Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει προτείνει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής τον επόμενο μήνα με τους ομολόγους του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζιμπίνγκ, με σκοπό διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπό όρους που θα είναι ευνοϊκοί για τη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Επικαλούμενη πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, η WSJ αναφέρει ότι η πρόταση του Πούτιν διατυπώθηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, κατά την οποία επιτεύχθηκε συμφωνία για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως μια τέτοια σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα προκαλούσε ανησυχία σε ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ υπερασπίστηκε την απόφασή του για αναστολή της εφαρμογής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας πως θέλει να κρατήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Είμαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης (συμφωνίας) για την ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Τραμπ.

Αφού επέκρινε έντονα τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον διυλιστηρίων στη Ρωσία, ο Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι «δεν θέλει τον τερματισμό αυτού του πολέμου και πιθανώς δεν ήθελε ποτέ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια σε σύγκριση με σήμερα».