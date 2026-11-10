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Η εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στο κόστος παραγωγής των προϊόντων της Apple, καθώς η πρωτοφανής αύξηση στις τιμές των τσιπ μνήμης απειλεί να περιορίσει τα περιθώρια κερδοφορίας του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων και τις θετικές επιδόσεις των iPhone, η προειδοποίηση της διοίκησης για το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων προκάλεσε πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας.

«Αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στις τιμές της μνήμης είναι πρωτοφανές», δήλωσε ο νέος επικεφαλής της Apple, Τζον Τέρνους, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι το κόστος των τσιπ μνήμης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, εντείνοντας τις πιέσεις στην κερδοφορία.

Το «RAMageddon» και η εκτίναξη του κόστους

Εδώ και αρκετούς μήνες, η παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο που έχει χαρακτηριστεί «RAMageddon».

Η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για τσιπ μνήμης, προκαλώντας έντονες ανατιμήσεις.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει πλέον και κατασκευαστές καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίοι καλούνται να απορροφήσουν μέρος της αύξησης του κόστους ή να τη μετακυλίσουν στους πελάτες τους.

Ο Τέρνους επισήμανε ότι οι προηγούμενες ανατιμήσεις προϊόντων της Apple συνέβαλαν στον περιορισμό των επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αύξησε τις τιμές των iPad και MacBook τον Ιούνιο και ακολούθως των iPhone τον Σεπτέμβριο, με τις συγκεκριμένες κινήσεις να αντισταθμίζουν «εν μέρει» την επιβάρυνση από τα ακριβότερα εξαρτήματα.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για περαιτέρω αύξηση των τιμών της μνήμης υποδηλώνουν ότι η πίεση στο κόστος δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.

Αύξηση εσόδων 12% με ώθηση από τα iPhone και Mac Mini

Ο Μπεν Μπάριντζερ (Ben Barringer), επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας στην Quilter Cheviot, χαρακτήρισε τα οικονομικά αποτελέσματα της Apple «ικανοποιητικά, αν και κάπως απογοητευτικά».

Όπως εξήγησε, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, κυρίως χάρη στις πωλήσεις των iPhone και στην ισχυρή ζήτηση για το Mac Mini.

Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τους χρήστες για εφαρμογές που βασίζονται σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

Θετική ήταν και η εικόνα στην κινεζική αγορά, όπου η Apple κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, προσφέροντας ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τις προοπτικές της.

Αντίθετα, οι επιδόσεις των iPad και των φορετών συσκευών (wearables) κρίθηκαν απογοητευτικές.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 10%, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο του ομίλου.

Ο Μπάριντζερ αναφέρθηκε και στο iPhone Duo, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών φαίνεται σημαντικό, παρότι η συσκευή δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει πλήρως στην αγορά.

«Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το iPhone Duo, αλλά είναι ακόμη νωρίς, καθώς το προϊόν δεν έχει κυκλοφορήσει πλήρως στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν ελπίδες ότι θα συμβάλει στην επόμενη φάση της καινοτομίας στα προϊόντα της Apple», ανέφερε.

Πτώση 2,75% στη μετοχή παρά τα καλύτερα έσοδα

Οι προειδοποιήσεις για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα, με τη μετοχή της Apple να υποχωρεί κατά 2,75% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Η αρνητική αντίδραση καταγράφηκε παρότι ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα από τις προσδοκίες για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αποτέλεσαν ένα θετικό ξεκίνημα για τον Τζον Τέρνους, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας τον Σεπτέμβριο.

Η Apple κατάφερε επίσης να διαφοροποιηθεί από την αρνητική εικόνα που επικράτησε στον τεχνολογικό κλάδο κατά το ίδιο τρίμηνο, καθώς εταιρείες όπως η Alphabet, η Amazon και η Intel ανακοίνωσαν απογοητευτικές οικονομικές επιδόσεις.

Αναλυτής της Emarketer, με το επώνυμο Τζέικομπ, επισήμανε ότι τα έσοδα-ρεκόρ από τις πωλήσεις iPhone και η ισχυρή ανάπτυξη στην Κίνα αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Apple.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον κατά πόσον η εταιρεία θα μπορέσει να διατηρήσει την ανοδική πορεία των πωλήσεών της, την ώρα που η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει το κόστος βασικών εξαρτημάτων και απειλεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους της.