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Στην παρέμβασή της κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Πριν δώσω τον λόγο, επιτρέψτε μου να απαντήσω εν συντομία επί του θέματος που έθεσε η κ. Ελισάβετ Βόζενμπεργκ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σαφήνεια της Κοινής Δήλωσης των Προέδρων Κόστα και φον ντε Λάιεν σχετικά με το αποκαλούμενο μνημόνιο και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας» είπε χαρακτηριστικά.