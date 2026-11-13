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Μια απίστευτη σύμπτωση ονόματος έφερε έναν 24χρονο επιχειρηματία από τη Σιγκαπούρη στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει τη Nvidia. Ο νεαρός Τζένσεν Χουάνγκ, συνονόματος του πρώην ισχυρού άνδρα του τεχνολογικού κολοσσού, είδε ξαφνικά το όνομά του να γίνεται viral, με αγνώστους να τον μπερδεύουν με τον διάσημο CEO και να του ζητούν εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις της προσωπικής του ζωής. Όμως, η ανεπιθύμητη δημοσιότητα εξελίχθηκε και σε απρόσμενη επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς χιλιάδες χρήστες άρχισαν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της δικής του startup τεχνητής νοημοσύνης Lycana AI.

«Από τα σχολικά μου χρόνια γνώριζα την ύπαρξη του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia. Παρακολουθούσα τις ειδήσεις που τον αφορούσαν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου» αναφέρει ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Business Insider.

Και συνεχίζει «Όταν ήμουν μικρός, τον θαύμαζα πραγματικά. Ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για τους υπολογιστές και για τη δημιουργία νέων πραγμάτων από πολύ νεαρή ηλικία.

Θυμάμαι ότι, όταν ήμουν 16 ετών, ζήτησα από τη μητέρα μου να μου αγοράσει μια κάρτα γραφικών (GPU). Ήταν μια GTX 1080. Τη χρησιμοποιούσα πολύ για βιντεοπαιχνίδια, αλλά παράλληλα ανέπτυσσα δικές μου εφαρμογές και ασχολούμουν με τον προγραμματισμό.

Θυμάμαι ότι, ακόμη και ως παιδί, ήξερα πως αυτή η τεχνολογία θα γνώριζε τεράστια ανάπτυξη. Κατά κάποιον τρόπο, ο κύκλος έχει πλέον κλείσει, αφού σήμερα είμαι ο ίδιος ιδρυτής μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη φορά που κάποιος σχολίασε παρεμπιπτόντως το όνομά μου ήταν όταν ξεκινούσε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνήθως άκουγα σχόλια όπως: «Α! Έχεις ακριβώς το ίδιο όνομα με εκείνον!» ή «Έλα, δώσε μου μετοχές της Nvidia!».

Το όνομά μου με κάνει ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο. Όταν πηγαίνω σε εκδηλώσεις επαγγελματικής δικτύωσης και συναντώ κάποιον που έχω δει έστω μία φορά στο παρελθόν, με θυμάται.

Μου λένε: «Εσύ είσαι! Ο CEO της Nvidia!».

Στις περισσότερες συνεντεύξεις για δουλειά που έχω κάνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάποιος θα σχολιάσει: «Α, ναι, εσύ είσαι ο CEO της Nvidia».

Πιστεύω ότι αυτό μου έχει δώσει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας. Θεωρώ πως, όταν οι άνθρωποι μπορούν να θυμούνται το όνομά σου, έχεις ήδη ένα σημαντικό προβάδισμα.

Όταν περνούσα από συνεντεύξεις σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένοι με ρωτούσαν αστειευόμενοι: «Έχεις καμιά επιπλέον GPU;».

Η αντίδρασή του στην παραίτηση του CEO της Nvidia

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν: «Πω πω, τώρα θα διασυρθεί και το δικό μου όνομα» αναφέρει.

Για μένα, ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που παρουσίαζε τις νέες κάρτες γραφικών. Η δημόσια εικόνα του ήταν αρκετά καθαρή.

Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλωσα σε ασιατικό περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Όταν έγινε γνωστή η πρώτη εξωσυζυγική σχέση που του αποδιδόταν, σκέφτηκα: «Πω πω, αυτό είναι τρελό».

Όταν εμφανίστηκε η δεύτερη, η αντίδρασή μου ήταν: «Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό». Η άποψή μου για εκείνον έχει σίγουρα χειροτερέψει.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα επιτεύγματά του είναι δικά του και ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με όραμα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει το ελεύθερο να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τα επιτεύγματά του δεν δικαιολογούν τη συμπεριφορά του.

Οι φίλοι μου έρχονται και μου λένε: «Ρε συ, τι κάνεις στη μετοχή μου;» ή «Πόσες γυναίκες είναι αυτή τη φορά;».

Δεν είναι και τόσο αστείο, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά.

Υπάρχει η γνωστή φράση ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.

Έτσι, κάποια στιγμή, αυθόρμητα σκέφτηκα: «Ας πούμε κάτι αστείο».

Δεν περίμενα ότι οι αναρτήσεις μου στο LinkedIn θα γίνονταν τόσο δημοφιλείς.

Ορισμένοι σχολιαστές απλώς αστειεύονται, αλλά άλλοι μιλούν σοβαρά. Κάποιοι πιστεύουν πραγματικά ότι είμαι εκείνος και με ρωτούν: «Γιατί απάτησες τη γυναίκα σου;».

Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο για τη δημόσια εικόνα μου. Ένας μελλοντικός εργοδότης μπορεί να δει αυτές τις αναρτήσεις.

Σε μία από τις αναρτήσεις μου στο LinkedIn έγραψα απλώς:

«Παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα».

Όταν το αστείο ξεπέρασε τον κύκλο των φίλων του

Όπως περιγράφει ο ίδιος, το πρόβλημα αρχίζει όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πράγματι ο πρώην CEO της Nvidia.

«Φίλοι μου έχουν στείλει δημοσιεύσεις από το Reddit και από την κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης RedNote» λέει.

Κάποιος τράβηξε στιγμιότυπο οθόνης από την ανάρτησή μου στο LinkedIn και το χρησιμοποίησε για να συζητήσει για τη Nvidia στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό ήταν το σημαντικότερο περιστατικό για μένα: άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν προσωπικά με εμπλέκουν πλέον στη συζήτηση για τη Nvidia.

Οι μετοχές της Nvidia που έχω στην κατοχή μου έχουν καταρρεύσει. Για ένα διάστημα ήταν η πιο κερδοφόρα μετοχή του χαρτοφυλακίου μου, μέχρι τώρα.

Προσωπικά, πάντως, δεν πιστεύω ότι οι συνέπειες θα είναι τόσο σοβαρές.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μου παίρνουν συνέντευξη για δουλειά με αξιολογούν με βάση τον χαρακτήρα και τις δεξιότητές μου.

Ας ελπίσουμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα επηρεαστεί εξαιτίας του ονόματός μου».

Η απρόσμενη δημοσιότητα και οι 5.000 επισκέπτες

Από την άλλη πλευρά, περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν πλέον αυτά που δημιουργεί.

Ο Χουάνγκ παρατήρησε μια απότομη αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό του, με 5.000 επιπλέον επισκέπτες που έφτασαν εκεί εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας.

Μερικοί από αυτούς αγόρασαν και συνδρομές.

Έχει υποβάλει αίτηση στο Y Combinator, καθώς και σε άλλους επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων που συνδέονται με εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ορισμένοι από αυτούς τους επενδυτές επιλέγουν ποιους ιδρυτές θα στηρίξουν και με βάση την ικανότητά τους να προβάλλουν τον εαυτό τους.

«Αν χρειάζεται να συμβεί κάτι τέτοιο για να με προσέξουν, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό».