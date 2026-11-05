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Επιδόσεις ρεκόρ καταγράφει η Saronic Technolοgies σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων στην κατηγορία των νεοφυών εταιρειών με ελληνικό «DNA», με δεδομένο ότι μέσα σε μια πενταετία από τη «γέννησή» της έχει καταφέρει να αντλήσει κεφάλαια αθροιστικού ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, εκτινάσσοντας την αποτίμησή της πλέον στα 9,25 δισ. δολ., όπως αναφέρουν πηγές του κλάδου της – και προφανώς έπεται συνέχεια.

«Άγνωστη» μέχρι και πριν από δυο χρόνια περίπου για το ευρύ κοινό, η αμερικανική startup – «ναυαρχίδα» του defense tech (τεχνολογία άμυνας), η οποία ιδρύθηκε το 2022 στο Ώστιν του Τέξας από τον Ελληνοαμερικανό Ντίνο Μαυρούκα (Dino Mavrookas), έθεσε ως πρωταρχικό της στόχο να «επαναπροσδιορίσει τη Ναυτική Υπεροχή» όσων εμπιστεύονται τα τεχνολογικά της επιτεύγματα, με πρώτο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, και πλέον «κερδίζει έδαφος» στην αγορά με πρωτοφανείς ταχύτητες.

Πολύ πιο «ώριμη», αλλά και καθιερωμένη πια ως κορυφαία αμυντική scaleup αυτόνομων πολεμικών πλοίων, βιώνει μια χρονιά ραγδαίας ανάπτυξης με τεράστιες συμφωνίες χρηματοδότησης και μεγάλα εξοπλιστικά συμβόλαια να καταγράφονται στο ενεργητικό της.

Στις «καλές ειδήσεις» του 2026 για την Ελλάδα, πέρα από την παρουσία του κ.Μαυρούκα στην ηγεσία της Saronic Technolοgies, ήταν το πρόσφατο ταξίδι του στην Αθήνα, η συμμετοχή του στο Defense Side Event με τίτλο «Innovation on the Frontlines», που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο πλαίσιο του μεγάλου Φεστιβάλ Καινοτομίας των «Παναθηναίων» και εν τέλει η αποκάλυψη από τα χείλη του ότι ο ίδιος βλέπει τη χώρα μας ως έναν πιθανό μελλοντικό στρατηγικό εταίρο.

Όπως έχει γίνει γνωστό από τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο του πάνελ «Naval Power in a Changing Security Environment», με κεντρικούς ομιλητές τον συνιδρυτή και CEO της εταιρείας Saronic και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στα σχέδια του πρώτου συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη γραμμών παραγωγής των μη επανδρωμένων θαλάσσιων Αυτόνομων Σκαφών Επιφανείας (Autonomous Surface Vessels – ASVs) σε συμμαχικές χώρες, με την Ελλάδα να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και με τον δεύτερο να χαρακτηρίζει αυτή την προοπτική ως «μοναδική ευκαιρία».

Για την ιστορία: Η Saronic πήρε το όνομά της από τον Σαρωνικό κόλπο, εκεί όπου οι Έλληνες νίκησαν τον περσικό στόλο στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Μια ακόμη «λεπτομέρεια» που επιβεβαιώνει την ελληνικότητά της…

Επιπλέον, τα πρόσφατα εγκαίνια του νέου Διακλαδικού Κέντρου Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στη ναυτική βάση Κανελλόπουλος στον Σκαραμαγκά, έφεραν στο προσκήνιο τις δοκιμές του σκάφους Corsair της Saronic Technolοgies.

Πώς συγκεντρώθηκαν $ 2,6 δισ.

Πίσω από το success story της Saronic Technolοgies υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν διαθέτει απλά μια βαθιά γνώση του τεχνολογικού αντικειμένου της ή την αντίστοιχη επιχειρηματική ικανότητα για να το αναπτύξει και να πείσει τους επενδυτές να εμπιστευτούν την εταιρεία του.

Ο Ντίνο Μαυρούκας έχει το «κάτι παραπάνω» για τον κλάδο που υπηρετεί:

μετρά 11 χρόνια εμπειρίας στις Ειδικές Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Navy SEALs) με 8 επιχειρησιακές αποστολές, με σπουδές στο Rutgers και MBA από το Wharton.

