της, του μεγαλύτερου μέρους του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, πάγωσαν.

Η έρευνα στο σπίτι του Σαντιάγο Πένια αφορούσε τις κατηγορίες της «κατάχρησης εμπιστοσύνης» και της «κατάχρησης κεφαλαίων για προσωπικούς σκοπούς», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο κ. Πένια προφυλακίστηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του κατηγορητηρίου, που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο κ. Πένια, ο οποίος ως την άνοιξη του 2025 διακρατούσε μετοχές στον όμιλο συμμετοχών στον οποίο ανήκει η τράπεζα, κατηγορείται πως διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην πελώρια «αύξηση» και «συγκέντρωση» δημοσίων κεφαλαίων και πόρων συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ueno, ύψους 800 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων.

Πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Πένα έλαβε τον Μάιο δυο δάνεια από τη Ueno, ύψους 500.000 δολαρίων, για να χρηματοδοτήσει την ανέγερση της κατοικίας που ερευνήθηκε.

Ο συντηρητικός πολιτικός 47 ετών, πρόεδρος της Παραγουάης από το 2023, σύμμαχος της Ουάσιγκτον, η θητεία του οποίου κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2028, κρίθηκε —ομόφωνα— ένοχος από τους παρόντες στη Γερουσία κατά τη δίκη του, για «κακή άσκηση» των καθηκόντων του και καθαιρέθηκε από το αξίωμα.

Κατόπιν ορκίστηκε νέος αρχηγός του κράτους ο αντιπρόεδρος Πέδρο Αγιάνα, που έδωσε εντολή οι φορολογούμενοι οι οποίοι πλήττονται από την κατάρρευση της τράπεζας, που αναπτυσσόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από την ίδρυσή της το 2021 ως την κατάρρευσή της την περασμένη εβδομάδα, «να μην πληρώσουν πρόστιμα, ούτε προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεων αποπληρωμής, ούτε τόκους εξαιτίας του προβλήματος αυτού».

Ο νέος αρχηγός του κράτους ανέφερε πως έλαβαν, εν μέρει ή εν όλω, τα χρήματά τους 1,2 εκατομμύρια καταθέτες, ότι δηλαδή επιστράφηκαν στους δικαιούχους κεφάλαια συνολικά σχεδόν 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα.