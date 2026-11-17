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Για μια εταιρεία που αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη γεωργία, η διαφορά μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σε ένα μικρό πιλοτικό έργο και σε δέκα παράλληλες δοκιμές.

Για μια νεότερη επιχείρηση που κατασκευάζει AI agents, στην ευκαιρία να αναπτύξει δικά της μοντέλα και να διαφοροποιηθεί σε μια αγορά όπου όλο και περισσότεροι προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.

Αυτή είναι η επιχειρηματική προσδοκία πίσω από τον «Φάρο» (Pharos AI Factory), το ελληνικό AI Factory: να αποκτήσουν οι εταιρείες πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, εργαλεία και τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψουν να δοκιμάζουν περισσότερες ιδέες, ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Το πρώτο δείγμα ενδιαφέροντος ήρθε από το Agentic AI Bootcamp, που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 10 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τη NVIDIA και την Endeavor Greece. Περίπου 150 ατομικές αιτήσεις συγκεντρώθηκαν σε τρεις εβδομάδες.

Το newmoney μίλησε με τον Ορέστη Μακρή της Techmellon και τον Σταύρο Τεκέ, CTO της Agroapps, για το τι αποκόμισαν οι ομάδες τους που έφτασαν έως την τελική φάση, και, κυρίως, για όσα θέλουν να κάνουν στη συνέχεια. Οι εμπειρίες τους, μαζί με τις τοποθετήσεις της διευθύνουσας συμβούλου της Φάρος Α.Ε., Αφροδίτης Σεβαστή, και του Felix de Grey της Endeavor Greece στο GenAI Summit, δίνουν μια πρώτη εικόνα της ζήτησης και των προκλήσεων.

Agroapps: Ταχύτερη είσοδος σε νέες αγορές

Για την Agroapps, η πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ μπορεί να επιταχύνει την επέκταση σε νέες αγορές. Μια διαδικασία που στο παρελθόν μπορούσε να χρειαστεί τρία–τέσσερα χρόνια, όπως εξηγεί ο CTO της εταιρείας, Σταύρος Τεκές, προσδοκά πλέον να προχωρά γρηγορότερα, χάρη στη δυνατότητα να δοκιμάζονται παράλληλα περισσότερα μοντέλα και εφαρμογές.

Η εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δεκαετή παρουσία στην αγορά, αναπτύσσει τεχνολογικές υπηρεσίες για τον αγροτικό τομέα. Συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα, μετρήσεις πεδίου και μοντέλα, βοηθώντας παραγωγούς και επαγγελματίες της γεωργίας να αποφασίζουν πότε χρειάζεται πότισμα ή πότε είναι κατάλληλη στιγμή για εργασίες στον αγρό.

Η μεταφορά αυτών των υπηρεσιών σε μια νέα αγορά απαιτεί δοκιμές και προσαρμογές. Διαφορετικές καλλιέργειες, εδάφη και μικροκλίματα σημαίνουν ότι ένα μοντέλο που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως κατάλληλο και για μια άλλη χώρα.

«Το μικροκλίμα είναι διαφορετικό, ο αλγόριθμος που έκανες κάπου δεν θα δουλεύει κάπου αλλού», εξηγεί ο Σταύρος Τεκές. «Δίνουμε μια συμβουλή. Ήταν καλή η συμβουλή; Ήταν η σωστή συμβουλή στον σωστό χρόνο; Αυτό είναι πολύ ακριβό για να γίνει. Θέλει χρόνο να περάσει, θέλει να πάρεις τα δεδομένα, να μετρήσεις και να τρέξεις για διαφορετικές καλλιέργειες, για διαφορετικές περιοχές».

Η δυνατότητα παράλληλων πειραμάτων και προσομοιώσεων θα επέτρεπε στην Agroapps να εντοπίζει γρηγορότερα τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες: αγορές με συνθήκες κοντά σε εκείνες που ήδη γνωρίζει, όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει ευκολότερα, και στη συνέχεια πιο απαιτητικές περιπτώσεις.

Το κόστος της υπολογιστικής ισχύος καθορίζει σήμερα πόσο εκτεταμένες μπορούν να είναι αυτές οι δοκιμές.

«Οτιδήποτε έχουμε σε υπολογιστική δύναμη μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε την επόμενη μέρα και να δοκιμάσουμε αυτά που κάνουμε πολύ γρηγορότερα. Αλλιώς αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε και συνήθως, όταν τα πληρώνουμε, δεν θα πάμε με τόσο ακριβό μοντέλο. Δεν θα πάμε με δέκα πιλοτικά μαζί. Θα πάμε με ένα πολύ μικρό πιλοτικό, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και μετά θα δούμε πώς θα περάσουμε στο επόμενο», αναφέρει.

