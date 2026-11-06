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Νέα αναπτυξιακή δυναμική αποκτά η Crocs, καθώς η HeyDude, η μάρκα υποδημάτων που έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς χάρη στα άνετα και καθημερινά σχέδιά της, επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς πωλήσεων. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον αμερικανικό όμιλο, καθώς η HeyDude, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι πωλήσεις της HeyDude ενισχύθηκαν κατά περίπου 6%, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση έπειτα από έξι συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικών επιδόσεων. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή πορείας για τη μάρκα, την οποία η Crocs απέκτησε το 2022, επιδιώκοντας να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τα εμβληματικά της σαμπό.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει την ήδη ανοδική πορεία της βασικής δραστηριότητας του ομίλου. Τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα σαμπό Crocs εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα των εσόδων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% των συνολικών πωλήσεων.

Άλμα 26% για τη μετοχή της Crocs

Τα νέα οικονομικά δεδομένα προκάλεσαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στη Wall Street, με τη μετοχή της Crocs να σημειώνει άνοδο έως και 26% στις 29/10. Ήταν η μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδος που έχει καταγράψει ο τίτλος από το 2020. Η χρηματιστηριακή επίδοση έρχεται να προστεθεί στα ήδη σημαντικά κέρδη της εταιρείας, καθώς από την αρχή του 2026 η μετοχή είχε ενισχυθεί κατά 40%, ξεπερνώντας αισθητά την άνοδο 11% του δείκτη S&P Midcap 400 κατά το ίδιο διάστημα.

Η αισιοδοξία των επενδυτών στηρίχθηκε και στα τριμηνιαία αποτελέσματα, τα οποία κινήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία. Η καλύτερη αυτή εικόνα οδήγησε τη διοίκηση της Crocs να αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους.

Πώς η HeyDude κατάφερε να ανακάμψει

Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση των προοπτικών διαδραματίζει η σταθεροποίηση της HeyDude. Η Crocs προβλέπει πλέον ότι τα ετήσια έσοδα της συγκεκριμένης μάρκας θα κινηθούν περίπου στα περσινά επίπεδα, εγκαταλείποντας την προηγούμενη εκτίμησή της για μείωση πωλήσεων έως και 4%.

Πίσω από την αλλαγή αυτή βρίσκεται μια σειρά παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η εταιρεία περιόρισε τα υπερβολικά αποθέματα στο δίκτυο λιανικής, ενίσχυσε τις πωλήσεις προϊόντων σε κανονικές τιμές, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις εκπτώσεις, και προχώρησε στην επέκταση των ιδιόκτητων καταστημάτων της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Crocs, Andrew Rees, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο της μάρκας, δηλώνοντας κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ότι η διοίκηση αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό τις τελευταίες επιδόσεις της HeyDude.

Όπως επισήμανε, η στρατηγική αναδιάρθρωσης που εφαρμόστηκε τους τελευταίους 12 μήνες επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του δικτύου διανομής, στην καλύτερη προσέγγιση του βασικού καταναλωτικού κοινού και στην αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων.

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν αρχικά αρνητικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών, καθώς απαιτήθηκε χρόνος για την προσαρμογή της εμπορικής στρατηγικής. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα είναι πλέον ορατά, δημιουργώντας τις βάσεις ώστε η HeyDude να συμβάλει περισσότερο στην ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα τρίμηνα.