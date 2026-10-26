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Μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την αποβιομηχάνιση σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο σήμερα υπάρχουν πολλές, παλαιότερες και νεότερες, παραγωγικές επιχειρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και διαμάντια. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ΒΙΟΜΑΝ ΑΒΕΕ, που συμπληρώνει αισίως σχεδόν 60 χρόνια στην αγορά, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ανυψωτικές λύσεις «για έργα που απαιτούν αξιοπιστία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Πρόκειται για μια εταιρεία που παράγει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της αναβατόρια, πλατφόρμες, συστήματα parking και εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, προσαρμοσμένες σε κάθε χώρο. Η ΒΙΟΜΑΝ ιδρύθηκε το 1967 από τον Ευάγγελο Παπαγεωργίου, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό του Πολυτεχνείου του Ανόβερο, έναν άνθρωπο που σφράγισε με τις καινοτόμες ιδέες και τη φιλοσοφία του την πορεία της.

Η ιστορία της

Κατά την πρώτη δεκαετία της διαδρομής της ξεκίνησε την κατασκευαστική της δραστηριότητα με οικοδομικά ανυψωτικά και αναβατόρια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Από το 1977 έως το 1986 διεύρυνε το κατασκευαστικό της πρόγραμμα και εδραίωσε τη θέση της ως ο κατάλληλος συνεργάτης για δυσεπίλυτα προβλήματα μεταφοράς και ανύψωσης. Στην επόμενη δεκαετία, μέχρι περίπου το 1996, μεταφέρθηκε στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιο στο Κορωπί, ενώ προχώρησε σε μεγάλες κατασκευές για θεατρικές εγκαταστάσεις, στη βελτίωση μεθόδων παραγωγής, αλλά και στη συνεργασία με την εταιρεία Logitrans Δανίας για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της (παλετοφόρα και περονοφόρα) στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από το 1997 έως το 2006, ιδρύθηκε ανεξάρτητο τμήμα συντήρησης, έγινε το λανσάρισμα νέας σειράς αυτοματοποιημένων μηχανημάτων και εισήλθε στην αγορά συστημάτων στάθμευσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου της και τη συνεργασία με ηγετικές επιχειρήσεις της χώρας. Εκτοτε και μέχρι σήμερα, δηλαδή την τελευταία 20ετία, η ΒΙΟΜΑΝ έχει εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα, με τον σχεδιασμό νέων μηχανημάτων, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση χρόνων παράδοσης και εγκατάστασης, αλλά και την πλήρη οργάνωση του τμήματος service. Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία Silverstone για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της (παλετοφόρα, περονοφόρα, βιομηχανικός εξοπλισμός) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ έκανε την είσοδό της στην αγορά μηχανημάτων για άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμεΑ) και στη διαχείριση απορριμμάτων. Ακόμη, επέκτεινε την εξαγωγική της δραστηριότητα.

Σε γερές βάσεις

Σήμερα η ΒΙΟΜΑΝ είναι μια εταιρεία που πατάει σε γερές βάσεις, έχοντας καθιερωθεί στην εγχώρια αγορά, αλλά και διευρύνοντας στρατηγικά την παρουσία της και εκτός συνόρων. Ετσι, έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει περισσότερα από 20.000 μηχανήματα, ενώ τόσο ο κύκλος εργασιών της όσο και η κερδοφορία της αυξάνονται. Ωστόσο, παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, με τον ιδρυτή Ευάγγελο Παπαγεωργίου στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αλλά τα ηνία να έχουν περάσει στην επόμενη γενιά, τους γιους του, επίσης μηχανολόγους μηχανικούς, τον Αλέξιο Παπαγεωργίου, που είναι ο τεχνικός και οικονομικός διευθυντής, και τον Στέφανο Παπαγεωργίου, που κατέχει τη θέση του εμπορικού διευθυντή.

