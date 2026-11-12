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Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών έχει βρεθεί από πέρυσι το Blanos Bowling στη Γλυφάδα, μια επιχείρηση που έκανε γνωστό το άθλημα στην Ελλάδα, έχοντας μυήσει σε αυτό… γενιές και γενιές.

Αν και το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται βγήκε στο σφυρί δύο φορές τουλάχιστον χωρίς να υπάρξει ενδιαφερόμενος, το… κυνήγι συνεχίζεται καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, για τις αρχές της νέας χρονιάς έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη πλειστηριασμοί και μάλιστα με σημαντικά διαφορετικές τιμές πρώτης προσφοράς.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί θα διενεργηθούν στο βαθμό που δεν μεσολαβήσει μέχρι τότε αναστολή ή ματαίωση, καθώς και ότι το εμβληματικό στέκι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά προσφέροντας ποικίλες ευκαιρίες και επιλογές διασκέδασης προς μικρούς και μεγάλους.

Τα δύο νέα σφυριά

Ο τελευταίος πλειστηριασμός έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο και καθώς είχαν προηγηθεί άγονες προσπάθειες, η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει από τα 4 εκατ. ευρώ στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Για τις 13 Ιανουαρίου 2027 έχει προγραμματιστεί νέος πλειστηριασμός με επισπεύδουσα την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (υπό εκκαθάριση) για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η PQH, και με εκτελεστό τίτλο που ανατρέχει στο 2014, ενώ το ποσό της επίσπευσης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, που αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαίτησης.

Η τιμή πρώτης προσφοράς, με βάση έκθεση εκτίμησης του Ιουνίου 2026, έχει οριστεί σε 3.369.400 ευρώ.

Για τις 4 Φεβρουαρίου, όμως, έχει προγραμματιστεί και άλλος πλειστηριασμός με επισπεύδουσα τη doValue Greece η οποία έχουν διαχειρίζεται απαιτήσεις «εκ σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, της πιστούχου εταιρείας με την επωνυμία «Ψυχαγωγικά Πάρκα Σπάτων Α.Ε.» υπέρ της οποίας εγγυήθηκε η εταιρεία «Α. Μπλάνος και Φ. Μπλάνου Ο.Ε.». Εκεί, όπως προκύπτει και από σχετικές πληροφορίες βρίσκεται η…ρίζα του προβλήματος, δηλαδή στο γεγονός ότι η εταιρεία Μπλάνος εγγυήθηκε υπέρ μιας τρίτης εταιρείας που δημιούργησε τα χρέη.

Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν πάλι την Αγροτική Τράπεζα (εκπροσωπούμενη από την PQH) και μεταβιβάστηκαν στην Dysart Finance I Designated Activity Company δυνάμει της από 31-01-2025 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Και σε αυτή την περίπτωση ο εκτελεστός τίτλος είναι από το 2014,ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ (μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου, έντοκης απαίτησης).

Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό τον πλειστηριασμό έχει οριστεί, με βάση έτερη έκθεση εκτίμησης, επίσης του Ιουνίου 2026, σε 2.845.000 ευρώ. Πρόκειται για τιμή χαμηλότερη κατά 524.400 ευρώ…

Τι περιλαμβάνει και η ανατροπή

Η διαδικασία αφορά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της με στοιχεία Α- 3 αίθουσας του πρώτου ορόφου πολυώροφης οικοδομής, η οποία αποκαλείται «Colosseum», με ανεξάρτητη είσοδο μέσα από την στοά του εμπορικού κέντρου, χωρίς επικοινωνία με τους άλλους χώρους του υπόλοιπου κτηρίου, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο στην Γλυφάδα Αττικής, στην θέση «Ευρυάλη» και στην διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου και Δούσμανη.

Η εν λόγω ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται ως Bowling, αποτελείται από μία αίθουσα, δύο γραφεία και μία αποθήκη με πρόχειρο χώρισμα από μελαμίνες χωρίς κουφώματα, ενώ έχει επιφάνεια 1.017 τ.μ. Αποκτήθηκε από την οφειλέτρια Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α. Μπλάνος & Φ. Μπλάνου Ο.Ε.», το 1996.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε ανατροπή στην τιμή πρώτης προσφοράς ήδη από τον αρχικό πλειστηριασμό. Ειδικότερα, κατόπιν ιδιαίτερα εμπεριστατωμένης ανακοπής που κατέθεσε η εταιρεία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε στις 31 Ιουλίου 2025, την αύξηση της τιμής εκκίνησης από τα 2.914.000 ευρώ που ήταν αρχικά, στα 4.000.000 ευρώ.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, σε δεύτερη έκθεση εκτίμησης που έγινε με τη χρήση της μεθόδου συγκριτικών στοιχείων και μετά από αυτοψία και του εσωτερικού της ένδικης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η οποία κατέληξε ότι η εμπορική αξία της αποτιμάται στο ποσό των 4.511.400 ευρώ. Το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η δεύτερη αυτή έκθεση «εμφανίζεται επιστημονικά αρτιότερη και ανταποκρίνεται περισσότερα στα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην κατασχεθείσα οριζόντια ιδιοκτησία, καθώς συντάχθηκε μετά από ενδελεχή αυτοψία τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού της, ενώ παράλληλα λήφθηκε υπόψη και μία σειρά σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την εμπορική της αξία».

