Οι περιπέτειες δεν έχουν τέλος, όπως φαίνεται, για τον Γιώργο Μπατατούδη, τον γνωστό επιχειρηματία του παρελθόντος που έγραψε τη δική του ιστορία σε διάφορα πεδία της αγοράς.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των πλειστηριασμών βρίσκονται τα δικαιώματά του σε δύο οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney, οι αρχικοί πλειστηριασμοί για τα συγκεκριμένα ακίνητα έγιναν στις 22 Απριλίου 2026, αλλά κατέληξαν άγονοι ελλείψει πλειοδοτών.

Για τις 25 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι πρώτοι επαναληπτικοί, με τις ίδιες τιμές εκκίνησης.

Επισπεύδουσα είναι η ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης-ΕΜΕΙΣ) και η εκτέλεση στρέφεται σε βάρος του Γιώργου Μπατατούδη, ο οποίος αναφέρεται ως κάτοικος Αθηνών επί της οδού Μπουμπουλίνας ή Αθηνών επί της οδού Σιμετέλου ή Αγίας Παρασκευής επί της οδού Κολοκοτρώνη ή Καλλιθέας επί της οδού Πραξιτέλους «για ατομικά χρέη και χρέη συνυπευθυνότητας ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία “Techland Ανώνυμος Εταιρεία Δορυφορικών Ψηφιακών Προγραμμάτων, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας, Αξιοποίησης Ακινήτων» (πρώην Ιντερσάτ Α.Ε.).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση «ο διωκόμενος οφειλέτης του Δημοσίου Μπατατούδης Γεώργιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ατομικές αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «Techland S.A.» για τα χρονικά διαστήματα: 01.04.1998-02.06.1999, 15.12.1999- 01.02.2001, 18.01.2002-30.07.2004 και 19.01.2009-20.05.2009, στις Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ήδη ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, ύψους 9.464.791,89 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και λοιπών εξόδων».

Τα οικόπεδα

Όσον αφορά τα ακίνητα, πρόκειται για:

–Επτά όγδοα (7/8) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου έκτασης 241,50 τ.μ. «μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του», που βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή Νεάπολη, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Ζαΐμη αρ. 25. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 488.000 ευρώ.

–Επτά όγδοα (7/8) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου έκτασης 114,59 τ.μ. «μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του», που βρίσκεται στην Αθήνα στην περιοχή Νεάπολη, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 3. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 238.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο ιδιοκτησίες είναι φορτωμένες με δεκάδες προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση «πρόκειται για κεντρική περιοχή του τουριστικού κέντρου των Αθηνών, πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αστικό χαρακτήρα, μεγάλη πυκνότητα δόμησης, χαμηλά επίπεδα πρασίνου, μεγάλη δυσχέρεια στην εύρεση θέσεως στάθμευσης. Οι υποδομές της περιοχής είναι πλήρεις, ενώ υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην αγορά και τις υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής (τράπεζες, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.). Η περιοχή κρίνεται ως πλήρως ανεπτυγμένη, με λίγα αδόμητα ακόμη οικόπεδα. Ως εκ τούτου, δεν διαφαίνεται σε αυτήν ιδιαίτερη προοπτική αλλαγής ή ανάπτυξης».

Τα άλλα σφυριά και η πορεία του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γ. Μπατατούδης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ηλεκτρονικό σφυρί. Εκτός από τα εν λόγω οικόπεδα, προ τριετίας είχαν βγει ιδιοκτησίες της ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ σε ακίνητο που βρίσκεται επί της διασταύρωσης της Λεωφόρου Αθηνών και της οδού Μητροδώρου.

Επρόκειτο για τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βγήκαν αρχικά τον Φεβρουάριο του 2023 με συνολική τιμή εκκίνησης 2.494.265 ευρώ. Ωστόσο άλλαξαν χέρια με την τρίτη προσπάθεια, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, όταν βγήκαν με μειωμένη τιμή στα 1.995.413 ευρώ και κατακυρώθηκαν με 4 ευρώ παραπάνω, στα 1.995.417 ευρώ.

