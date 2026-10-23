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Μικρή άνοδο σημείωσαν τον Σεπτέμβριο οι προσδοκίες των καταναλωτών στην ευρωζώνη για την πορεία του πληθωρισμού, εξέλιξη που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,1% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι πρόβλεψης για 3% τον Αύγουστο.

Αντίθετα, οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριετίας διατηρήθηκαν στο 2,9%, ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις για την επόμενη πενταετία παρέμειναν στο 2,5%. Ο δείκτης τριετίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, ωστόσο οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι θα ακολουθήσει μία τρίτη και τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη πλησιάζει πλέον το 4%, επίπεδο διπλάσιο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια, ενώ αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας επισημαίνουν ότι δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, όπως η επιτάχυνση της αύξησης των μισθών.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή οικονομία επιβαρύνεται από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, με ιδιαίτερη προσοχή να στρέφεται στη Γαλλία, η οποία επιχειρεί να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, που υπερβαίνει το 5%.

Οι επενδυτές έχουν οδηγήσει το περιθώριο απόδοσης των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων στο υψηλότερο επίπεδο από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, εντείνοντας τις πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους της ευρωζώνης.