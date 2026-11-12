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Εμβληματικές φούστες σε γραμμή Α στροβιλίζονται ψηλά, τσάντες με ασημένια επένδυση λάμπουν σε ένα μυστικό υπόγειο πέρασμα και ένα πρωτότυπο διαστημικής στολής γεφυρώνει περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας της μόδας με το μέλλον. Στη νέα μόνιμη έκθεση της Prada στο Μιλάνο, με τίτλο «Pradasphere», η κληρονομιά του οίκου παύει να είναι απλή νοσταλγία και μετατρέπεται σε μια πανίσχυρη εμπορική στρατηγική.

Όπως αποκαλύπτει ο Lorenzo Bertelli, διευθυντής μάρκετινγκ του Ομίλου Prada, η έκθεση λειτουργεί κυριολεκτικά ως «πολλαπλασιαστής» για το brand. Η εταιρεία προβλέπει ότι η «Pradasphere» —η οποία αποτελεί τον πυρήνα της επέκτασής της στην ιστορική εμπορική στοά Galleria Vittorio Emanuele— θα προσθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ (111 εκατ. δολάρια) στα ετήσια έσοδα του ομίλου, ένας στόχος που σύμφωνα με τον ίδιο ενδέχεται να ξεπεραστεί.

Με τα εισιτήρια να είναι ήδη εξαντλημένα μέχρι το νέο έτος, τα δεδομένα δείχνουν μια ξεκάθαρη μετατόπιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι επισκέπτες που βυθίζονται στους οκτώ θεματικούς χώρους της έκθεσης τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στα καταστήματα του οίκου, ενώ συχνά επιστρέφουν για επιπλέον αγορές αμέσως μετά την περιήγησή τους.

«Παρατηρούμε ότι οι πελάτες που επισκέπτονται το μουσείο έχουν μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη μάρκα και περιηγούνται στο κατάστημα με εντελώς διαφορετική νοοτροπία», σημειώνει ο 38χρονος Bertelli, γιος της καλλιτεχνικής διευθύντριας Miuccia Prada και του προέδρου Patrizio Bertelli, ο οποίος —κατέχοντας μεταξύ άλλων και τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace— αναδεικνύεται στον επόμενο ηγέτη του ομίλου.

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Από το «Ugly Chic» στη Διαστημική Στολή της NASA

Η αφήγηση της έκθεσης ξεκινά από το 1913, όταν οι Mario και Martino Prada ίδρυσαν τη Fratelli Prada στην ίδια ακριβώς στοά, σχεδιάζοντας το χαρακτηριστικό ανεστραμμένο τρίγωνο του οίκου. Ανάμεσα στα σπάνια κειμήλια ξεχωρίζει μια πλισέ βραδινή τσάντα με κούμπωμα σε σχήμα κεφαλιού διαβόλου —μια λεπτομέρεια που αναβίωσε στην πασαρέλα Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024— καθώς και η επανάσταση της τρίτης γενιάς, της Miuccia Prada, τη δεκαετία του 1970 με τις βιομηχανικές τσάντες από νάιλον και το σοκολατί παλτό όπερας από το ντεμπούτο της το 1988.

Από τα φλογερά τακούνια «Flame» του 2012 και τα μοτίβα Formica που καθιέρωσαν την αισθητική «ugly chic», η έκθεση αποδεικνύει ότι η ταυτότητα της Prada χτίστηκε πάνω στον διαρκή πειραματισμό. Όπως εξηγεί ο νεότερος Bertelli, η περιέργεια και η διάθεση για ρίσκο δεν αποφέρουν πάντα άμεσο οικονομικό κέρδος, αλλά χτίζουν τεχνογνωσία.

Αυτή ακριβώς η επένδυση στην έρευνα υλικών —που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 με την ιστιοπλοϊκή ομάδα Luna Rossa για το Κύπελλο Αμερικής— οδήγησε τη μάρκα στο διάστημα. Στο φινάλε της έκθεσης δεσπόζει το πρωτότυπο της διαστημικής στολής που σχεδίασε η Prada σε συνεργασία με την Axiom Space για τους αστροναύτες της αποστολής Artemis IV της NASA το 2028, αναπτύσσοντας τόσο το εξωτερικό θερμομονωτικό κέλυφος όσο και το εσωτερικό στρώμα υψηλής απόδοσης.

Αρχιτεκτονική Εμπειρία Οκτώ Ορόφων

Για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της αποκλειστικότητας, η «Pradasphere» δέχεται μόλις 20 επισκέπτες ανά ώρα κατόπιν ραντεβού, σε έναν χώρο που ο Bertelli υπόσχεται ότι θα μεταβάλλεται διαρκώς.

Η παρουσία του οίκου στη Galleria απλώνεται πλέον σε οκτώ ορόφους, ενοποιώντας το ιστορικό ζαχαροπλαστείο Marchesi 1824, τον χώρο σύγχρονης τέχνης Osservatorio Fondazione Prada, ιδιωτικά σαλόνια και τις μπουτίκ. Η διαδρομή κορυφώνεται σε ένα μυστικό υπόγειο πέρασμα που συνδέει το ανδρικό με το γυναικείο κατάστημα —το οποίο στεγάζεται στις αυθεντικές εγκαταστάσεις του 1913— φιλοξενώντας κινηματογραφικά εκθέματα, όπως το φόρεμα-πολυέλαιος από την ταινία «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» του Μπαζ Λούρμαν.

Για επισκέπτες όπως ο Luca Missio, αρχιτέκτονας από το Ούντινε, η εμπειρία λειτουργεί συναισθηματικά, συνδέοντας τα καταστήματα του οίκου από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη σε ένα ενιαίο αφήγημα. Για την ίδια την Prada, ωστόσο, είναι η απόδειξη ότι στο σύγχρονο luxury retail, η πολιτιστική εμβάθυνση είναι το πιο αποδοτικό επιχειρηματικό εργαλείο.