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Ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις επενδύσεις και στα έσοδα δοκιμάζει τις προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δαπάνες για την ανάπτυξή της αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, όμως η οικονομική απόδοση αυτού του κύματος επενδύσεων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο για επιχειρήσεις και αγορές.

Για να δικαιολογηθούν τέτοιου μεγέθους κεφάλαια, ακόμη και με σχετικά συντηρητικές παραδοχές, απαιτούνται πρόσθετα ετήσια έσοδα 1,7 έως 1,9 τρισ. δολαρίων. Σήμερα, τα ετήσια έσοδα που συνδέονται με την ΑΙ υπολογίζονται περίπου στα 150 δισ. δολάρια. Η απόσταση εξηγεί γιατί η αισιοδοξία για τις τεχνολογικές δυνατότητες δεν αρκεί πλέον για να στηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη στην παραγωγικότητα παραμένουν σημαντικά. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα μεταφραστούν αρκετά γρήγορα σε αύξηση εισοδημάτων και οικονομικής δραστηριότητας ικανή να δημιουργήσει τα απαιτούμενα εταιρικά έσοδα.

Η χρηματιστηριακή διόρθωση και το επενδυτικό στοίχημα

Το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων επανέφερε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο η επενδυτική έκρηξη να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Η έκταση της νίκης των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και η προοπτική αυστηρότερου ρυθμιστικού ελέγχου λειτούργησαν ως πρόσθετες εστίες ανησυχίας.

Η αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών, πάντως, είχε εμφανιστεί νωρίτερα. Ο Philadelphia Semiconductor Index κορυφώθηκε τον Ιούνιο και έκτοτε έχει υποχωρήσει περίπου 35%, δείχνοντας ότι η επαναξιολόγηση των προσδοκιών είχε ήδη ξεκινήσει πριν από την τελευταία πολιτική ανατροπή.

Με τις αποτιμήσεις να παραμένουν υψηλές, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω πτώσης στις μετοχές τεχνολογίας. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι μια αντιστροφή του επενδυτικού κύκλου μέσα στο 2027, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να μετατρέπονται από στήριγμα της ανάπτυξης σε παράγοντα επιβράδυνσης.

Η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας λειτουργεί μέχρι στιγμής ως αντίβαρο. Η συνέχεια της διόρθωσης πέρα από την τεχνολογία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν αυτή η ανθεκτικότητα διατηρηθεί.

Οι επιπτώσεις σε ΗΠΑ και ασιατικές οικονομίες

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η έκθεση είναι ουσιαστική. Οι επενδύσεις στην ΑΙ, μαζί με την τόνωση της κατανάλωσης που συνδέεται με τα χρηματιστηριακά κέρδη, εκτιμάται ότι εξηγούν το ένα τέταρτο έως το ένα τρίτο της ανάπτυξης του τελευταίου έτους.

Μια αλλαγή πορείας στις δαπάνες θα μπορούσε να αφαιρέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό αύξησης του αμερικανικού ΑΕΠ. Η χρηματιστηριακή πτώση ενδέχεται να επιταχύνει αυτή την προσαρμογή, περιορίζοντας παράλληλα την αίσθηση οικονομικής ευχέρειας των επενδυτών.

Παρά τις πιέσεις, δεν προεξοφλείται επανάληψη της κρίσης ακινήτων των μέσων της δεκαετίας του 2000. Δεν διαφαίνεται αντίστοιχος μηχανισμός υπερβολικής τραπεζικής μόχλευσης που θα μετέτρεπε μια επενδυτική υποχώρηση σε συστημική χρηματοπιστωτική κρίση.

Διαφορετική είναι και η γεωγραφία της παραγωγής σε σχέση με την εποχή των dot-com. Μεγάλο μέρος του σημερινού εξοπλισμού εισάγεται στις ΗΠΑ, επομένως μια κάμψη παραγγελιών θα επηρέαζε ιδιαίτερα την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, μεταφέροντας μέρος του πλήγματος στους τεχνολογικούς εξαγωγείς.

Το επικρατέστερο ενδεχόμενο παραμένει έτσι μια επιβράδυνση, χωρίς η υποχώρηση της ΑΙ να αρκεί από μόνη της για να προκαλέσει ύφεση σε μεγάλη οικονομία. Εφόσον επιβεβαιωθεί, οι απώλειες εκτός τεχνολογίας θα μπορούσαν να παραμείνουν περισσότερο συγκρατημένες.