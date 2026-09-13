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Οι περισσότεροι ενδέχεται να τη γνωρίζουν από τον εξαιρετικά διαδεδομένο πυροσβεστικό εξοπλισμό που παράγει. Είναι άλλωστε χιλιάδες τα μέρη στα οποία συναντά κανείς τους πυροσβεστήρες ή τα πιο οργανωμένα συστήματα της ΜΟΒΙΑΚ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν μισό αιώνα στα Χανιά, τον γενέθλιο τόπο της οικογένειας Σβουράκη, στον οποίο και παραμένουν πιστοί μέχρι σήμερα, δεν παράγει μόνο τα παραπάνω, αλλά αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη στον τομέα του πυροσβεστικού και ιατρικού εξοπλισμού.

Οι πέντε τομείς

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΜΟΒΙΑΚ (Μονάδα Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων Κρήτης) επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 5 βασικών τομέων:

■ MOBIAKFIRE: Κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία εξοπλισμού πυρόσβεσης, καθώς και επανέλεγχος πυροσβεστήρων.

■ MOBIAKCARE: Κατασκευή και εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και προϊόντων οικιακής φροντίδας, επισκευή ιατρικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεις εργαστηρίων ύπνου.

■ MOBIAKGAS: Παραγωγή και εμφιάλωση ιατρικών και βιομηχανικών αερίων.

■ MOBIAKTRAINERS: Επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της πυρασφάλειας και της πρόληψης από καταρτισμένο προσωπικό.

■ MOBIAKRECYCLE: Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων.

Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εμβαδού 44.700 τ.μ. σε Χανιά, όπου βρίσκονται το εργοστάσιο και η έδρα της, Ηράκλειο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επένδυση 5,5 εκατ. ευρώ

Οσον αφορά στον πυροσβεστικό τομέα, υλοποίησε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στα Χανιά, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2006 και συμπεριλάμβανε την τοποθέτηση πλήρους ρομποτικής γραμμής συναρμολόγησης πυροσβεστήρων και την κατασκευή καινούριου κτιρίου 2.500 τ.μ. για τη στέγαση αυτής, των γραφείων της και την επέκταση αποθηκευτικού χώρου.

Η MOBIAKCARE, ο ιατρικός τομέας της MOBIAK, είναι ένα από τα μεγαλύτερα brands χονδρικής πώλησης homecare που δραστηριοποιούνται στη Νότια Ευρώπη, με πεδίο εξειδίκευσης συσκευές οξυγονοθεραπείας, συσκευές διάγνωσης/θεραπείας διαταραχών ύπνου, συσκευές άπνοιας, συσκευές αερισμού (επεμβατικές, μη επεμβατικές), ορθοπεδικά είδη, αναπηρικά αμαξίδια, κρεβάτια για κατ’ οίκον φροντίδα, βοηθητικά μέσα μετακίνησης ασθενών (mobility aid), εξοπλισμό αποκατάστασης, νοσοκομειακό εξοπλισμό και προϊόντα οικιακής φροντίδας.

Ο τομέας αερίων της ΜΟΒΙΑΚ συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Προμηθεύεται τις πρώτες ύλες σε υγρή μορφή (οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, αργό), τις αποθηκεύει σε κρυογενικές δεξαμενές και τις εμφιαλώνει σε φιάλες υψηλής πίεσης.

Η διαδρομή

Η πλούσια διαδρομή της εταιρείας ξεκινά από το 1977 με πρωταγωνιστή τον Εμμανουήλ Σβουράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020. Πριν από 49 χρόνια έγινε η ίδρυση της Ομόρρυθμης Εταιρείας, ενώ αγοράστηκαν οικόπεδο 4.500 τ.μ. στα Καθιανά Ακρωτηρίου και μηχανολογικός εξοπλισμός με σκοπό την έναρξη παραγωγής και εμφιάλωσης ασετιλίνης στις τότε εγκαταστάσεις των 800 τ.μ.

Το 1981 η ΜΟΒΙΑΚ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, έγινε επέκταση των εγκαταστάσεων κατά 1.200 τ.μ. και τοποθετήθηκε μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή και την εμφιάλωση οξυγόνου. Πέντε χρόνια μετά επεκτείνει και τις δραστηριότητές της στην πώληση και εμφιάλωση όλων των ειδών υγρών και αερίων, καθώς και στην εμπορία και επιθεώρηση όλων των τύπων πυροσβεστικού εξοπλισμού. Παράλληλα, δημιουργείται η Πυροπροστασία ΕΠΕ. Το 1994 έρχεται η πιστοποίηση από τον Ελληνικό Νηογνώμονα για Συστήματα Κατάσβεσης & Συστήματα Ελέγχου Ασφαλείας σε πλοία. Η ΜΟΒΙΑΚ συνεργάζεται με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία περνούν από τον Κόλπο της Σούδας.

