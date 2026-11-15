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Σε μια δραστική κίνηση απέναντι στη Ρωσία προχωρά η Εσθονία, ανακοινώνοντας ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Μόσχα από την 1η Δεκεμβρίου, μετά την αποκάλυψη απόπειρας σαμποτάζ σε εγκαταστάσεις εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας, την οποία οι εσθονικές αρχές αποδίδουν στις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, η ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU βρίσκεται πίσω από αποτυχημένη απόπειρα πρόκλησης έκρηξης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Threod Systems, στην περιοχή Βίιμσι, κοντά στο Ταλίν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου και αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά επιθέσεων και αποπειρών δολιοφθοράς που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Εσθονίας δήλωσε ότι τα σύνορα με τη Ρωσία θα κλείσουν από την 1η Δεκεμβρίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν το μέτρο θα έχει προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει τις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο των συνόρων, με στόχο, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «να περιορίσει τους κινδύνους για τους πολίτες και την εθνική ασφάλεια».

Οκτώ συλλήψεις για την απόπειρα σαμποτάζ

Οι εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οκτώ κάτοικοι της Λετονίας συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συμμετοχή στην απόπειρα δολιοφθοράς κατά της Threod Systems.

Την πληροφορία γνωστοποίησε η επικεφαλής της Εισαγγελίας της Εσθονίας, Άστριντ Άσι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ταλίν την Κυριακή.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας, Μάργκο Πάλοσον, δήλωσε ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας καταδεικνύουν ρωσική εμπλοκή.

«Γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η Ρωσία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες επιχείρησαν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά δεν κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο, ενώ η άμεση αντίδραση της ομάδας ασφαλείας απέτρεψε την ολοκλήρωση του σχεδίου τους.

Η Threod Systems δραστηριοποιείται στην κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων επιτήρησης, τεχνολογιών ιδιαίτερης σημασίας για τον αμυντικό τομέα.

Από την απόπειρα δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, αν και, σύμφωνα με τον Πάλοσον, το οικονομικό κόστος θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα υψηλό εάν η επίθεση είχε επιτύχει.

Προειδοποιήσεις για τον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας

Ο Εσθονός πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το περιστατικό με τις ευρύτερες επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης που, όπως υποστηρίζει, διεξάγει η Μόσχα εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

«Αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, με στόχο να μειωθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση προς τη Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η συγκεκριμένη απόπειρα είναι τουλάχιστον η τέταρτη αποτυχημένη επίθεση εμπρησμού με φερόμενη ρωσική εμπλοκή στις χώρες της Βαλτικής τους τελευταίους μήνες.

Στο στόχαστρο αντίστοιχων ενεργειών έχει βρεθεί και εξοπλισμός του δορυφορικού συστήματος Starlink στη Λιθουανία, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων τεχνολογικών και αμυντικών υποδομών στην περιοχή.

Ο Μίχαλ προειδοποίησε ότι η απειλή για την Ευρώπη παραμένει αυξημένη, επισημαίνοντας πως η Threod Systems είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επίθεσης, έπειτα από προειδοποιήσεις προς επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας.

Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε απορρίψει ως «παιχνίδια του μυαλού» και «παγίδα» τη νέα προσπάθεια της Μόσχας να επαναδιαπραγματευτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας που διαμορφώθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, ανακοίνωσε ότι θα θέσει το περιστατικό στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι εσθονικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις αποτελούν μία από τις συνηθέστερες μορφές δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με τον Πάλοσον, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Μόσχας φέρονται να στρατολογούν άτομα από εγκληματικά δίκτυα ή ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας συχνά πολύ μικρά χρηματικά ποσά για την πραγματοποίηση τέτοιων ενεργειών.

Η νέα ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της Βαλτικής ενισχύουν τα μέτρα προστασίας των συνόρων και των στρατηγικών υποδομών τους, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου και την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Οι πληροφορίες για το περιστατικό και τις κινήσεις της εσθονικής κυβέρνησης επιβεβαιώνονται επίσης από επίσημες ανακοινώσεις της 15ης Νοεμβρίου.