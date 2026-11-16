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Με μια από τις πιο ευθείες παρεμβάσεις του για το Brexit, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, παραδέχθηκε απόψε ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε, ενώ η διεθνής απομόνωσή της εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των αντιπάλων της.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο επίσημο δείπνο του δημάρχου του Σίτι του Λονδίνου, στο ιστορικό Γκίλντχολ, ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε για μια εξωτερική πολιτική με μεγαλύτερη συνεργασία, διαμηνύοντας ότι «η Βρετανία επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο».

«Το Brexit που μας δόθηκε δεν λειτούργησε. Χάσαμε περισσότερα από όσα κερδίσαμε», δήλωσε ενώπιον εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού κόσμου.

Παρομοίασε μάλιστα την κατάσταση με το γνωστό παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», στο οποίο κανείς δεν τολμά να παραδεχθεί μια προφανή αλήθεια.

«Είναι σαν τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, όπου κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πει την προφανή αλήθεια. Εγώ, όμως, λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω», ανέφερε.

«Το Brexit ήταν αυτό που ήθελαν οι εχθροί μας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέδεσε το Brexit όχι μόνο με την οικονομική αποδυνάμωση της χώρας, αλλά και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης διεθνούς στροφής προς την απομόνωση και τον προστατευτισμό.

«Κοιτάζοντας πίσω, το Brexit ήταν το πρώτο ντόμινο που έπεσε σε μια παγκόσμια μετατόπιση προς μεγαλύτερη απομόνωση και προστατευτισμό, με τα ιδιαίτερα συμφέροντα, αντί για τις αξίες, να καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις», τόνισε.

«Και το πιο θλιβερό από όλα είναι το εξής: αυτό ήταν ακριβώς που ήθελαν οι εχθροί μας», πρόσθεσε.

« Σκοπός είναι να βάλουμε τη Βρετανία σε καλό δρόμο. Δεν αντέχουμε άλλα δέκα χρόνια σαν αυτά που ζήσαμε. Το σχέδιο μας για τη Βρετανία θα είναι ένας οδικός χάρτης δέκα χρόνων για τη χώρα. Το Brexit μας ανάγκασε να φύγουμε με κακούς όρους και κακά αισθήματα. Αποτέλεσμα ήταν να χαλάσουμε τις γέφυρες με τους συμμάχους μας. Μας οδήγησε σε απομόνωση», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Ρωσία, υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδίωκε τη διάσπαση της ενότητας του ΝΑΤΟ και την αποδυνάμωση της Ευρώπης.

«Η Ρωσία ήθελε διχόνοια στους κόλπους του ΝΑΤΟ και μια πιο αδύναμη Ευρώπη, λιγότερο ικανή να αντισταθεί στα σχέδιά της για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Το οικονομικό κόστος και η μάχη με την ακρίβεια

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η συμφωνία αποχώρησης που διαπραγματεύτηκαν οι Συντηρητικοί έβλαψε το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανε τους Βρετανούς φτωχότερους, ενώ επέμεινε ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρινόταν σε εκείνο που πίστευαν ότι επέλεγαν οι πολίτες στο δημοψήφισμα του 2016.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μου λένε αυτό – το κόστος διαβίωσης των πολιτών – είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μια νέα προσέγγιση χρειάζεται και ο καιρός είναι ιδανικός. Του χρόνο παίρνουμε την προεδρία της G20. Ειναι μια μεγάλη ευκαιρία για να δείξουμε τα καινούργια που γίνονται στη Βρετανία και να ξανακερδίσουμε την καλή εικόνα που είχαμε».

Δύο ημέρες νωρίτερα, στο συνέδριο των Εργατικών στην Ουαλία, είχε συνδέσει τη νέα προσέγγιση με την ΕΕ με την ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους ζωής.

«Πάνω απ’ όλα προσπαθώ να μειώσω τις τιμές. Να μειώσω τις τιμές των τροφίμων μέσω μιας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είχε δηλώσει.

Όπως υποστήριξε, η Βρετανία οδηγήθηκε σε ένα πολύ πιο σκληρό Brexit από εκείνο που ανέμεναν πολλοί ψηφοφόροι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πρόσθετα εμπόδια στο εμπόριο και στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου Κορυφής

Η παρέμβαση Μπέρναμ πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να επιχειρήσει ένα ουσιαστικό βήμα επαναπροσέγγισης με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η εναρμόνιση των προτύπων για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, η επαναφορά προγράμματος κινητικότητας των νέων και η συνεργασία στα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αγροδιατροφική συμφωνία, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τα εμπορικά εμπόδια, να διευκολύνει τις εξαγωγές και να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων, που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα βρετανικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, η προοπτική επαναφοράς ενός προγράμματος κινητικότητας θα μπορούσε να ανοίξει νέες δυνατότητες για τους νέους Βρετανούς και Ευρωπαίους, ενώ η συνεργασία για τις εκπομπές ρύπων αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση των δύο πλευρών στον τομέα της κλιματικής πολιτικής.

Το ζητούμενο για τον Μπέρναμ είναι να εξασφαλίσει χειροπιαστά οικονομικά οφέλη χωρίς να ανατρέψει τις βασικές δεσμεύσεις των Εργατικών για το Brexit. Η κυβέρνηση αποκλείει την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, στην ενιαία αγορά ή στην τελωνειακή ένωση, καθώς και την πλήρη επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Η επιτυχία της συνόδου θα κριθεί επομένως από το κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά το δημοψήφισμα.

«Η Βρετανία επιστρέφει δυναμικά»

Ο Μπέρναμ παρουσίασε τη νέα προσέγγιση ως προσπάθεια αποκατάστασης της διεθνούς επιρροής της χώρας, με έμφαση στη συνεργασία, στις συμμαχίες και στις κοινές αξίες.

«Δεν θέλουμε πλέον να καίμε γέφυρες, αλλά να είμαστε εποικοδομητικοί και θετικοί», δήλωσε, περιγράφοντας τη σχέση που επιδιώκει να οικοδομήσει με τις Βρυξέλλες.

«Η Βρετανία επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο. Επιστρέφουμε ισχυρότεροι, με μια θετική, εποικοδομητική προσέγγιση που βασίζεται σε αξίες, σε έναν διχασμένο κόσμο. Οικοδομούμε νέες συμμαχίες και, επιτέλους, αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν το 2016», υπογράμμισε.

Το κατά πόσο αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης θα μεταφραστεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα θα φανεί στη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής, η οποία αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας στρατηγικής του Λονδίνου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.