Το 1996 ο Μανώλης Σβουράκης, γιος του ιδρυτή Εμμανουήλ Σβουράκη, αναλαμβάνει τα ηνία της επιχείρησης ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο. Ακολουθεί το 2001 η είσοδος στον τομέα εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ορθοπεδικών ειδών κ.ά. μέσω της ΜΟΒΙΑΚCARE, ενώ την επόμενη διετία αγοράζονται αποθήκες σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το 2005 ξεκίνησε η επένδυση των 5,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων, με τη γραμμή παραγωγής να είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη.

Την επόμενη χρονιά αγοράζονται νέες αποθήκες στην Αθήνα (Ασπρόπυργος) και στη Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι), 2.000 τ.μ. και 1.300 τ.μ. αντίστοιχα. Το 2010 το δίκτυο εξαγωγών περιλάμβανε ήδη 26 χώρες. Ακολούθησε, το 2011, η λειτουργία του Κέντρου Διανομής στη FYROM με σκοπό να εξυπηρετεί συνεργάτες στην περιοχή των Βαλκανίων και το 2013 η ίδρυση της GEM Fire Fighting Equipment Co. Ltd, θυγατρική της ΜΟΒΙΑΚ στην Κίνα.

Στο ίδιο τέμπο, τα επόμενα χρόνια υπήρξαν νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και επεκτάσεις των υποδομών της, όπως το 2022 με την ανέγερση δύο νέων σύγχρονων κτιρίων συνολικής επιφάνειας 3.500 τ.μ. Παράλληλα συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, ενώ συγκεντρώνει πλήθος διακρίσεων και βραβείων.

Το 2025 αναβάθμισε για ακόμη μία φορά τις παραγωγικές της δυνατότητες, εγκαθιστώντας το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα μεταξοτυπίας, ενώ έθεσε σε λειτουργία και δεύτερη γραμμή παραγωγής, αυξάνοντας τη δυνατότητα παραγωγής πυροσβεστήρων σε άνω των 400 τεμαχίων/ώρα.

Το εκτόπισμα

Η ΜΟΒΙΑΚ έχει καταφέρει να διαθέτει σήμερα ένα ενεργό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα που ξεπερνά τους 500 χονδρεμπόρους, αλλά κι ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 110 χώρες, σε Βαλκάνια, Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Μέση Ανατολή, Αυστραλία, Αφρική και Ασία.

Ανάλογα ισχυρές είναι και οι οικονομικές επιδόσεις της, όπου σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη χρήση του 2024, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 63,72 εκατ. ευρώ έναντι 55,76 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 14%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων εσωτερικού και εκτός Ε.Ε., ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,76 εκατ. ευρώ.

«Η φιλοσοφία της ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη»

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MOBIAK, Μανώλη Σβουράκη, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία και την εξέλιξή της, τη σημερινή παρουσία, τις νέες επενδύσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Ας αρχίσουμε από το πώς ξεκίνησε η ΜΟΒΙΑΚ.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ: Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, με μεγάλη χαρά και περηφάνια, ως δεύτερη γενιά, μπορώ να πω ότι όλα ξεκίνησαν με πολύ πάθος και όραμα για κάτι διαφορετικό. Ο πατέρας μου επέστρεψε από τον Καναδά το 1977, σε ηλικία 39 ετών, μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του, εμένα και την αδελφή μου, Ειρήνη. Επέστρεψε στα Χανιά, τον τόπο όπου γεννήθηκε, με στόχο να δημιουργήσει κάτι μοναδικό. Από τις πρώτες κιόλας μέρες διαπίστωσε ότι στην Κρήτη υπήρχε σημαντικό κενό στην προμήθεια βιομηχανικών και ιατρικών αερίων, καθώς και στον εξοπλισμό κοπής και συγκόλλησης μετάλλων. Εχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στον Καναδά, αποφάσισε να δημιουργήσει μια εταιρεία που θα κάλυπτε αυτές τις ανάγκες. Ετσι, γεννήθηκε η ΜΟΒΙΑΚ, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα το ίδιο όνομα που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Μονάδα Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων Κρήτης.

b.s.: Καθώς συμπληρώνει πλέον σχεδόν μισό αιώνα, πώς εξελίχθηκε στην πορεία;

Μ.ΣB.: Με τα χρόνια η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Στην αρχή, όμως, ο πατέρας μου αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, καθώς είχε ξεκινήσει με συνεταίρους, πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας θα τον βοηθούσαν, αφού ο ίδιος έλειπε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Δυστυχώς οι συνεργασίες αυτές δεν ευδοκίμησαν. Μετά από πολυετείς δικαστικές διαμάχες, το 1994 δικαιώθηκε, έμεινε ο μοναδικός ιδιοκτήτης της εταιρείας και ξεκίνησε μια νέα δυναμική πορεία ανάπτυξης της ΜΟΒΙΑΚ στην Κρήτη.

b.s.: Πότε ξεκινά η δική σας συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας;

