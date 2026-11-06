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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως, σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν νέο μπαράζ επιθέσεων εναντίον υποδομών ζωτικής σημασίας, με τον ουκρανικό στρατό να προετοιμάζεται για μια δύσκολη αποστολή.

«Διαθέτουμε πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε γέφυρες του ποταμού Δνείπερου και σε πολιτικές υποδομές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Η πολεμική αεροπορία και οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο σύνολό τους προετοιμάζονται για άμυνα. Δεν θα είναι εύκολο», συμπλήρωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους συμμάχους να προμηθεύσουν άμεσα την Ουκρανία με αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot για την υπεράσπιση των ουκρανικών πόλεων. «Κάθε ημέρα στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων είναι καθοριστικής σημασίας», τόνισε. «Ζητάμε θερμά από τους εταίρους μας να μην αναβάλλουν τις παραδόσεις».

Το Κίεβο, όπως κι άλλες ουκρανικές πόλεις, δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, δύο μεγάλες γέφυρες στην ουκρανική πρωτεύουσα επλήγησαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ενέκρινε την πώληση στην Ουκρανία 500 πυραύλων Patriot PAC-3, εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η παράδοσή τους δεν αναμένεται πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.