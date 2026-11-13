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Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι απλώς να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να δημιουργήσουν τις υποδομές που θα τους επιτρέψουν να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Η αυξανόμενη χρήση εφαρμογών AI μεταβάλλει τις ανάγκες των οργανισμών, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα υπολογιστικής ισχύος, διαχείρισης δεδομένων, δικτυακής συνδεσιμότητας και προστασίας από κυβερνοαπειλές.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, τα πληροφοριακά συστήματα καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλότερες απαιτήσεις. Τα κέντρα δεδομένων, τα εταιρικά δίκτυα και οι μηχανισμοί κυβερνοασφάλειας αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση.

Οι τεχνολογικές αυτές προκλήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του Cisco Connect 2026 Greece, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στο InterContinental Athenaeum Athens, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future».

Η διοργάνωση θα εξετάσει τις αλλαγές που απαιτούνται στις ψηφιακές υποδομές, μέσα από παρουσιάσεις τεχνολογικών λύσεων, συζητήσεις με στελέχη της αγοράς και εξειδικευμένες θεματικές ενότητες.

Τα κέντρα δεδομένων προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της AI

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να αποθηκεύονται, να μεταφέρονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη για AI-Ready Data Centers, δηλαδή κέντρα δεδομένων που διαθέτουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος.

Εξίσου σημαντική είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών, με τρόπο που να εξασφαλίζει αξιοπιστία, υψηλή απόδοση και προστασία των πληροφοριών.

Η δυνατότητα προσαρμογής στις μελλοντικές ανάγκες αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εφαρμογές AI εξελίσσονται και οι απαιτήσεις τους αυξάνονται.

Νέα δεδομένα για τα εταιρικά δίκτυα και την εργασία

Η διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών αλλάζει παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι συνδέονται με τις εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων.

Τα εταιρικά δίκτυα πρέπει πλέον να υποστηρίζουν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα προσαρμογής στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ασφαλών δικτύων και σύγχρονων χώρων εργασίας, που θα μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές ανάγκες των οργανισμών.

Η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κυβερνοεπιθέσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της μετάβασης.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι ο συνδυασμός ευκολίας πρόσβασης, λειτουργικής αποτελεσματικότητας και υψηλού επιπέδου ασφάλειας, χωρίς η ενίσχυση του ενός παράγοντα να λειτουργεί εις βάρος των υπολοίπων.

Ψηφιακή ανθεκτικότητα και προστασία κρίσιμων υποδομών

Ένας ακόμη βασικός άξονας του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η δυνατότητα διατήρησης της επιχειρησιακής λειτουργίας ακόμη και σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή τεχνικής βλάβης.

Η ψηφιακή ανθεκτικότητα δεν αφορά αποκλειστικά την αποτροπή περιστατικών ασφαλείας. Περιλαμβάνει επίσης την έγκαιρη αναγνώριση απειλών, την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων και την ταχεία επαναφορά των συστημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η προστασία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών, καθώς ενδεχόμενες διακοπές στη λειτουργία τους μπορούν να επηρεάσουν σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή κυριαρχία συνδέεται με τον έλεγχο των δεδομένων, την ασφάλεια των υποδομών και τη δυνατότητα των οργανισμών να διασφαλίζουν τη συνέχεια των λειτουργιών τους.

Οι επιχειρήσεις καλούνται επομένως να ενσωματώσουν την ανθεκτικότητα στον συνολικό τεχνολογικό τους σχεδιασμό και όχι να την αντιμετωπίζουν μόνο ως μέτρο προστασίας απέναντι σε έκτακτα περιστατικά.

Οι τρεις άξονες του Cisco Connect 2026

Το πρόγραμμα του συνεδρίου οργανώνεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες: AI-Ready Data Centers, Future-Proofed Workplaces & Secure Networking και Digital Resilience, Security & Sovereign Critical Infrastructure.

Μέσα από αυτές τις ενότητες θα παρουσιαστούν τεχνολογικές προσεγγίσεις για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία ασφαλών δικτύων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις με στελέχη επιχειρήσεων, με έμφαση στις πρακτικές ανάγκες της αγοράς.

Ξεχωριστή θέση έχει η παρουσίαση «One Team, One Platform: Cisco Cloud Control in Action», η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της πλατφόρμας Cisco Cloud Control στην πράξη.

Παράλληλα, ο εκθεσιακός χώρος World of Solutions θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν λύσεις της Cisco και των συνεργατών της, καθώς και να συζητήσουν με εξειδικευμένα στελέχη για τις προοπτικές αξιοποίησής τους.

Η συμμετοχή στο Cisco Connect 2026 Greece είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη εγγραφή μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης:

https://cisco.cventevents.com/event/CiscoConnectGreece2026/regProcessStep1