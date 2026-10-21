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Η χρηματιστηριακή αξία των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών του πλανήτη έχει φτάσει σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητα. Οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών και του cloud computing συγκεντρώνουν πλέον κεφαλαιοποιήσεις που μπορούν να συγκριθούν, ως προς το απόλυτο μέγεθός τους, με την ετήσια οικονομική παραγωγή ορισμένων από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου.

Στο επίκεντρο της νέας χρηματιστηριακής ανόδου βρίσκεται η Microsoft, η οποία επέστρεψε πάνω από το ιστορικό ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, με την αξία της να διαμορφώνεται στα 4,07 τρισ. δολάρια, χάρη στην ενίσχυση της μετοχής της.

Η εταιρεία που συνίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς εντάσσεται εκ νέου στο κλειστό κλαμπ των τεχνολογικών επιχειρήσεων με κεφαλαιοποίηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων. Μπροστά της βρίσκονται η Nvidia, με αξία περίπου 5,4 τρισ. δολαρίων, η Apple, με 4,9 τρισ. δολάρια, και η Alphabet, μητρική της Google, με 4,2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξεταζόμενης χρηματιστηριακής περιόδου.

Πίσω από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς βρίσκεται μια βαθύτερη μεταβολή: η συγκέντρωση τεράστιας οικονομικής ισχύος σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών, οι οποίες διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των επενδύσεων στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δέκα μεγαλύτερες Big Tech αξίζουν όσο σχεδόν το ΑΕΠ των ΗΠΑ

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των δέκα μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών φτάνει πλέον, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα 31,1 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για ένα μέγεθος που υπερβαίνει το αθροιστικό ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 23 τρισ. δολάρια, και πλησιάζει το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που παρατίθενται στη σύγκριση, το αμερικανικό ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 32,3 τρισ. δολάρια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Nvidia. Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 5,44 τρισ. δολαρίων, η εταιρεία των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται αριθμητικά σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το ΑΕΠ της Γερμανίας, που υπολογίζεται σε 5,45 τρισ. δολάρια.

Η σύγκριση είναι εντυπωσιακή, χρειάζεται όμως μια ουσιαστική διευκρίνιση. Η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας και το ΑΕΠ μιας χώρας δεν αποτελούν οικονομικά ισοδύναμα μεγέθη.

Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση αποτυπώνει τη συνολική αξία που αποδίδει η αγορά στις μετοχές μιας εισηγμένης επιχείρησης, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων τις προσδοκίες για τη μελλοντική της κερδοφορία. Αντίθετα, το ΑΕΠ μετρά την αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Παρά τη διαφορετική οικονομική τους φύση, η αντιπαραβολή των δύο μεγεθών αποκαλύπτει την τεράστια κλίμακα που έχουν αποκτήσει οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Επενδύσεις 750 δισ. δολαρίων: Η νέα κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η οικονομική δύναμη των Big Tech δεν αποτυπώνεται μόνο στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις τους. Αντανακλάται και στην ικανότητά τους να χρηματοδοτούν επενδυτικά προγράμματα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνεται.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τέσσερις από τους ισχυρότερους ομίλους του κλάδου —η Meta, η Amazon, η Microsoft και η Alphabet— αναμένεται να διαθέσουν συνολικά περίπου 750 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μέσα στο 2026.

Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο ΑΕΠ χωρών όπως η Ιρλανδία και το Βέλγιο, ενώ αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος όλες οι εταιρείες του δείκτη S&P 500.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα, τα 750 δισ. δολάρια θα αρκούσαν, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη σύγκριση, για την καταβολή περίπου 5.500 δολαρίων σε κάθε αμερικανικό νοικοκυριό.

Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής προσπάθειας κατευθύνεται στην ανάπτυξη υποδομών που απαιτούνται για την επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης: κέντρα δεδομένων, εξειδικευμένους επεξεργαστές, υπολογιστική ισχύ και υπηρεσίες cloud.

Πρόκειται για μια κούρσα στην οποία οι εταιρείες δεν επιδιώκουν μόνο να αναπτύξουν τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να εξασφαλίσουν την τεχνολογική υποδομή που θα τους επιτρέψει να τα λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα.

Η Microsoft επιστρέφει πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια

Η επάνοδος της Microsoft στο ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία είχε ήδη κατακτήσει το συγκεκριμένο επίπεδο τον Ιούλιο του 2025, προτού υποχωρήσει στη συνέχεια.

Στα τέλη Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, η μετοχή της δέχθηκε πιέσεις, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες για το ύψος των δαπανών της στην τεχνητή νοημοσύνη και, κυρίως, για το πότε αυτές οι επενδύσεις θα μεταφράζονταν σε αντίστοιχες οικονομικές αποδόσεις.