Πιο συγκεκριμένα καταγράφεται η θέση της σε περιοχή με έντονη εμπορική δραστηριότητα και ενδιαφέρον, η καταλληλόλητά της προς χρήση ως χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και η δυνατότητα ευχερούς μετατροπής της σε χώρο γραφείων, καθώς και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της διαμόρφωση σε χώρο ενός επιπέδου, η οποία διευκολύνει την εμπορική της εκμετάλλευση.

Έτσι, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή και έκρινε ότι η πραγματική εμπορική αξία ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 ευρώ, δηλαδή με αύξηση κατά 1.086.000 ευρώ, διατάσσοντας αντίστοιχα και τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς.

Με αυτή την τιμή, στα 4 εκατ. ευρώ, έγινε ο πλειστηριασμός στις 14 Ιανουαρίου 2026 χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ακολούθησε ο επόμενος τον Φεβρουάριο στα 3,2 εκατ. με το ίδιο αποτέλεσμα.

Η μακρά ιστορία

Το bowling, με τους βασικούς του κανόνες όπως είναι σήμερα επινοήθηκε το 1895 στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε το άθλημα έχει αποκτήσει εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο. «Είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα και ταυτόχρονα, ένα κοινωνικό και διασκεδαστικό παιχνίδι που παίζεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, απ’ όλα τα φύλα και όλες τις ηλικίες, συνδυάζοντας την ανταγωνιστικότητα με τη διασκέδαση, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, αεροβική ικανότητα, κλπ.). Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που το bowling αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς δραστηριότητες», όπως αναφέρεται σχετικά.

Τον Μάρτιο του 1975 συστάθηκε η εταιρεία της οικογένειας Μπλάνου, μόλις τρία χρόνια από το 1972, που το bowling έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε σε μια αίθουσα του Apollon Palace στο Καβούρι.

Με τους νέους της εποχής να αναζητούν το καινούργιο σε οτιδήποτε και φυσικά στο πεδίο της διασκέδασης, τα μέλη της οικογένειας Μπλάνου, διαθέτοντας οξύ αισθητήριο, αμέσως κατάλαβαν ότι αυτό ήταν κάτι που έλειπε. Έτσι έγιναν πρωτοπόροι στην εισαγωγή του στη χώρα μας.

Συνδέοντας το όνομά τους με την ανάπτυξή του αθλήματος, συγκέντρωσαν από το 1970 που ξεκίνησε η επιχείρηση, χιλιάδες πιστούς οπαδούς.

Παράλληλα, η επιχείρηση προχώρησε σε σοβαρές επενδύσεις για τη δημιουργία ενός στεκιού, που με το πέρασμα του χρόνου έχει αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα.

Το Blanos Bowling στεγάστηκε στο ιστορικό πλέον εμπορικό κέντρο Colosseum της Γλυφάδας, ένα από τα πρώτα του είδους στα Νότια προάστια.

Με αυτό ως επίκεντρο γενιές και γενιές μυήθηκαν στο άθλημα, με τους γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους και με τη σειρά τους εκείνα τα δικά τους παιδιά.

Εκεί, άλλωστε, δεν είναι μόνο το bowling, αλλά ένας ολόκληρος… μαγικός κόσμος για μικρούς και μεγάλους, με μπιλιάρδα, μεγάλο διάδρομο για rollerskates, ηλεκτρονικά παιχνίδια και τόσα άλλα.

Στο Blanos Bowling υπάρχουν οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις Bowling, με 12 διαδρόμους με Auto–Scoring System.

Υπάρχει ακόμη κλειστή αίθουσα Disco-Roller 300 τ.μ. για απεριόριστη διασκέδαση και χορό στον ρυθμό της μουσικής, αλλά και παιδότοπος 200τ.μ δίπλα στην πίστα του πατινάζ, με την δική του ανεξάρτητη καφετέρια, τραμπολίνο και πλήθος από ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κάτι που καθιστά τον συγκεκριμένο πολυχώρο ιδανικό για παιδικά πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις.

Ασφαλώς και η Blanos Bowling υπέστη, όπως και όλες οι άλλες επιχειρήσεις, τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων. Όπως προαναφέρθηκε όμως, μια παλαιότερη οφειλή λόγω εγγύησης έγινε η αιτία να εμπλακεί και αυτή με την περιπέτεια των πλειστηριασμών.