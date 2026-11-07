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Στο ενδεχόμενο να βρίσκεται η Ρωσία πίσω από το συντονισμένο κύμα απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη στρέφονται οι έρευνες των υπηρεσιών ασφαλείας της Ευρώπης, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, έπειτα από μια σειρά περιστατικών που προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές τις τελευταίες ημέρες.

Δεκάδες ευρωπαϊκά αεροσκάφη καθηλώθηκαν αυτή την εβδομάδα, όταν ανώνυμα ηλεκτρονικά μηνύματα προειδοποίησαν για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών σε πτήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, σε μια ενέργεια που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεγάλη διασυνοριακή έρευνα μεταξύ ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας, με στόχο να εντοπιστεί η προέλευση των απειλών.

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι απαιτείται ακόμη σημαντική ερευνητική προσπάθεια προτού καταστεί δυνατή οποιαδήποτε ασφαλής απόδοση ευθύνης. Όπως επισήμανε ένας από τους αξιωματούχους, η ταυτοποίηση των υπευθύνων αποτελεί επίπονη διαδικασία, η οποία ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμη και να μην ολοκληρωθεί ποτέ.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, ορισμένοι κύκλοι των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η Ρωσία αποτελεί τον πιθανότερο υπεύθυνο, επικαλούμενοι τα πιθανά κίνητρα, τη μεθοδολογία, προηγούμενα ανάλογα περιστατικά και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για τις ίδιες τις απειλές.

Το σενάριο για φιλορωσικές ομάδες χάκερ

Οι απειλές εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, κλιμακώνεται η εκστρατεία υβριδικού πολέμου που διεξάγουν πράκτορες του Κρεμλίνου στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2026.

Βασικό στοιχείο αυτής της εκστρατείας είναι η εκμετάλλευση των ευάλωτων σημείων των πολιτικών υποδομών, με τρόπους που καθιστούν δύσκολη την απόδοση ευθύνης. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι να αυξηθεί η πίεση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μέσω της διατάραξης της καθημερινότητας και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι κυβερνήσεις αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους.

Μία από τις βασικές υποθέσεις εργασίας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες έχουν συζητήσει τις επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι οι συντονισμένες απειλές προήλθαν από φιλοκρεμλινικούς ακτιβιστές ή ομάδες χάκερ.

Ακόμη, όμως, και αν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή τέτοιων ομάδων, παραμένει ασαφές εάν και σε ποιον βαθμό οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ρόλο στην καθοδήγηση, την ενθάρρυνση ή την έγκριση των ενεργειών αυτών.

Σημειωτέον πως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί σε κανένα από τα αεροσκάφη που αποτέλεσαν στόχο των παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ δεν έχει προκύψει κάποιο σαφές μοτίβο στις διαταραχές που προκλήθηκαν.

Τα όρια της ρωσικής υβριδικής δραστηριότητας

Παρότι η ρωσική υβριδική δραστηριότητα στην Ευρώπη έχει παρουσιάσει φέτος αύξηση των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν φυσικές επιθέσεις, ακόμη και με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών τοποθετημένων σε drones εναντίον σταθμευμένων αεροσκαφών, τέτοιου είδους ενέργειες έχουν μέχρι σήμερα επικεντρωθεί σε στόχους που η Μόσχα θεωρεί ότι παρέχουν στρατιωτική ή υλικοτεχνική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος υπηρεσίας πληροφοριών στους FT, εξακολουθεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική πίσω από την επιλογή των ρωσικών στόχων και τα όρια στα οποία είναι διατεθειμένη να φτάσει η Μόσχα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το Κρεμλίνο γνωρίζει πως η σκόπιμη κατάρριψη ενός πολιτικού επιβατικού αεροσκάφους πάνω από την Ευρώπη θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή, η υπέρβαση της οποίας πιθανότατα θα προκαλούσε στρατιωτική απάντηση από το ΝΑΤΟ.

Για τον λόγο αυτό, οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών δεν θεωρούν ότι οι υπεύθυνοι των συγκεκριμένων απειλών συνιστούν πραγματικό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή αεροπορία.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αερομεταφορές έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα ευάλωτες σε ενέργειες που αποσκοπούν στη διατάραξη της λειτουργίας τους.

Ερωτηματικά για την πιθανή εμπλοκή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους»

Μέχρι στιγμής, μόνο μία κατονομαζόμενη ομάδα φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για ένα από τα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αυτής της εβδομάδας.

Την Πέμπτη, απειλητικό email για βόμβα που εστάλη στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης εμφανιζόταν να έχει συνταχθεί από μια ρωσική εθνικιστική οργάνωση με την ονομασία «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους».

Ωστόσο, ο ιδρυτής της οργάνωσης, Βλάντισλαβ Ποζντνιακόφ, δήλωσε στη συνέχεια, μέσω ανάρτησής του στο Telegram, ότι οι Μαχητές δεν έχουν καμία εμπλοκή.

Άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν περιλάμβαναν ισχυρισμούς ανάληψης ευθύνης και προέρχονταν από διαφορετικούς ανώνυμους λογαριασμούς, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Μάλιστα, ένα από τα μηνύματα εντοπίστηκε ότι προερχόταν από την Κολομβία, ενώ πολλά είχαν συνταχθεί σε διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τον παραλήπτη τους.