Η πρώτη επαφή της Agroapps με τον Φάρο έγινε μέσω της συμμετοχής μέλους της ομάδας της στο bootcamp. Το άμεσο όφελος ήταν η εξοικείωση με εργαλεία για ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών. Η μεγαλύτερη προσδοκία αφορά τη συνέχεια: περισσότερες δοκιμές ταυτόχρονα, ταχύτερη αξιολόγηση και μικρότερη απόσταση από την ανάπτυξη μιας εφαρμογής έως τη διάθεσή της σε νέες αγορές.

Techmellon: Νέοι ορίζοντες ακόμη και για τους πιο εξειδικευμένους

Ακόμη και για έναν νέο μηχανικό με βαθιά γνώση προγραμματισμού και εμπειρία στην ανάπτυξη AI agents, το bootcamp του Φάρου είχε κάτι καινούργιο να προσφέρει. Ο Ορέστης Μακρής της Techmellon ολοκλήρωσε τη δοκιμασία με τη μέγιστη βαθμολογία, αλλά, όπως λέει στο newmoney, έφυγε έχοντας γνωρίσει εργαλεία που διεύρυναν τις δυνατότητές του.

«Επειδή δουλεύω με agents εδώ και πολύ καιρό, και με agents που χρησιμοποιούνται ήδη από πελάτες, έμαθα να τους αναπτύσσω σε μεγαλύτερο βάθος, προγραμματιστικά. Έμαθα και κάποια νέα frameworks και εργαλεία, τα οποία δεν είχα δει. Μου άνοιξαν νέους ορίζοντες», αναφέρει.

Η εμπειρία του δείχνει την αξία της πρακτικής εκπαίδευσης σε έναν χώρο όπου ακόμη και όσοι αναπτύσσουν ήδη εμπορικές εφαρμογές χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς νέες τεχνολογίες και μεθόδους.

Στην Techmellon, ο ίδιος ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων AI για επιχειρήσεις. Η εταιρεία, που σύμφωνα με τον Μακρή εξυπηρετεί ήδη τρεις–τέσσερις πελάτες στην Ελλάδα, κατασκευάζει agents που αναλαμβάνουν επιμέρους εργασίες, επιτρέποντας στους εργαζομένους να εξοικονομούν χρόνο και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους.

Το ζητούμενο για την ομάδα είναι να προχωρήσει βαθύτερα στην τεχνολογία και να αποκτήσει δικό της πλεονέκτημα σε μια αγορά με ολοένα περισσότερους ανταγωνιστές. Όπως περιγράφει ο Μακρής, η δουλειά του περιλαμβάνει τη μελέτη επιστημονικών δημοσιεύσεων και την απαιτητική έρευνα και ανάπτυξη που μπορεί να διαφοροποιήσει την εταιρεία.

Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται η προσδοκία από τον Φάρο: η πρόσβαση σε ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη και εκπαίδευση δικών της μοντέλων AI, διευρύνοντας το πεδίο των πειραμάτων που μπορεί να πραγματοποιήσει η ομάδα. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι αυτή η πρόσβαση πρέπει να δίνεται στη βάση σοβαρών, μελετημένων προτάσεων, ώστε η διαθέσιμη ισχύς να αξιοποιείται για συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς στόχους.

12 άριστες επιδόσεις

Το πρώτο bootcamp συνδύαζε εκπαίδευση και πρακτική δοκιμασία σε εργαλεία ανάπτυξης AI agents. Όπως εξήγησε η Αφροδίτη Σεβαστή, διευθύνουσα σύμβουλος της Φάρος Α.Ε., υποβλήθηκαν περισσότερες από 100 ατομικές αιτήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις από εργαζομένους της ίδιας εταιρείας.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, δόθηκε προτεραιότητα σε μηχανικούς και σε startups με αντικείμενο σχετικό με AI agents. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν τελικά 44 άτομα από 37 εταιρείες, εκ των οποίων οι 33 ήταν startups και τεχνολογικές scaleups.

«Επειδή επρόκειτο για μια πολύ πρακτική άσκηση, δόθηκε προτίμηση σε μηχανικούς, ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν όλη τη δοκιμασία», ανέφερε.

Από τους 44 που συνδέθηκαν, οι 26 ολοκλήρωσαν όλες τις προκλήσεις και υπέβαλαν αποτελέσματα. Δώδεκα πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία και στα τέσσερα σκέλη.