Η πρόσφατη ανάκαμψη της μετοχής συμπίπτει με μια νέα τεχνολογική κίνηση της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την αυτονομία της στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, η Microsoft παρουσίασε το νέο της τσιπ Azure Maia 300 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Open Compute Project (OCP), στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Η παρουσίαση συνέπεσε με την έναρξη της ανοδικής κίνησης της μετοχής από τη Δευτέρα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις προοπτικές της εταιρείας στον τομέα των υποδομών AI.

Azure Maia 300: Το νέο όπλο της Microsoft απέναντι σε Nvidia και AMD

Το Azure Maia 300 αποτελεί την τρίτη γενιά των εξειδικευμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζει η Microsoft.

Η ανάπτυξή του εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να μειώσει την εξάρτησή της από τους επεξεργαστές της Nvidia και της AMD, οι οποίοι αποτελούν βασικούς προμηθευτές υπολογιστικής ισχύος για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία ενδεχομένως περισσότερα από ένα εκατομμύριο τσιπ Maia 300 μέσα στο 2027, αξιοποιώντας τα για την υποστήριξη των δικών της υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση αυτή έχει τόσο τεχνολογική όσο και οικονομική σημασία. Η ανάπτυξη ιδιόκτητων επεξεργαστών μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στο κόστος, στην απόδοση και στη διαθεσιμότητα της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για τα συστήματα AI.

Παράλληλα, η Microsoft επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των υποδομών της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για εξειδικευμένα τσιπ παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Η τεχνολογική διαφορά από την Nvidia

Το Maia 300 διαφοροποιείται από τη σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθεί η Nvidia σε βασικά προϊόντα της.

Ενώ η Nvidia χρησιμοποιεί μεγάλους επεξεργαστές που πλαισιώνονται από μονάδες μνήμης, η Microsoft επέλεξε για το νέο της προϊόν μια αρχιτεκτονική βασισμένη στα chiplets, δηλαδή μικρότερα εξειδικευμένα τσιπ που συνδέονται μεταξύ τους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει τον συνδυασμό διαφορετικών υπολογιστικών λειτουργιών μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα.

Για τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας, το Maia 300 αξιοποιεί τεχνολογία κατασκευής 2 νανομέτρων της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Αντίθετα, λειτουργίες όπως η μεταφορά δεδομένων βασίζονται σε τεχνολογία 3 νανομέτρων, η οποία έχει χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Η επιλογή διαφορετικών τεχνολογιών για διαφορετικές εργασίες εντάσσεται στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της απόδοσης και του κόστους των επεξεργαστών που θα χρησιμοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η Microsoft επενδύει και στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς cloud

Η στρατηγική της Microsoft δεν περιορίζεται στα κέντρα δεδομένων και στους επεξεργαστές που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες Azure.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης το νέο Surface Laptop Ultra, σε συνεργασία με τη Nvidia, επιχειρώντας να επεκτείνει τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και στους προσωπικούς υπολογιστές.

Ο νέος φορητός υπολογιστής έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση απαιτητικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή, χωρίς να απαιτείται διαρκής σύνδεση με το cloud.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση του ανταγωνισμού: την ανάπτυξη συστημάτων AI που θα λειτουργούν όχι μόνο σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων, αλλά και τοπικά στις συσκευές των χρηστών.

Οι μετοχές των Big Tech και η επόμενη ημέρα

Η ανοδική δυναμική των τεχνολογικών μετοχών αποτυπώνεται και στις πρόσφατες χρηματιστηριακές κινήσεις.

Στα στοιχεία της εξεταζόμενης συνεδρίασης, η Microsoft ενισχύεται κατά 1,61%, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζουν και η Apple, με άνοδο 1,29%, και η Alphabet, με κέρδη 0,32%.

Αντίθετα, η μετοχή της Nvidia καταγράφει υποχώρηση στις προσυνεδριακές συναλλαγές, χωρίς ωστόσο να απειλείται η πρώτη θέση της στην κατάταξη των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Οι μεταβολές αυτές ενισχύουν περαιτέρω τις ήδη τεράστιες κεφαλαιοποιήσεις των τεχνολογικών ομίλων, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, παραμένει η απόδοση των επενδύσεων. Με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια να κατευθύνονται σε νέα κέντρα δεδομένων, επεξεργαστές και υποδομές AI, οι επενδυτές θα αναζητούν ολοένα πιο απτές αποδείξεις ότι η τεχνολογική αυτή κούρσα μπορεί να μεταφραστεί σε διατηρήσιμη αύξηση εσόδων και κερδών.

Η επιστροφή της Microsoft στα 4 τρισ. δολάρια αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή. Και η συνολική αξία των δέκα μεγαλύτερων Big Tech, που πλησιάζει πλέον αριθμητικά το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει πόσο μεγάλη έχει γίνει η οικονομική βαρύτητα των εταιρειών που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επόμενη τεχνολογική εποχή.