Αλέξιος & Στέφανος Παπαγεωργίου

«Κοιτάζουμε το μέλλον με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ιστορία μας»

Το «business stories» συνομίλησε με τους Αλέξιο και Στέφανο Παπαγεωργίου για την ιστορία της εταιρείας, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τα εμβληματικά έργα της, αλλά και τα σχέδια για το μέλλον.

business stories: Η ΒΙΟΜΑΝ συμπληρώνει σχεδόν 60 χρόνια παρουσίας, όντας μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Πώς νιώθετε γι’ αυτό και τι μήνυμα θα στέλνατε προς την αγορά;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Η συμπλήρωση σχεδόν 60 ετών αδιάλειπτης παρουσίας της ΒΙΟΜΑΝ ΑΒΕΕ στην ελληνική και διεθνή αγορά αποτελεί για τη διοίκηση, αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων μας, πηγή βαθιάς υπερηφάνειας και ταυτόχρονα ύψιστης ευθύνης. Τα θεμέλια της εταιρείας μπήκαν σε μια εποχή όπου η Ελλάδα αναζητούσε τον βηματισμό της προς την εκβιομηχάνιση από έναν φιλόδοξο οραματιστή. Το καθοδηγητικό όραμα του ιδρυτή της εταιρείας μας Ευάγγελου Αθ. Παπαγεωργίου συμπυκνωνόταν πάντα στη φράση: «Κατασκευάζουμε μέλλον και αξιοπιστία» και όχι «Μεγιστοποιούμε κέρδη». Αυτή η θεμελιώδης αξία αποτελεί μέχρι και σήμερα το DNA της επιχείρησής μας και ευθυγραμμίζεται με κάθε στρατηγική μας απόφαση.

Ξεκινώντας με πίστη στις δυνατότητες της εγχώριας παραγωγής, η ΒΙΟΜΑΝ εξελίχθηκε από μια πρωτοπόρο τεχνική εταιρεία σε έναν από τους παλαιότερους, πιο αξιόπιστους και υγιείς πυλώνες στον τομέα του βιομηχανικού ανυψωτικού εξοπλισμού.

Ξεκινήσαμε το 1967 από ένα μικρό γραφείο, το οποίο πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε ένα μικρό μηχανουργείο/χώρο παραγωγής. Σε λιγότερο από μια δεκαετία αργότερα, το πρώτο μας εργοστάσιο στην περιοχή της Παιανίας ήταν γεγονός. Με σταθερά βήματα, χωρίς μεγάλα οικονομικά ανοίγματα, κατορθώσαμε να μετακομίσουμε σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί το 1995. Ο χώρος επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια και αποτελεί μέχρι σήμερα την έδρα μας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα προς την αγορά είναι ένα μήνυμα σταθερότητας, ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας και συνεχούς εξέλιξης.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία και συχνά γίνεται απρόσωπο, η ΒΙΟΜΑΝ αποδεικνύει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστεί χωρίς να χάνει την ψυχή της και τον οικογενειακό της χαρακτήρα. Οι πελάτες μας, από τον απλό ιδιώτη που χρειάζεται ένα ανυψωτικό για το σπίτι του μέχρι τη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που προμηθεύεται σύγχρονο βιομηχανικό εξοπλισμό, έρχονται σε απευθείας επαφή με τη διοίκηση. Σε εμάς ο πελάτης μιλά με εξειδικευμένους ανθρώπους που γνωρίζουν και προπαντός σέβονται τη δουλειά και τον πελάτη και όχι με απρόσωπες «θέσεις εργασίας» ή αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά κέντρα. Κοιτάζουμε το μέλλον με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ιστορία μας: δίνουμε λύσεις, παραμένουμε όμως πάντα πιστοί στις αρχές του ιδρυτή μας.

