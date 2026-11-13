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Κατέβασε ταχύτητα η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί στο 0,4% σε τριμηνιαία βάση, από 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν είχε καταγραφεί ανάπτυξη 0,7%. Τα στοιχεία είναι εποχικά προσαρμοσμένα και αποτυπώνουν επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, πάντως, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, έναντι αύξησης 1,2% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ετήσια ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 1,5%, από 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στις ΗΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε τριμηνιαία βάση. Το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% το τρίτο τρίμηνο, έναντι 0,6% το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 2,1%, από 2,2% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας οριακή επιβράδυνση.

Την ίδια ώρα, στάσιμη παρέμεινε η απασχόληση τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο αριθμός των απασχολουμένων δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 0,1% και στις δύο περιοχές.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ. Για την Ευρωζώνη, η επίδοση αυτή συνιστά επιβράδυνση σε σύγκριση με την αύξηση 0,5% του δεύτερου τριμήνου, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ετήσιος ρυθμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,4%.