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Σε μια περίοδο κατά την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα και η θέρμανση απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων, η Ελλάδα επιχειρεί να εξασφαλίσει πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη των καταναλωτών. Το αίτημα της Αθήνας για αξιοποίηση έως 400 εκατ. ευρώ από τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους βρίσκεται στο επίκεντρο των επόμενων διαβουλεύσεων, καθώς οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες παρεμβάσεις.

Η τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup δεν έφερε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο μέτωπο της ενεργειακής ακρίβειας. Παρά το γεγονός ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας επιβαρύνουν την παραγωγή, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη και δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα, δεν υπήρξε συμφωνία για νέα μέτρα στήριξης.

Το ενεργειακό κόστος δεν αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή αντίδραση να παραμένει σε επίπεδο αξιολόγησης των συνθηκών και εξέτασης εναλλακτικών επιλογών.

Η καθυστέρηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ενεργειακή κρίση δεν περιορίζεται στους άμεσους λογαριασμούς των καταναλωτών. Οι αυξήσεις μεταφέρονται σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις μεταφορές, στη βιομηχανική παραγωγή και στις τελικές τιμές των προϊόντων, επηρεάζοντας το συνολικό κόστος διαβίωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η τιμή του ρεύματος και η πίεση στην ελληνική αγορά

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 337,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Παρότι η τιμή ήταν μειωμένη κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στην αγορά ηλεκτρισμού εξακολουθεί να είναι έντονη.

Στο ενεργειακό μείγμα, το φυσικό αέριο κυριάρχησε με ποσοστό 53%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 34%. Η συμμετοχή του λιγνίτη διαμορφώθηκε στο 5,9%, των υδροηλεκτρικών στο 3,5% και των εισαγωγών στο 2,1%.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκαν στις 30.673 MWh, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στις 3.692 MWh.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την εξάρτηση της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο και εξηγεί γιατί οι διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών τιμών εξακολουθούν να επηρεάζουν άμεσα την ελληνική αγορά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναζήτηση λύσεων παραμένει ανοιχτή, παρά τις κατευθύνσεις που είχαν δοθεί στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, οι ηγέτες των κρατών-μελών είχαν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη πρόσθετων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών ενέργειας.

Στα συμπεράσματα είχε επισημανθεί ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών-μελών, καθώς και τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, η πολιτική εντολή δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, ενώ η Κομισιόν συνεχίζει να αξιολογεί τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Το ελληνικό αίτημα για ενισχύσεις έως 400 εκατ. ευρώ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει τον επόμενο γύρο διεκδικήσεων στις Βρυξέλλες, με βασικό στόχο τη διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς στο ευρωπαϊκό ημερολόγιο περιλαμβάνονται η άτυπη συνάντηση των ηγετών στις 13 Νοεμβρίου στο Δουβλίνο και η Σύνοδος Κορυφής στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Παρότι η δεύτερη συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αθήνα επιδιώκει να επαναφέρει το ζήτημα των ενεργειακών επιβαρύνσεων και της ανάγκης πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας.

Στην καρδιά της ελληνικής πρότασης βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των πόρων που συνδέονται με την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό διαθέσιμο ποσό του 1 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει έγκριση ώστε 300 έως 400 εκατ. ευρώ να μπορούν να διοχετευθούν σε στοχευμένες ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών.

Η επιδίωξη αυτή προϋποθέτει ευρύτερη ερμηνεία των επιλέξιμων δαπανών. Αντί οι πόροι να κατευθύνονται αποκλειστικά σε επενδύσεις ενεργειακών υποδομών, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να μπορούν να καλύπτουν και άμεσες ανάγκες ανακούφισης των καταναλωτών.

Η έκβαση των συζητήσεων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό εάν η χώρα θα αποκτήσει πρόσθετα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τον εθνικό προϋπολογισμό.

Επιδοτήσεις σε καύσιμα και θέρμανση – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων

Μέχρι να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, η κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει δεύτερο πακέτο παρεμβάσεων για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων και της θέρμανσης.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτου κύκλου μέτρων, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας επιδεινωθούν ή η ακρίβεια διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για το διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου, προβλέπεται κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτών στο diesel κίνησης και 10 λεπτών στη βενζίνη.

Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική μείωση της τιμής φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, εάν συνυπολογιστεί και η συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Επιπλέον, το επίδομα θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 30%, ενισχύοντας τους δικαιούχους κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 4η Δεκεμβρίου 2026.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στον άμεσο περιορισμό των επιβαρύνσεων, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της ενεργειακής κρίσης ή τις επιπτώσεις της στο σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας.

Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα και η ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων

Η επιφυλακτικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, περιέγραψε μια διεθνή οικονομία που λειτουργεί σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν καθημερινά τις αγορές και να δημιουργούν νέους κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία συνδέεται με τις αυξημένες προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν περίπου τριπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα αναφοράς, διατηρώντας υψηλό το ενεργειακό κόστος.

«Ο πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σταθερός, ωστόσο οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση. Παρά τις υφιστάμενες αντιξοότητες, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα», σημείωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η ανθεκτικότητα αυτή δεν προσφέρει απόλυτη προστασία απέναντι σε μελλοντικές αναταράξεις και υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης οικονομικής πολιτικής και ετοιμότητας για τη στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και συμβατά με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Οι επιφυλάξεις της Κομισιόν και το πρόβλημα του δημόσιου χρέους

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα των κρατών-μελών για μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων που συνδέονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Η επεξεργασία επικεντρώνεται κυρίως στις κατηγορίες δαπανών και επενδύσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο επιλεξιμότητας.

Παρά τις σχετικές διαβουλεύσεις, ο επίτροπος δεν παρουσίασε συγκεκριμένη απόφαση ή χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα του πότε θα υπάρξουν αποτελέσματα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε νέα δυνατότητα δημοσιονομικής ευελιξίας θα πρέπει να παραμείνει εντός του ισχύοντος πλαισίου, με τη δημοσιονομική σύνεση και σταθερότητα να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Αντίστοιχα, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για τη δημοσιονομική πολιτική, καθώς τα ελλείμματα αρκετών κρατών-μελών παραμένουν υψηλά, ενώ το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αυξάνεται σε ορισμένες ήδη υπερχρεωμένες οικονομίες.

Η ανησυχία για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη διστακτικότητα των Βρυξελλών απέναντι σε γενικευμένα μέτρα στήριξης.

Για την Ελλάδα, ωστόσο, το ζητούμενο παραμένει η εξεύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην ανάγκη προστασίας των νοικοκυριών και της πραγματικής οικονομίας από τις παρατεταμένες ενεργειακές ανατιμήσεις.

Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν υψηλές και τις επόμενες ευρωπαϊκές συναντήσεις να πλησιάζουν, το κεντρικό ερώτημα είναι πλέον εάν η αναγνώριση του προβλήματος θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις ή εάν η Ευρώπη θα συνεχίσει να μεταθέτει τις παρεμβάσεις για αργότερα.