Πάνω από 20.000 μηχανήματα

b.s.: Ποια είναι τα πεδία δραστηριότητας σήμερα και ποια θα χαρακτηρίζατε τα σημαντικότερα σε επίπεδο κύκλου εργασιών; Επίσης, πόσα μηχανήματα έχει προμηθεύσει η εταιρεία στη μακρόχρονη διαδρομή της;

ΑΛ.ΠΑΠ.: Σήμερα, η δραστηριότητα της ΒΙΟΜΑΝ εκτείνεται σε ένα ευρύ και εξειδικευμένο φάσμα προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει βιομηχανικά ανυψωτικά συστήματα, εξελιγμένα αναβατόρια φορτίων και προσωπικού, καθώς και ολοκληρωμένα, έξυπνα συστήματα στάθμευσης.

Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε σχεδιάσει, κατασκευάσει και διαθέσει περισσότερα από 20.000 μηχανήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος και τη δυναμική της εταιρείας στην αγορά. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, τα βιομηχανικά ανυψωτικά και τα ειδικά αναβατόρια μεγάλων φορτίων παραμένουν οι βασικοί στυλοβάτες των εσόδων μας, καθώς συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των logistics, του real estate και των υποδομών.

b.s.: Τι θα ξεχωρίζατε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΒΙΟΜΑΝ;

ΣΤ.ΠΑΠ.: Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ΒΙΟΜΑΝ, αυτό που μας διαφοροποιεί πλήρως, είναι η καθετοποιημένη ελληνική μας παραγωγή και η δυνατότητα για tailor-made λύσεις. Παρά τη γεωμετρική αύξηση της ζήτησης, επιμένουμε πεισματικά στην προσωπική επαφή και την επιτόπου μελέτη του χώρου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να στοιχίζει σε χρόνο και παραγωγικούς πόρους, όμως είναι ο μόνος τρόπος που διασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Για εμάς, ο στόχος δεν είναι μια εφήμερη σχέση αγοράς και πώλησης, αλλά η δημιουργία σταθερών συνεργασιών σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, βασικότατο πλεονέκτημα αποτελεί η άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των προϊόντων μας σε επίπεδο συντήρησης και ανταλλακτικών μετά την πώληση (after-sales service). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται είτε απευθείας από το εξειδικευμένο και εξαιρετικά έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, είτε μέσω ενός δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών που έχουν λάβει τη σχετική αυστηρή εκπαίδευση από εμάς. Αυτή η δέσμευση εγγυάται ότι ο πελάτης δεν μένει ποτέ μόνος του μετά την αγορά.

b.s.: Δεδομένου ότι μιλάμε για ένα ειδικό κομμάτι της αγοράς, πώς θα περιγράφατε την κατάσταση σε επίπεδο ζήτησης και έργων; Επίσης, έχετε μεγαλύτερο ανταγωνισμό από εταιρείες εντός ή εκτός συνόρων;

ΣΤ.ΠΑΠ.: Η ζήτηση στον κλάδο μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα θετική τροχιά, τροφοδοτούμενη από την άνθηση των logistics και του κατασκευαστικού τομέα. Ωστόσο, το τοπίο του ανταγωνισμού είναι σύνθετο και συχνά σκληρό. Ο ανταγωνισμός αυτός προέρχεται τόσο από μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, όσο όμως και από την εγχώρια αγορά. Πολλές φορές, μάλιστα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εταιρείες που διαθέτουν μη πιστοποιημένα, αλλά εξαιρετικά φτηνά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά στερούνται τεχνικής υποστήριξης και προδιαγραφών ασφαλείας, όμως η χαμηλή τιμή τους βάζει σε σοβαρό πειρασμό ακόμη και μεγάλους πελάτες. Εμείς απαντάμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό με όπλο την πιστοποιημένη ασφάλεια και τη διαχρονική αξιοπιστία.

b.s.: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε σήμερα ως μια ελληνική παραγωγική εταιρεία;

