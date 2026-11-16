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Ο δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ δώρισε μετοχές της Berkshire Hathaway αξίας περίπου 5,5 δισ. δολαρίων σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αυξάνοντας τις ετήσιες φιλανθρωπικές δωρεές του σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο 96χρονος Μπάφετ μετέτρεψε 6.150 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire σε 9.225.000 μετοχές κατηγορίας Β και δώρισε 3.690.000 από αυτές στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett Foundation και από 1.845.000 μετοχές σε καθένα από τα ιδρύματα The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation και NoVo Foundation — τα ιδρύματα που διοικούνται από τα τρία παιδιά του, Σούζι, Χάουαρντ και Πίτερ Μπάφετ.

Μετά τις δωρεές, ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire εξακολουθεί να κατέχει 182.140 μετοχές κατηγορίας Α, αξίας περίπου 162 δισ. δολαρίων.

«Την περασμένη Ημέρα των Ευχαριστιών έγραψα ότι η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα, αλλά ταυτόχρονα είναι ανεκτίμητη. Έναν χρόνο αργότερα, θα πρόσθετα μόνο ότι λειτουργεί με ανατοκισμό, και μάλιστα με καλύτερο επιτόκιο από οτιδήποτε αγοράσαμε ποτέ ο Τσάρλι κι εγώ», έγραψε ο Μπάφετ, τον οποίο διαδέχθηκε στην προεδρία τον Σεπτέμβριο ο γιος του, Χάουαρντ, στο ετήσιο μήνυμά του για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η επιστολή ήταν πολύ συντομότερη από το μήνυμά του για την περσινή Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Τσάρλι Μάνγκερ, πρώην αντιπρόεδρος της Berkshire, απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2023.

Οι μετοχές της Berkshire έχουν καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο το τελευταίο διάστημα, ενισχυόμενες κατά περισσότερο από 19% από την αρχή του τέταρτου τριμήνου. Συγκριτικά, ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 1,2% μέχρι στιγμής στο τέταρτο τρίμηνο. Η Berkshire θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, τις αναταράξεις στον επιχειρηματικό κόσμο και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Στην επιστολή του, ο Μπάφετ επανέλαβε ότι όλες οι μετοχές της Berkshire που κατέχει θα δωρηθούν τελικά στα τέσσερα ιδρύματα, με στόχο να αυξάνεται κάθε χρόνο το ύψος των επιχορηγήσεων.

Εμπιστοσύνη στην Berkshire

Ο Μπάφετ έγραψε ότι οι δωρεές αποτελούν ένδειξη της εμπιστοσύνης του όχι μόνο στα τρία παιδιά του, αλλά και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Berkshire, Γκρεγκ Έιμπελ:

«Τα παιδιά μου προσφέρουν εδώ και δεκαετίες, με περίσκεψη, σε αξιόλογους σκοπούς και εμπιστεύομαι απόλυτα τόσο τις ικανότητές τους όσο και την αφοσίωσή τους… Τον Σεπτέμβριο ακούσατε πολλά από εμένα σχετικά με την εμπιστοσύνη μου στην Berkshire. Αυτή η εμπιστοσύνη παραμένει ισχυρότερη από ποτέ», ανέφερε.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Μπάφετ προέτρεψε τους ανθρώπους να ευχαριστήσουν όσους τους έχουν βοηθήσει ανιδιοτελώς στη ζωή τους και, ακόμη καλύτερα, να γίνουν οι ίδιοι ευεργέτες για κάποιον άλλον.