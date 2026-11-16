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Η δυνατότητα επικοινωνίας με το αυτοκίνητο αποκτά μεγαλύτερο βάρος στον ανταγωνισμό των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η Mercedes-Benz επενδύει σε φωνητικές λειτουργίες που επιτρέπουν πιο φυσικές συνομιλίες, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης στο ίδιο το όχημα, αντί να εξαρτά κάθε εντολή από απομακρυσμένα υπολογιστικά κέντρα.

Η τεχνολογία αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Liquid AI, νεοφυή επιχείρηση που προέκυψε από το MIT. Στόχος είναι η απλούστευση της καθημερινής χρήσης: ο οδηγός θα μπορεί να ρυθμίζει προφορικά τη θέρμανση και τα καθίσματα, να επιλέγει μουσική, να χρησιμοποιεί την πλοήγηση ή να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις.

Η εμπορική σημασία βρίσκεται στην ευκολία χειρισμού. Μια ταχύτερη και περισσότερο κατανοητή απόκριση μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία των επιβατών και να διαφοροποιήσει τα μοντέλα της εταιρείας σε μια αγορά με εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή εστιάζει στις λειτουργίες της καμπίνας και στην αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Η διάθεση και η επέκταση του συστήματος

Η συμφωνία συνεργασίας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο και η διάθεση των νέων μοντέλων ΑΙ ξεκίνησε τον Οκτώβριο στη Βόρεια Αμερική, μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται αυτοκίνητα του 2027, όπως η E-Class και η CLE, καθώς και επιλεγμένα παλαιότερα οχήματα.

Η συμβατότητα των τελευταίων εξαρτάται από τη γενιά και τη διαμόρφωση του εγκατεστημένου συστήματος. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται ευρύτερη επέκταση, μεταξύ άλλων στη S-Class του 2027, στην ηλεκτρική GLC και στην GLE. Η αναβάθμιση θα προσφέρεται χωρίς πρόσθετη χρέωση ή συνδρομή.

Τοπική επεξεργασία και επιλεκτική χρήση του cloud

Η εκτέλεση των περισσότερων εντολών μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής και να διατηρήσει βασικές υπηρεσίες διαθέσιμες ακόμη και με ασθενή ή ανύπαρκτη σύνδεση. Παράλληλα, περιορίζει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός οχήματος, ενισχύοντας την προστασία τους.

Στις δυνατότητες των μοντέλων περιλαμβάνεται επίσης η καλύτερη αναγνώριση διαφορετικών προφορών. Η πρόσβαση στο cloud διατηρείται για πιο απαιτητικά αιτήματα, όπως η αναζήτηση προτάσεων εστιατορίων στην περιοχή, όπου μπορούν να αξιοποιούνται μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχιτεκτονική συνδυάζει επομένως δύο τρόπους λειτουργίας: τοπική επεξεργασία για τις περισσότερες καθημερινές εντολές και διαδικτυακή υποστήριξη όπου χρειάζεται. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να ισορροπήσει την ταχύτητα, τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης σύνθετων αιτημάτων.

Η Liquid AI ιδρύθηκε το 2023 από ερευνητές του MIT και αναπτύσσει προσαρμοστικά, αποδοτικά συστήματα με αρχιτεκτονική «liquid neural networks», εμπνευσμένη από τη νευρωνική δραστηριότητα του μικροσκοπικού οργανισμού C. elegans. Τον Δεκέμβριο του 2024 εξασφάλισε 250 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση Series A, με επικεφαλής την AMD, ενισχύοντας την ανάπτυξη της τεχνολογίας της.