ΣΤ.ΠΑΠ.: Οι δυσκολίες για μια ελληνική παραγωγική εταιρεία δεν λείπουν, με κυριότερες τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών και την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού. Σε αυτές θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την ίδια τη φύση της εργασίας μας: Δεν πουλάμε «από το ράφι». Σχεδιάζουμε από την αρχή λύσεις σε σύνθετα και δισεπίλυτα ζητήματα, με παράλληλη συμμόρφωση σε πολλές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Oπως όμως συνηθίζουμε να λέμε, «είμαστε η ΒΙΟΜΑΝ». Και θα αντεπεξέλθουμε.

b.s.: Oλα αυτά τα χρόνια έχετε αναλάβει εκατοντάδες παραγγελίες διαφόρων μεγεθών. Υπάρχουν κάποιες που θα χαρακτηρίζατε ως εμβληματικές;

ΑΛ.ΠΑΠ.: Παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες, τις οποίες προτιμούμε να ονομάζουμε προκλήσεις, η τεχνική μας επάρκεια μας έχει επιτρέψει να υλοποιήσουμε έργα που έχουν γράψει ιστορία. Ανάμεσα στις εκατοντάδες παραγγελίες, αναφέρουμε ενδεικτικά :

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 (1998-1999) σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια πρωτοποριακή θεατρική εγκατάσταση στο μεγαλύτερο νυχτερινό κέντρο της εποχής, ένα έργο υψηλών απαιτήσεων που άνοιξε τον δρόμο για αντίστοιχες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις σε πολλούς άλλους χώρους διασκέδασης.

Στην Εθνική Πινακοθήκη, ένα έργο τεράστιας εθνικής σημασίας, όπου εγκαταστήσαμε δύο θηριώδη αναβατόρια φορτίων: ένα δυναμικότητας 6.000 kg για τη μεταφορά βαρέως εξοπλισμού και ένα 8.000 kg, ειδικά σχεδιασμένο για την απόλυτα ασφαλή μεταφορά μεγάλου όγκου πολύτιμων έργων τέχνης. Ακόμη, σε μεγάλη χαρτοβιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σχεδιάσαμε και τοποθετήσαμε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας και διαχείρισης/μεταφοράς παλετών.

Η επόμενη μέρα

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

ΣΤ.ΠΑΠ.: Τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι αναπτυξιακά και με έντονο προσανατολισμό στην εξωστρέφεια. Η στρατηγική μας αποδίδει ήδη καρπούς, κάτι που αποτυπώνεται στην αύξηση του τζίρου μας κατά την τελευταία 5ετία, η οποία αγγίζει το 20%. Για να στηρίξουμε αυτή τη διαρκή άνοδο, προχωρήσαμε πρόσφατα σε σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου μας, επενδύοντας σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε την πλήρη ανακαίνιση των γραφείων μας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας, αλλά και έναν φιλόξενο χώρο για τους πελάτες μας, που ευχαρίστως μπορούν να έρθουν να μας γνωρίσουν από κοντά.

ΑΛ.ΠΑΠ.: Κεντρικός πυλώνας του μέλλοντός μας είναι η περαιτέρω διεθνοποίηση της ΒΙΟΜΑΝ, χωρίς όμως να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την πατρίδα μας. Εστιάζουμε μεθοδικά στην ενίσχυση των εξαγωγών μας, με αιχμή του δόρατος δύο στρατηγικές αγορές: τη Ρουμανία, όπου έχουμε συνάψει μια πολύ σημαντική συνεργασία με μεγάλη τοπική εταιρεία που κυριαρχεί στην πώληση, στην εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ανυψωτικού εξοπλισμού. Επίσης, την Κύπρο, όπου έχουμε αναπτύξει πολλαπλές στενές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες τεχνικές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Το μέλλον της ΒΙΟΜΑΝ ΑΒΕΕ σχεδιάζεται με επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και ένας υπολογίσιμος και αξιόπιστος παίκτης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή να παραμείνουμε ΒΙΟΜΑΝ.