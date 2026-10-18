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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απευθύνει διάγγελμα με αφορμή τις βίαιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. «Όσα ζήσαμε την 17η Οκτωβρίου δεν έχουν καμία εξήγηση καμία δικαιολογία και έχουν την βάση τους σε ομάδες που οπλίζει η ακροαριστερά. Όλοι αναρωτιόμαστε ποιοι είναι επικεφαλής στα επεισόδια. Από αύριο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει έκτακτο πακέτο στήριξης όσων επλήγησαν». «Δεν θα μείνει τίποτε και κανένας στην σκιά.

Η Δικαιοσύνη έχει λάβει ήδη εντολή να δράσει με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν». «Δεν θα πέσουμε στην παγίδα να μπερδέψουμε όσους διαδηλώνουν με όσους διαλύουν. Το δικαίωμα στην διαδήλωση και την διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας. Οι ανησυχίες των Γάλλων κάθε ηλικίας -ειδικά των νέων- είναι απόλυτα κατανοητές και εισακούγονται». «Νομαρχίες και Δημαρχίες αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους με όσα μέσα μπορεί η κεντρική διοίκηση να τους διαθέσει άμεσα».

«Συνιστώ πολιτική ηρεμία η ένταση από την θέση του πολιτικού ενεργοποιεί δυνάμεις ασύμμετρες. Πρέπει να καθίσουμε όλοι άμεσα στο ίδιο τραπέζι: κυβέρνηση, φορείς άμεσα για όλα τα φλέγοντα και θα το πράξουμε άμεσα».

«Είμαστε έξι μήνες πριν από προεδρικές εκλογές. Πολίτες, η βία δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ επιλογή, η επιλογή θα γίνει από εσάς τους ίδiους στις κάλπες που έρχονται».

«Ναι στον διάλογο, ναι στις λύσεις, αλλά πάντα όχι στην βία».

Η Γαλλία στη δίνη της κρίσης

Σε μια από τις σοβαρότερες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται η Γαλλία, μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που σάρωσε τη χώρα το Σάββατο και συνεχίστηκε την Κυριακή στο Παρίσι. Ένας νεκρός διαδηλωτής, περισσότεροι από 600 τραυματίες αστυνομικοί και μέλη των σωμάτων ασφαλείας, πάνω από 2.000 συλλήψεις και εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια συνθέτουν τον βαρύ απολογισμό των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας.

Με την κοινωνική ένταση να παραμένει υψηλή και την πολιτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται, ο Εμανουέλ Μακρόν προγραμματίζει διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό το βράδυ της Κυριακής, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει μια κρίση που δοκιμάζει την κυβέρνησή του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ξεκίνησαν ως κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος ζωής, τις κοινωνικές ανισότητες και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, σε αρκετές πόλεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμούς, λεηλασίες καταστημάτων και επιθέσεις σε κρατικά κτίρια.

Νέα επεισόδια στο Παρίσι – Δακρυγόνα και φωτιές

Παρά τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και τις μαζικές συλλήψεις του Σαββάτου, η ένταση δεν υποχώρησε την Κυριακή.

Στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα επίκεντρα των επεισοδίων, σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ ποδήλατα παραδόθηκαν στις φλόγες, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη.

«Εδώ είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε στο Reuters ο Ολλανδός επιχειρηματίας Τίγε ντε Μπουρ, ο οποίος επισκεπτόταν το Παρίσι με τα παιδιά του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο του εξαιτίας των επεισοδίων.

Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, οι καμένες υποδομές, οι σπασμένες βιτρίνες και τα συνθήματα στους τοίχους αποτυπώνουν την έκταση των καταστροφών.

Έως 800.000 διαδηλωτές – Ένας νεκρός και χιλιάδες συλλήψεις

Σύμφωνα με τις οργανώσεις που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, περίπου 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τη συμμετοχή σε 550.000 διαδηλωτές, εκ των οποίων 110.000 στο Παρίσι.

Ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του μετά από καρδιακή ανακοπή στη λεωφόρο Μαζεντά του Παρισιού, από την οποία πέρασε η διαδήλωση.

Ο απολογισμός των αστυνομικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στη διάρκεια της Κυριακής, με τις συλλήψεις να ξεπερνούν τις 2.000 σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ περισσότεροι από 600 αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Στο Παρίσι, οι αρχές ανακοίνωσαν 855 προσαγωγές, αριθμό ιδιαίτερα υψηλό για μία ημέρα κινητοποιήσεων.

Καταστροφές εκατομμυρίων – Στο επίκεντρο Carrefour και εμπορικές επιχειρήσεις

Το οικονομικό κόστος των ταραχών είναι ήδη σημαντικό, με εκατοντάδες επιχειρήσεις να έχουν υποστεί ζημιές από λεηλασίες, βανδαλισμούς και εμπρησμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές έκανε λόγο για αρκετές εκατοντάδες καταστήματα που υπέστησαν ζημιές, ενώ μεγάλες εμπορικές αλυσίδες καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, αποκάλυψε ότι 50 καταστήματα της εταιρείας υπέστησαν καταστροφές, εκ των οποίων τα 20 λεηλατήθηκαν.

Οι ζημιές για τον γαλλικό όμιλο υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στο Μπορντό, ο δήμαρχος Τομά Καζνάβ ανέφερε ότι έως και 100 καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ στη Μασσαλία ανακοινώθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση προχωρά σε συνεννοήσεις με εκπροσώπους του εμπορίου, του τουρισμού, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες αποκατάστασης των ζημιών και στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στις φλόγες ιστορικό δημαρχείο – Κινητοποιήσεις δημάρχων

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι καταστροφές στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο της πόλης, ηλικίας 143 ετών, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό.

Ο δήμαρχος Γκιγιόμ Γκερέν κατήγγειλε ότι υπήρχε προμελετημένη πρόθεση εμπρησμού και ότι όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο φοβήθηκαν για τη ζωή τους.

Η καταστροφή προκάλεσε συγκρίσεις με την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων το 2019.

Την ίδια ώρα, η Ένωση Δημάρχων Γαλλίας απηύθυνε κάλεσμα για συγκεντρώσεις έξω από τα δημαρχεία τη Δευτέρα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτιρίων και δημοκρατικών θεσμών.

Οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Λυών και της Μασσαλίας έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αστυνομική διαχείριση των επεισοδίων και πρόκειται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πολιτική θύελλα – Πιέσεις στον Μακρόν και αίτημα παραίτησης

Η έκταση των ταραχών έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αδυναμία αποτροπής των καταστροφών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέδωσε τα βίαια επεισόδια σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και εγκληματικά στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά χαρακτήρισε τα γεγονότα «ταπείνωση» για τη χώρα και κάλεσε τον Μακρόν να παραιτηθεί.

Παράλληλα, πολιτικά στελέχη τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς ζήτησαν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, επικρίνοντας τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, εξετάζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των επεισοδίων, των λεηλασιών και των ευθυνών.

Η ακρίβεια και η κοινωνική δυσαρέσκεια πίσω από τις κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, με αφορμή τις συνθήκες στα σχολεία και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Σταδιακά, το κίνημα διευρύνθηκε, συγκεντρώνοντας εργαζομένους, συνδικάτα, φοιτητές και πολίτες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους ζωής, τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και τις κοινωνικές ανισότητες.

Η δυσαρέσκεια συνδέεται με τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα γαλλικά νοικοκυριά, σε μια περίοδο αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού δημόσιου χρέους.

Η πολιτική συγκυρία καθιστά την κρίση ακόμη πιο δύσκολη για τον Μακρόν, καθώς η Γαλλία οδεύει προς τις προεδρικές εκλογές του 2027, που θα σηματοδοτήσουν το τέλος της δεκαετούς προεδρίας του.