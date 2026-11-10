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Πόσο νωρίς είναι υπερβολικά νωρίς για να αρχίσετε να σκέφτεστε τα Χριστούγεννα και τα οικονομικά σας; Η απάντηση είναι, φυσικά, ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς. Όσο νωρίτερα ξεκινήσετε να αποταμιεύετε, τόσο ευκολότερα μπορείτε να διαχειριστείτε το συνολικό κόστος των γιορτών.

Η οικονομική πίεση, ωστόσο, είναι μεγαλύτερη για ορισμένα νοικοκυριά από ό,τι για άλλα. Η φιλανθρωπική οργάνωση Barnardo’s προειδοποιεί ότι ορισμένοι γονείς θα παραλείψουν γεύματα, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα πλήρες χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με όλα τα συνοδευτικά.

Την ίδια στιγμή, η φιλανθρωπική οργάνωση παροχής συμβουλών για την αντιμετώπιση χρεών StepChange δίνει πρακτικές συμβουλές σε όλους, με στόχο να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι δαπάνες των Χριστουγέννων να οδηγήσουν σε έναν οικονομικά δύσκολο Ιανουάριο, μεταδίδει το BBC.

Τι πρέπει να σκεφτείτε από τώρα

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε έναν δύσκολο Ιανουάριο, σύμφωνα με τη StepChange, είναι να καταρτίσετε ένα ρεαλιστικό οικονομικό πλάνο προτού αρχίσουν οι αγορές.

Μικρές αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά αργότερα.

Οι έξι βασικές συμβουλές της οργάνωσης είναι οι εξής:

1. Υπολογίστε ολόκληρο το κόστος των Χριστουγέννων

Ο χριστουγεννιάτικος προϋπολογισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα δώρα. Χρειάζεται να συνυπολογίσετε τρόφιμα και ποτά, μετακινήσεις, γιορτινές συγκεντρώσεις, δώρα, ταχυδρομικά έξοδα, στολίδια και κάθε άλλη εορταστική δαπάνη.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μια πληρέστερη εικόνα των χρημάτων που θα χρειαστείτε.

2. Μοιράστε τις δαπάνες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Μην βασίζεστε αποκλειστικά στον μισθό του Δεκεμβρίου για να καλύψετε όλα τα έξοδα των γιορτών.

Είναι προτιμότερο να κατανείμετε τις αγορές σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Επίσης, ετοιμάστε μια λίστα αγορών πριν από τη Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου.

Θυμηθείτε ότι μια προσφορά αποτελεί πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων μόνο εφόσον αφορά σε κάτι που είχατε ήδη σκοπό να αγοράσετε.

3. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια των μετακινήσεων

Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, είναι προτιμότερο να προχωρήσετε στην κράτηση από τώρα.

Τα εισιτήρια που διατίθενται για έγκαιρη κράτηση, όπου υπάρχουν, είναι συνήθως φθηνότερα από εκείνα που αγοράζονται την τελευταία στιγμή.

4. Καθορίστε ανώτατα όρια δαπανών

Βάλτε ένα συγκεκριμένο όριο στο ποσό που σκοπεύετε να ξοδέψετε για χριστουγεννιάτικες εξόδους και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, συζητήστε διακριτικά με συγγενείς και φίλους για το πόσα χρήματα είναι λογικό να διαθέσετε για δώρα.

Η εκ των προτέρων συνεννόηση μπορεί να αποτρέψει περιττές οικονομικές πιέσεις.

5. Ελέγξτε τι έχετε ήδη πριν από τα μεγάλα ψώνια

Προτού ξεκινήσετε για τις μεγάλες αγορές τροφίμων, ελέγξτε τα ντουλάπια, το ψυγείο και τον καταψύκτη σας.

Σχεδιάστε τα γεύματα αξιοποιώντας τρόφιμα που υπάρχουν ήδη στο σπίτι.

Στη συνέχεια, συντάξτε μια λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε και συγκρίνετε τις τιμές πριν από τις αγορές.

6. Σκεφτείτε δύο φορές πριν αγοράσετε

Προτού προχωρήσετε σε μια αγορά, θέστε στον εαυτό σας τρία βασικά ερωτήματα:

Μπορείτε πραγματικά να αντέξετε οικονομικά το κόστος;

Εάν αγοράσετε το προϊόν με πίστωση, θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δόσεις αποπληρωμής;

Και, το σημαντικότερο, το χρειάζεστε πραγματικά;

Πού μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια

Εάν ανησυχείτε ότι οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες μπορεί να σας οδηγήσουν σε χρέη, είναι προτιμότερο να αναζητήσετε συμβουλές πολύ πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη.

Υπάρχουν επίσης εργαλεία που σας βοηθούν να διαπιστώσετε εάν λαμβάνετε όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούστε, καθώς και συμβουλές για την κατάρτιση προσωπικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού.

Εξίσου σημαντικό είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις οικονομικές απάτες αυτή την εποχή του χρόνου.

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να εξαπατήσουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν εκείνοι βρίσκονται υπό οικονομική πίεση.

Η έγκαιρη προετοιμασία, ο προσεκτικός έλεγχος των αγορών και η αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων μπορούν να συμβάλουν ώστε η χαρά των Χριστουγέννων να μη μετατραπεί σε οικονομικό βάρος με την έναρξη της νέας χρονιάς.