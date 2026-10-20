Η νεοφυής Varda Space εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 1,6 δισ. δολάρια, καθώς επιταχύνει τα σχέδιά της για παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η εταιρεία, με έδρα το Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνιας, συγκαταλέγεται στις λίγες αμερικανικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν στόλο μη επανδρωμένων διαστημικών καψουλών. Οι κάψουλες μπορούν να λειτουργούν ως εργαστήρια σε τροχιά ή ως μονάδες παραγωγής προϊόντων που μπορούν να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα ή καθαρότητα στο Διάστημα από ό,τι υπό τις συνθήκες βαρύτητας της Γης.

Ο γύρος χρηματοδότησης Series D ολοκληρώθηκε αυτόν τον μήνα, με επικεφαλής τις Lux Capital και Natural Capital. Με τη νέα άντληση κεφαλαίων, η Varda έχει συγκεντρώσει συνολικά 598 εκατ. δολάρια από την ίδρυσή της το 2021.

Την εταιρεία ίδρυσαν ο διευθύνων σύμβουλος και πρώην μηχανικός της SpaceX, Γουίλ Μπρούι, και ο εταίρος του Founders Fund, Ντέλιαν Ασπαρούχοβ.

Έξι αποστολές και μια νέα γενιά καψουλών

Από το 2023, η Varda έχει πραγματοποιήσει έξι αποστολές σε τροχιά χρησιμοποιώντας την ελεύθερα ιπτάμενη κάψουλα W-Series. Όλες οι αποστολές, με εξαίρεση την τέταρτη, ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επιστροφή τους από το Διάστημα.

Επόμενος μεγάλος στόχος είναι η παρουσίαση μιας νέας γενιάς κάψουλας το 2030.

Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζεται να στείλει για πρώτη φορά δύο κάψουλες ταυτόχρονα σε τροχιά, μέσω αποστολής rideshare με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Οι κάψουλες θα μεταφέρουν φορτία για υπερηχητική έρευνα του Πενταγώνου, καθώς και για εμπορικούς πελάτες.

Κλεισμένες 28 εκτοξεύσεις έως το 2029

Η σταδιακή κατάργηση των πυραύλων Falcon από τη SpaceX και ο περιορισμός των αποστολών rideshare έχουν προκαλέσει ανησυχία σε σημαντικό τμήμα της διαστημικής βιομηχανίας.

Η Varda, ωστόσο, εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη στο πρόβλημα της διαθεσιμότητας εκτοξεύσεων. Σύμφωνα με τον Μπρούι, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει 28 εκτοξεύσεις με διαφορετικούς παρόχους για την περίοδο 2027-2029.

Οι επανείσοδοι διαστημικών σκαφών στην ατμόσφαιρα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το Πεντάγωνο, στο πλαίσιο των προσπαθειών γύρω από το αντιπυραυλικό πρόγραμμα Golden Dome.

Ωστόσο, η Varda στηρίζει μεγάλο μέρος της μακροπρόθεσμης εμπορικής στρατηγικής της σε έναν διαφορετικό τομέα: τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Το μεγάλο στοίχημα στα φάρμακα

Όπως εξηγεί ο Μπρούι, ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα για την εταιρεία αναμένεται γύρω στο τέλος της δεκαετίας, όταν ένα από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα έχουν αναπτυχθεί χάρη στις συνθήκες μικροβαρύτητας θα μπορέσει να χορηγηθεί σε άνθρωπο στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής.

Σήμερα, περίπου το 70% των πελατών για τα φορτία που πρόκειται να μεταφέρει η Varda το επόμενο έτος προέρχεται από τον κυβερνητικό τομέα, ενώ το υπόλοιπο αφορά εμπορικές φαρμακευτικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία εκτιμά ότι αυτή η αναλογία θα αντιστραφεί σταδιακά έως το 2032, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στον φαρμακευτικό κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τον Αύγουστο η Varda τοποθέτησε στο διοικητικό της συμβούλιο τον Μίκαελ Ντόλστεν, στέλεχος της βιοτεχνολογίας και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Pfizer.

Παράλληλα, περίπου το 18% των 275 εργαζομένων της εταιρείας διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στον φαρμακευτικό κλάδο, σύμφωνα με τον Ασπαρούχοβ.

Επιστροφή στη Γη με 25 φορές την ταχύτητα του ήχου

Οι τελευταίες κάψουλες της Varda έχουν περίπου το μέγεθος ενός πλυντηρίου πιάτων. Μπορούν να παραμένουν σε τροχιά γύρω από τη Γη για ημέρες και στη συνέχεια να πραγματοποιούν επανείσοδο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Η ίδια η διαδικασία επανεισόδου έχει ιδιαίτερη αξία για το Πεντάγωνο, καθώς προσφέρει δυνατότητες διεξαγωγής έρευνας σε υπερηχητικές ταχύτητες.

Η Varda βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταγωνισμό από το πρόγραμμα Starfall της SpaceX, το οποίο παρουσιάστηκε φέτος, αλλά και από τη νεοφυή Inversion Space, καθώς αναπτύσσεται μια νέα αγορά μεταφορών από σημείο σε σημείο.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το Πεντάγωνο εξετάζει το Διάστημα ως έναν εξαιρετικά γρήγορο «αυτοκινητόδρομο» μεταφοράς στρατιωτικού φορτίου, με στόχο τη δυνατότητα παράδοσής του σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσα σε περίπου μία ώρα.

Η νέα αγορά μετά τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η βιομηχανία παραγωγής προϊόντων στο Διάστημα αναπτύσσεται καθώς πλησιάζει η προγραμματισμένη απόσυρση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού το 2030.

Το ηλικίας 26 ετών τροχιακό εργαστήριο έχει αποτελέσει σημαντική πλατφόρμα έρευνας για την παραγωγή προϊόντων σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Οι εφαρμογές που έχουν μελετηθεί εκτείνονται από την ανάπτυξη τεχνητών οργάνων έως την κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών, καθώς η διαστημική παραγωγή εξελίσσεται σταδιακά από πεδίο πειραματικής έρευνας σε αναδυόμενη εμπορική δραστηριότητα.