Επιστρέφοντας στις δραστηριότητες της defense tech startup που διοικεί:

Η «δεξαμενή» των 2,6 δισ. δολ. -ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε σε 5 χρηματοδοτικούς γύρους, με τη συμμετοχή πανίσχυρων επενδυτών – άρχισε να… γεμίζει σταδιακά από το 2022 σε Seed Round, αν και το ποσό της επένδυσης δεν ανακοινώθηκε.

Οκτώβριο του 2023 η Saronic σήκωσε 55 εκατ. δολ. σε Series A, με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη των προϊόντων της και τον Ιούνιο του 2024 άλλα 175 εκατ. δολ. σε Series B, με βασική επιδίωξή της να αξιοποιήσει τα κεφάλαια για την κλιμάκωση των συνεργασιών της με πελάτη της την αμερικανική κυβέρνηση.

Φεβρουάριο του 2025 έκανε το πρώτο μεγάλο «μπαμ» με την άντληση 600 εκατ. δολ. σε γύρο Series C, όταν η κεφαλαιοποίηση της Saronic εκτοξεύθηκε στα 4 δισ. δολ.

Και φέτος, Μάρτιο/Απρίλιο του 2026, «τίναξε την μπάνκα» με την εξασφάλιση χρηματοδότησης μαμούθ σε γύρο Series D ύψους 1,75 δισ. δολ., που υπερδιπλασίασε την αποτίμησή της στα 9,25 δισ. δολ.

Με τα χρήματα αυτά, η Saronic θα επεκτείνει την παραγωγή αυτόνομων σκαφών επιφανείας και θα επενδύσει σε υποδομές ναυπηγικής, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ναυπηγείου με την ονομασία Port Alpha, καθώς και διευρυμένων εγκαταστάσεων στη Λουιζιάνα και το Τέξας.

Όπως έχει αναφέρει ο CEO της εταιρείας, η Saronic ενσωματώνει hardware, software και Τεχνητή Νοημοσύνη για να δώσει λύσεις εκεί που τα παραδοσιακά συστήματα αποτυγχάνουν…

Δεκαπλασίασε την αποτίμησή της

Ποιοι επενδυτές στήριξαν την defense tech startup του Έλληνα ομογενή; Στον φετινό γύρο των 1,75 δισ. δολ ηγήθηκε η Kleiner Perkins, με τη συμμετοχή των Advent International, Bessemer Venture Partners, DFJ Growth, BAM Elevate κ.λπ. και των υφισταμένων Andreessen Horowitz, Elad Gil, 8VC, Caffeinated Capital, Franklin Templeton.

Τα περσινά 600 εκατ. δολ. συγκεντρώθηκαν με lead investor τον Elad Gil, επιχειρηματία και επενδυτή και στέλεχος παλαιότερα σε Google και Twitter, και τη συμμετοχή κορυφαίων επενδυτικών ομίλων όπως οι General Catalyst, a16z, Caffeinated Capital, 8VC, ενώ στον γύρο των 175 εκατ. δολ. του 2024 πρωτοστάτησε η Andreessen Horowitz, με την υποστήριξη των 8VC, Caffeinated Capital, Elad Gil, NightDragon κ.ά.

Η χρηματοδότηση των 175 εκατ. δολ., τον Ιούλιο του 2024, βοήθησε τη Saronic να ξεπεράσει το «φράγμα» του 1 δισ. δολ. σε αποτίμηση και να καταστεί «μονόκερος», μια διετία μόλις μετά από την ίδρυσή της. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ότι σε λιγότερο από άλλα 2 χρόνια, σχεδόν δεκαπλασίασε την αξία της!

Στον γύρο των 55 εκατ. δολ., Οκτώβριο του 2023, η Saronic στηρίχθηκε από τους Caffeinated Capital που ηγήθηκε της χρηματοδότησης και τους 8VC, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Point72 Ventures, Silent Ventures, Overmatch Ventures, Ensemble VC, Cubit Capital, U.S. Innovative Technology Fund.

Όπως φαίνεται και από τις εξελίξεις, η ψήφος εμπιστοσύνης ισχυρών διεθνών επενδυτών προς την defense tech startup με το ελληνικό «DNA», είναι σταθερή και επαναλαμβανόμενη.