Η τεχνική εταιρεία ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ, που ανήκε κατά το παρελθόν στον Γιώργο Μπατατούδη, επί των ημερών του σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε την πορεία πτώσης και του ίδιου, με συνέπεια να αναστείλει τη λειτουργία της.

Πέραν αυτής ήταν πολλές οι εταιρείες που ταυτίστηκαν με την πολυσχιδή, αλλά και περιπετειώδη δράση του σε όλο σχεδόν το φάσμα του επιχειρείν, από τις κατασκευές και τα media μέχρι τον ΠΑΟΚ, όπως οι Laidlaw, Νηματεμπορική, Οίνων και Οινοπνευμάτων και μετέπειτα Οινέργα και πιο μετά Intesrat, Ξενία Ραδιοφωνική A.E., Exafo A.E. Άθλος κ.α.

Το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ μάλιστα θα μείνει αξέχαστο και ιδιαίτερα κάποιες στιγμές, όπως όταν το 1999 ανακοίνωσε το σχέδιο για την απορρόφηση της ΠΑΕ από την Intersat και την είσοδό της στο Nasdaq…

Ο γνωστός και ως «Μπάτμαν» λόγω της μαύρης δερμάτινης καμπαρτίνας που φορούσε συχνά, παρά τις λανθασμένες κινήσεις του, υπήρξε ιδιαίτερα ευρηματικός.

Πιστώνεται, άλλωστε, μεταξύ άλλων και την αρχική ιδέα για τη δημιουργία της Αττικής Οδού, -εξ ου και η ΕΡΓΑΣ ήταν μία εκ των 14 αναδόχων εταιρειών του εμβληματικού έργου-, αλλά και εκείνη της εξαγοράς του κτήματος Καμπά στην Κάντζα από την «Μεσογαία» (Άκτωρ-Ελληνική Τεχνοδομική-Μέτων-ΕΡΓΑΣ-Αττικάτ). Ωστόσο, το 1998 ο Μπατατούδης πούλησε τις συμμετοχές του, ακολουθώντας διαφορετική πορεία.

Ακόμη, άφησε τη «σφραγίδα» του και στα τηλεοπτικά πράγματα, όταν το 1999 εξαγόρασε τον Seven-X και με την Intersat εξασφάλισε το 2001 άδεια ψηφιακής τηλεόρασης.

Η φυγή, η αθώωση και το…comeback

Η Intersat, όμως ήταν και αυτή που τον οδήγησε στην πτώση και στην καταδίκη του, το 2009. Ωστόσο είχε προλάβει να διαφύγει στη Λιβύη, όπου διατηρούσε σχέσεις με το καθεστώς Καντάφι. Τον Ιούνιο του 2010, συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Ακολούθησε η δίκη και η αθώωσή του στο Εφετείο, οπότε αφέθηκε ελεύθερος και χωρίς καμία κατηγορία σε βάρος του.

Μετά χάθηκαν τα ίχνη του, με τις φήμες να τον εντοπίζουν είτε στην Αίγυπτο, είτε σε άλλες χώρες της περιοχής. Η επιστροφή του έγινε στα τέλη του 2013 με επίκεντρο τη Ρουμανία. Τότε φερόταν να βρίσκεται πίσω από τον τεχνικό όμιλο Ergon Capital Inc με έδρα την Κύπρο, ελληνικό παράρτημα, επί της Λ.Κηφισίας και θυγατρική τη Laborg Construction Industries SRL.

Υπενθυμίζεται ότι από το 1985 είχε ιδρύσει και τη «Laborg Hellas Ακινήτων, Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Τεχνική, Εμπορική, Εκδηλώσεων, Θεαμάτων, Διαφημίσεων, Προβολής, Παροχής Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία».

Ακόμη, ο Γ. Μπατατούδης τον Φεβρουάριο του 2023 συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, της φορολογικής νομοθεσίας και για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.