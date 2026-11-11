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Περισσότεροι από 920 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ορισμένες περιπτώσεις, καθεμιά για τους δικούς της λόγους.

Οι ιδιοκτησίες της «Βωβός»

Η μία περίπτωση αφορά ιδιοκτησίες της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία & Σία Ο.Ε.» που επί χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών.

Εν προκειμένω επισπεύδουσα είναι η ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) καθώς η εταιρεία οφείλει στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ποσό 17.441.320,18 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων και λοιπών εξόδων.

Οι τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε έναν από τους «γυάλινους πύργους» που έχει κατασκευάσει κατά το παρελθόν ο εκλιπών μεγαλοεργολάβος και συγκεκριμένα στο «Κτήριο 1» του συγκροτήματος στη θέση «Σωρός» ή «Ρουπάκι» ή «Γέφυρα» ή «Παληοσπίτι» επί της Λ. Κηφισίας 62 στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο αποθήκες στο πρώτο υπόγειο, επιφάνειας 375 τ.μ. και 72 τ.μ., με τιμές πρώτης προσφοράς 263.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και για δύο ακόμη αποθήκες στο τέταρτο υπόγειο, επιφάνειας 40 τ.μ. και 53 τ.μ., με τιμές εκκίνησης 24.000 και 32.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφώνεται σε 369.000 ευρώ.

Τα καπνά του Μιχαηλίδη

Η «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» (Leaf Tobacco A.Michailides S.A) με παρουσία κάποτε σε 8 χώρες μέσω παραγωγικών μονάδων και θυγατρικών και με τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, έφτασε να κατακτήσει την 4η θέση ανάμεσα στους ισχυρότερους του κλάδου διεθνώς.

Αυτά μέχρι το 2016, όταν με αφετηρία έλεγχο των αποθηκών της από την Εθνική Τράπεζα διαπιστώθηκε σημαντικό έλλειμα στις ποσότητες καπνού για τις οποίες υπήρχαν αποθηκευτικοί τίτλοι. Έκτοτε ξεκίνησε μια ολισθηρή πορεία που κατέληξε σε διαδοχικούς πλειστηριασμούς για τις μονάδες της ενώ από πέρυσι τον Σεπτέμβριο η εταιρεία έχει τεθεί σε καθεστώς λύσης-εκκαθάρισης.

Τα σφυριά, ωστόσο, συνεχίζονται και για σήμερα έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για ποσότητες καπνών που βρίσκονται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ιδιοκτησίας κάποτε της Καπνική Μιχαηλίδης.

Επισπεύδουσα είναι η ΑΑΔΕ και το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση ανέρχεται σε 15.173.815,11 ευρώ, εκ των οποίων «η βασική οφειλή ποσού 8.791.921,23 ευρώ, πλέον ψηφιακού τέλους συναλλαγής ποσού 14,40 ευρώ και πλέον των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ποσού 6.381.879,48 ευρώ υπολογιζόμενων μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής εκτέλεσης και την ολοσχερή εξόφληση».

Πρόκειται για 7.437 κιβώτια, με 21.950 κιλά καπνών διαφόρων ποικιλιών. Με βάση σχετική έκθεση εκτίμησης η συνολική αξία τους προσδιορίστηκε σε 554.374 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ορίστηκε στις 369.583 ευρώ, ποσό που αποτελεί τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας.

Σύμφωνα με την συνοπτική περιγραφή, αφορά την «ποσότητα των ακατέργαστων καπνών, των απορριμμάτων καπνού ή καπνών που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, τα οποία βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς αποταμίευσης, εντός της αποθήκης (Α), στις βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις πρώην ιδιοκτησίας της καθ’ ης εταιρείας και ήδη ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μαρτινίδης Α.Β.Ε.Ε.», στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Εχεδώρου (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Υπάρχουν, όμως, και ειδικότεροι όροι που διευκρινίζονται στην κατασχετήρια έκθεση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «τίθεται εις γνώση όλων ότι, επειδή τα ανωτέρα κινητά – εμπορεύματα εξακολουθούν να θεωρούνται μη ενωσιακά, μπορούν να λάβουν, μετά την κατακύρωσή τους στον υπερθεματιστή, τους επιτρεπόμενους για μη ενωσιακά εμπορεύματα τελωνειακούς προορισμούς, στην κατάσταση που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία κατακύρωσης, ήτοι:

-Θέση των εμπορευμάτων σε ανάλωση από τον υπερθεματιστή, με καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, που θα υπολογιστούν με βάση τη νέα δασμολογητέα αξία, που θα αντιστοιχεί στην τιμή του επιτευχθέντος εκπλειστηριάσματος ή

-Θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης από τον υπερθεματιστή, για την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Επιπρόσθετα δε, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ο Ιερός Ναός και το…. σφυρί

Στις λίστες των πλειστηριασμών φιγουράρουν καθημερινά διάφορες περιπτώσεις ακινήτων, ακόμη και ορισμένες,- όπως στις συνιδιοκτησίες-, στις οποίες εμπλέκονται και…μη αναμενόμενοι φορείς.

Μια τέτοια έχει προγραμματιστεί να κληρώσει σήμερα, στην οποία εμπλέκεται ένας Ιερός Ναός.

Πρόκειται για τον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού στα Κάτω Πατήσια. Ο Ναός βρίσκεται επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου πολύ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Νικολάου και εμφανίζεται ως «οφειλέτης» σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για σήμερα 11 Νοεμβρίου.

Επισπεύδοντες και εν προκειμένω ενάγοντες δεν είναι τράπεζες ή servicers, αλλά δύο φυσικά πρόσωπα. Το σφυρί αφορά ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο «με τα υπάρχοντα σε αυτό παλαιά ισόγεια κτίσματα εκ των οποίων το ένα έχει επιφάνεια 54,30 τ.μ. και το άλλο είναι κατερειπωμένο και έχει επιφάνεια 25 τ.μ.» που βρίσκεται στην Αθήνα στη θέση «Κασίδα» ή «Αγριελιές» ή «Παραπήγματα» επί της οδού Λιοσίων 112.

Το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο μάλιστα δεν έχει άλλα εμπράγματα βάρη περιήλθε τόσο στα παραπάνω φυσικά πρόσωπα όσο και στον Ιερό Ναό μέσω κληρονομικής διαδοχής σε διάφορες χρονικές περιόδους.

Έτσι σήμερα ανήκει κατά 1/12 εξ αδιαιρέτου στη μία ενάγουσα, κατά ποσοστό 2/12 εξ αδιαιρέτου στον έτερο ενάγοντα και κατά ποσοστό 9/12 στο εναγόμενο ΝΠΔΔ Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού. Εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου-Κτηματολογίου) και η τιμή πρώτης προσφοράς για τα δικαιώματα του Ναού έχει οριστεί στις 280.000 ευρώ.