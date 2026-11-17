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Νέες επενδύσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βρετανική αγορά δρομολογεί η Starbucks, επιχειρώντας να ενισχύσει την παρουσία της σε περιοχές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η αμερικανική αλυσίδα καφέ σχεδιάζει να ανοίξει 500 νέα καταστήματα έως το 2031, δημιουργώντας παράλληλα 7.500 θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο σηματοδοτεί τη στροφή της εταιρείας προς τις περιφερειακές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, με την επέκταση να επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές εκτός Λονδίνου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βόρεια και η κεντρική Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία, όπου η Starbucks διακρίνει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, ενώ η ανεργία και η περιορισμένη πρόσβαση των νέων στην απασχόληση αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την οικονομία.

Οι 7.500 προσλήψεις και οι περιοχές επέκτασης

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας θα αφορά barista, καθώς η Starbucks προετοιμάζεται να στελεχώσει τα καταστήματα που θα ενταχθούν στο δίκτυό της σταδιακά κατά την επόμενη πενταετία.

Η γεωγραφική κατανομή της επέκτασης αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στα Midlands της κεντρικής Αγγλίας, στη βόρεια Αγγλία, στην Ουαλία και στη Σκωτία. Πρόκειται για αγορές στις οποίες η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της, αξιοποιώντας τη ζήτηση για οργανωμένες αλυσίδες καφέ και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων σημείων πώλησης.

Σήμερα, η Starbucks απασχολεί περισσότερους από 18.000 εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το νέο πρόγραμμα προσλήψεων να ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της.

Πέρα από την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση νέων εργαζομένων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Ο επικεφαλής της Starbucks στη Βρετανία, Ντάρεν Κινγκ, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι να καταστούν οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες στους νέους, διευκολύνοντας την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η ανεργία των νέων και οι ευκαιρίες απασχόλησης

Η ανακοίνωση της Starbucks αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη βρετανική αγορά εργασίας.

Στις αρχές του 2026, ο αριθμός των νέων που βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο, φτάνοντας σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία, γνωστή διεθνώς με τον όρο NEETs, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη βρετανική οικονομία, καθώς αποτυπώνει τις δυσκολίες μετάβασης από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή.

Σε αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία χιλιάδων θέσεων στον κλάδο της εστίασης μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές απασχόλησης, ιδιαίτερα σε νέους που δεν διαθέτουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα.

Οι θέσεις barista θεωρούνται χαρακτηριστικό παράδειγμα εργασίας εισαγωγικού επιπέδου, καθώς επιτρέπουν την απόκτηση δεξιοτήτων στην εξυπηρέτηση πελατών, στην οργάνωση καθημερινών λειτουργιών και στη συνεργασία μέσα σε επαγγελματικές ομάδες.

Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων καταστημάτων σε περιφερειακές περιοχές δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου συχνά συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματικών ευκαιριών.

Η νέα στρατηγική μετά το κλείσιμο καταστημάτων

Η απόφαση για επέκταση του δικτύου ακολουθεί μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη λειτουργία της Starbucks.

Κατά το προηγούμενο έτος, η αμερικανική εταιρεία προχώρησε στο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων στη Βρετανία, τα οποία δεν εμφάνιζαν τις επιθυμητές οικονομικές επιδόσεις.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των διεθνών δραστηριοτήτων της, συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 750 εκατ. λίρες.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αναδιάρθρωση του δικτύου και την απομάκρυνση από σημεία πώλησης με περιορισμένη εμπορική απόδοση, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο αποτυπώνει μια διαφορετική φάση της στρατηγικής της εταιρείας. Μετά τον περιορισμό των καταστημάτων που δεν ανταποκρίνονταν στους επιχειρηματικούς στόχους, η Starbucks στρέφεται πλέον στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης σε αγορές που θεωρεί ότι διαθέτουν μεγαλύτερες προοπτικές.

Η επιλογή περιοχών εκτός της βρετανικής πρωτεύουσας αναδεικνύει την προσπάθεια γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της και καλύτερης αξιοποίησης της καταναλωτικής ζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι πιέσεις στη βρετανική αγορά εργασίας

Παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον της Starbucks, η ευρύτερη εικόνα της βρετανικής οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις.

Τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση δείχνουν ότι οι προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου μειώθηκαν τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες.

Την ίδια στιγμή, πτωτική πορεία κατέγραψαν και οι προσλήψεις προσωρινών εργαζομένων, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και περιορισμένης ορατότητας για τις επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι στην ανάληψη νέων δεσμεύσεων.

Οι υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, το αυξημένο κόστος δανεισμού και η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζουν τις αποφάσεις για επενδύσεις και προσλήψεις.

Οι πιέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές σε κλάδους όπως η εστίαση και το λιανεμπόριο, όπου το κόστος λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων και οι δαπάνες προσωπικού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την κερδοφορία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Starbucks θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία της καταναλωτικής ζήτησης όσο και από τη δυνατότητα της εταιρείας να διατηρήσει ικανοποιητικές επιδόσεις στις νέες τοποθεσίες.

Το στοίχημα των περιφερειακών αγορών έως το 2031

Η σχεδιαζόμενη επέκταση της Starbucks αποτελεί σημαντική επιχειρηματική κίνηση για τον βρετανικό κλάδο της εστίασης, συνδυάζοντας τη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Τα 500 νέα καταστήματα και οι 7.500 προσλήψεις έως το 2031 αποτυπώνουν την εκτίμηση της αμερικανικής αλυσίδας ότι η βρετανική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, παρά τις οικονομικές πιέσεις.

Η έμφαση στις περιοχές εκτός Λονδίνου αποτελεί παράλληλα ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν οι περιφερειακές αγορές στα επενδυτικά σχέδια μεγάλων διεθνών αλυσίδων.

Το βασικό ζητούμενο για την επόμενη πενταετία θα είναι η μετατροπή των σχεδιαζόμενων επενδύσεων σε ένα βιώσιμο δίκτυο νέων καταστημάτων, με σταθερή εμπορική απόδοση και ουσιαστική συμβολή στην απασχόληση.

Η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης της επέκτασης, την ανταπόκριση των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα της βρετανικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αναπτυξιακές φιλοδοξίες και το αυξημένο λειτουργικό κόστος.