«Για το μέγεθος του bootcamp και επειδή ήταν το πρώτο αυτού του είδους, θεωρούμε τη συμμετοχή πολύ καλή. Δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Είναι και οι ίδιες οι αιτήσεις: η συντριπτική πλειονότητά τους ήταν πολύ σχετική με το αντικείμενο», υπογράμμισε η Α. Σεβαστή.

Η γεωγραφία των αιτήσεων

Στο bootcamp συμμετείχαν εταιρείες από την υγεία, τη γεωργία και τον τουρισμό, καθώς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες AI ή βοηθούν άλλες εταιρείες να τις ενσωματώσουν στη λειτουργία τους.

Πέρα από την κλαδική διασπορά, ο Felix de Grey, AI and SaaS Portfolio Manager της Endeavor Greece, ξεχωρίζει δύο διαφορετικές γενιές εταιρειών:

«Είδαμε δύο κατηγορίες startups. Από τη μία, πιο ώριμες εταιρείες, που πιθανότατα δεν είχαν χτιστεί εξαρχής γύρω από την AI. Από την άλλη, μια νέα γενιά startups των τελευταίων δύο–τριών ετών, που ενσωματώνουν την agentic AI στον ίδιο τον πυρήνα της δραστηριότητάς τους», εξηγεί. «Για τις πιο ώριμες, η ευκαιρία είναι να μετασχηματίσουν τις εσωτερικές λειτουργίες τους και να κάνουν περισσότερα με όσα διαθέτουν. Για τη νέα γενιά, είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να διατηρήσουν την ταχύτητά τους».

Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε το τεχνικό επίπεδο, το οποίο, όπως εκτίμησε, θα επέτρεπε ακόμη πιο απαιτητικό περιεχόμενο.

«Ακούς συχνά ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό τεχνικό ταλέντο. Για μένα, ως μη Έλληνα, ήταν η πρώτη φορά που το είδα τόσο συγκεκριμένα: εξαιρετικοί μηχανικοί εφάρμοζαν τις γνώσεις τους σε μια συγκεκριμένη πρόκληση και αυτό φαινόταν και στα αποτελέσματα», σημείωσε.

Πότε ανοίγει ο Δαίδαλος και τι ακολουθεί

Παρότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα εγκαίνια του Δαίδαλου και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δράσεις του Φάρου, ο υπερυπολογιστής δεν είναι ακόμη διαθέσιμος στους χρήστες. Γι’ αυτό, το πρώτο bootcamp πραγματοποιήθηκε σε υπολογιστική υποδομή που παρείχε η NVIDIA.

Όπως εξήγησε η Αφροδίτη Σεβαστή, ο Δαίδαλος βρίσκεται σε δοκιμές πριν από την παραγωγική λειτουργία και αναμένεται να είναι διαθέσιμος στην κοινότητα στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, θα ακολουθήσουν και άλλα bootcamps, ενδεχομένως διαφορετικού είδους, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους για μελλοντικές πρωτοβουλίες όπως αυτή, που μπορεί να έχουν διαφορετική μορφή ή διαφορετικού τύπου προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να δώσουμε στις startups της χώρας την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα εργαλεία και προσεγγίσεις» εξήγησε.

Για την πρόσβαση στην υποδομή αναπτύσσεται η πλατφόρμα του Φάρου, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν μοντέλα και προϊόντα. Ταυτόχρονα, διαμορφώνονται οι κανόνες κατανομής των υπολογιστικών πόρων.

«Θα υπάρχουν πολιτικές πρόσβασης και περιορισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν περιμένουν μόνο οι startups, αλλά και οι επιστήμονες», ανέφερε. Στόχος, πρόσθεσε, είναι οι κανόνες να είναι δίκαιοι και δυναμικοί, ώστε να προσαρμόζονται με βάση την πραγματική αξιοποίηση και τα αποτελέσματα.

Η Endeavor εκτιμά ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή. «Υπάρχουν πολλές startups στην Ελλάδα, ακόμη και εταιρείες που η Endeavor δεν γνωρίζει ακόμη, που βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο ή τώρα δημιουργούνται», είπε ο Felix de Grey. «Ελπίζουμε ότι, όσο γίνονται περισσότερα bootcamps, θα γνωρίζουμε αυτή τη νέα γενιά και θα τη φέρνουμε σε επαφή με πελάτες, κεφάλαια και επιχειρηματίες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην ίδια διαδρομή».