Μ.ΣB.: Το 1996, αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Marketing, στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις και έχοντας εργαστεί προηγουμένως σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, αποφάσισα να ενταχθώ στην εταιρεία του πατέρα μου. Μπήκα με πολλή όρεξη και φιλοδοξία, με στόχο να τον βοηθήσω και να συμβάλω στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ο ίδιος με στήριξε απόλυτα και μου έδωσε τα κατάλληλα κίνητρα. Αρχικά ο χώρος των βιομηχανικών αερίων δεν με ενθουσίαζε ιδιαίτερα. Ωστόσο, την περίοδο της μεταφοράς του Νοσοκομείου Χανίων, εκτός από την προμήθεια των ιατρικών αερίων, μας ζητήθηκε και η προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού. Τότε άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τον χώρο της πυρασφάλειας, να μελετώ την αγορά και να εντοπίζω τα κενά που υπήρχαν στην Ελλάδα. Ετσι γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο «σούπερ μάρκετ» πυροσβεστικού εξοπλισμού, προσφέροντας από το πιο μικρό εξάρτημα μέχρι τα πιο σύνθετα συστήματα πυροπροστασίας.

Οι δραστηριότητες και τα ατού

b.s.: Ποια είναι τα πεδία δραστηριότητας της ΜΟΒΙΑΚ σήμερα; Επίσης, ποιο είναι το εκτόπισμα και η δυναμική της;

Μ.ΣB.: Σήμερα η ΜΟΒΙΑΚ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, κατασκευή και διανομή πυροσβεστικού εξοπλισμού, συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, στην τεχνολογία ιατρικών και ειδικών αερίων, καθώς και στον ιατροτεχνολογικό και ορθοπεδικό εξοπλισμό. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2027 ολοκληρώνουμε τη δημιουργία της Ακαδημίας ΜΟΒΙΑΚ, μιας πρότυπης εκπαιδευτικής μονάδας για τον πυροσβεστικό εξοπλισμό και την πυροπροστασία, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα εξάγουμε πυροσβεστικό εξοπλισμό σε 110 χώρες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε 50, ενώ διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Χανιά, στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ένα οργανωμένο δίκτυο διανομής σε ολόκληρη την Ελλάδα.

b.s.: Τι θα ξεχωρίζατε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΜΟΒΙΑΚ;

Μ.ΣΒ.: Η φιλοσοφία της ΜΟΒΙΑΚ βασίζεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Για εμάς, προτεραιότητα είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των συνεργατών μας, με γρήγορους χρόνους παράδοσης, μεγάλη διαθεσιμότητα προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές. Ενα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά μας είναι οι σύγχρονες υποδομές και η υψηλή αποθηκευτική μας ικανότητα. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις 9.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, νέες εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες ολοκληρώνονται τον Οκτώβρη, καθώς και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε έκταση 32 στρεμμάτων στα Χανιά, με σύγχρονες και αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης πυροσβεστικού εξοπλισμού. Ενα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η πολυετής παρουσία μας στην αγορά της Κίνας, όπου συμμετέχουμε ως μέτοχοι σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους πυροσβεστικού εξοπλισμού. Αυτό μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και να κατασκευάζουμε προϊόντα σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΜΟΒΙΑΚ. Σήμερα η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τόσο στον πυροσβεστικό εξοπλισμό όσο και στα ιατρικά και ορθοπεδικά προϊόντα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη ΜΟΒΙΑΚ είναι η «εξυπηρέτηση του χθες», δηλαδή η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, με συνέπεια, αξιοπιστία και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

Οι επιδόσεις και τα μελλοντικά σχέδια

b.s.: Οσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, είστε ικανοποιημένος;

Μ.ΣΒ.: Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία της ΜΟΒΙΑΚ. Το σημαντικότερο για εμάς δεν είναι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά η κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει μέσα στην εταιρεία. Θέλουμε τόσο η οικογένειά μας όσο και όλοι οι άνθρωποι της ΜΟΒΙΑΚ να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ποιότητα ζωής, αξιοπρεπείς αποδοχές και προοπτικές εξέλιξης. Το πάθος και η αγάπη για την εταιρεία έχουν περάσει τόσο στα παιδιά μου όσο και σε όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ. Δεν λειτουργούμε ως εργοδότης και υπάλληλοι, αλλά ως μια ομάδα που εργάζεται με αλληλοσεβασμό, εκτίμηση, συνεργασία και κοινό όραμα.

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Μ.ΣΒ.: Οι βασικοί μας στόχοι είναι η ολοκλήρωση της Ακαδημίας ΜΟΒΙΑΚ έως το τέλος του 2027, ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας με νέες εγκαταστάσεις και αυτόματες γραμμές συναρμολόγησης, καθώς και η υλοποίηση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση και στην πράσινη ανάπτυξη, καθώς αποτελούν βασικό μέρος της φιλοσοφίας μας. Τέλος, ολοκληρώνουμε τις νέες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, ενώ αποκτούμε νέες πιστοποιήσεις που θα μας επιτρέψουν να επεκταθούμε σε αγορές όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία και η Κορέα.

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