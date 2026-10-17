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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής, καθώς οι μαθητικές διαμαρτυρίες για την κατάσταση στα σχολεία μετατράπηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ευρύτερο κίνημα κατά της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις πήραν πιο βίαιη τροπή σε αρκετές πόλεις, με συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, λεηλασίες, πυρπολήσεις και ζημιές σε δημόσια κτίρια.

Στο Παρίσι, τη Λυών, τη Μασσαλία, την Τουλούζη, την Ανζέ και άλλες πόλεις, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν 272 συλλήψεις έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, λεηλασίες ή απόπειρες λεηλασίας καταστημάτων και καταστροφές δημόσιων υποδομών.

Από τα σχολεία στην κοινωνική δυσαρέσκεια

Η σημερινή κρίση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα από σχολεία στα βόρεια και φτωχότερα προάστια του Παρισιού. Οι μαθητές διαμαρτύρονταν για ελλείψεις εκπαιδευτικών, ανεπαρκείς υποδομές και γενικότερη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα. Μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις και αποκλεισμούς σχολείων, ενώ οι διαμαρτυρίες διευρύνθηκαν με αιτήματα που ξεπερνούν πλέον το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο επίκεντρο μπήκαν η άνοδος του κόστους ζωής, οι τιμές καυσίμων, οι μισθοί, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι κοινωνικές ανισότητες. Η συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων της CGT, έδωσε στις κινητοποιήσεις ευρύτερη κοινωνική διάσταση, με αιτήματα για υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, χαμηλότερες τιμές και προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Η εικόνα θυμίζει πλέον σε αρκετά σημεία το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», το οποίο ξεκίνησε το 2018 με αφορμή τη φορολογία του ντίζελ και εξελίχθηκε σε μαζική διαμαρτυρία για την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες.

Οι δρόμοι του Παρισιού μετατράπηκαν σε πεδίο συγκρούσεων

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού, ενώ ομάδες διαδηλωτών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες και μάσκες, πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε διάφορα σημεία του Παρισιού σημειώθηκαν σπασμένες βιτρίνες, πυρπολήσεις αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων, ενώ καταστήματα και εστιατόρια έκλεισαν προσωρινά υπό τον φόβο περαιτέρω επεισοδίων.

Παρά την ένταση, διαδηλωτές υπογραμμίζουν ότι η πλειονότητα των συγκεντρώσεων παραμένει ειρηνική και ότι τα επεισόδια προκαλούνται από μικρότερες ομάδες που κινούνται στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

Λυών: Πυρπολήθηκε το τουριστικό γραφείο

Η ένταση δεν περιορίστηκε στην πρωτεύουσα.

Στη Λυών, διαδηλωτές πυρπόλησαν το τουριστικό γραφείο της πόλης, ενώ καταγράφηκαν και άλλες ζημιές. Στη Μασσαλία, το δημαρχείο υπέστη βανδαλισμούς και οι αρχές αποφάσισαν την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.

Στη Λιλ, καταγράφηκαν ζημιές σε δημόσια κτίρια και λεηλασίες καταστημάτων. Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε τις επιθέσεις ως «βαθιά εξοργιστικές και απαράδεκτες», υποστηρίζοντας ότι η επίθεση σε δημοτικό κτίριο συνιστά πλήγμα σε έναν θεσμό που παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες.

Την ίδια ώρα, σε άλλες πόλεις η καθημερινότητα συνεχίστηκε σχεδόν κανονικά, αποτυπώνοντας τη διαφορετική ένταση των κινητοποιήσεων από περιοχή σε περιοχή.

272 συλλήψεις και νέα συζήτηση για την αστυνομική βία

Η αστυνομική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων αποτελεί πλέον ξεχωριστό μέτωπο αντιπαράθεσης.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν 272 συλλήψεις μόνο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου, ενώ οι κινητοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων έχουν οδηγήσει συνολικά σε χιλιάδες συλλήψεις.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων μαθητών. Ένας 15χρονος έχασε το χέρι του σε περιστατικό που συνδέθηκε με χειροβομβίδα κρότου και κρότου-λάμψης, ενώ άλλοι ανήλικοι έχουν τραυματιστεί από μέσα καταστολής. Η χρήση τέτοιων όπλων έχει προκαλέσει έντονη κριτική και έρευνες για περιστατικά αστυνομικής βίας.

Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται αντιμέτωπες με ομάδες που χρησιμοποιούν τις διαδηλώσεις ως κάλυψη για επιθέσεις, καταστροφές και λεηλασίες. Περισσότεροι από 900 αστυνομικοί και 150 εργαζόμενοι σε σχολεία έχουν τραυματιστεί στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σκιά του Μακρόν

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εισέρχεται στους τελευταίους μήνες της προεδρίας του.

Η κοινωνική αναταραχή προστίθεται στις πιέσεις που δέχεται η γαλλική κυβέρνηση από την οικονομία, το δημόσιο χρέος και το αυξημένο κόστος δανεισμού. Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής δεν έχει καθησυχάσει τις αγορές, ενώ το πολιτικό σκηνικό παραμένει κατακερματισμένο.

Ο Μακρόν έχει καλέσει σε ηρεμία, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχωρίσει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τις πράξεις βίας και καταστροφής.

Η Μαρίν Λεπέν υποστηρίζει ότι οι ταραχοποιοί υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν υποστηρίζει ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται υπερβολικά στα επεισόδια, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα κοινωνικά αιτήματα.

Δεν είναι πλέον μόνο μαθητική διαμαρτυρία

Το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής κρίσης είναι ακριβώς η μετατόπισή της.

Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία μαθητών για καλύτερα σχολεία, περισσότερους εκπαιδευτικούς και αξιοπρεπείς υποδομές έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση.

Η συμμετοχή των «κίτρινων γιλέκων», η στήριξη συνδικάτων και η διεύρυνση των αιτημάτων προς το κόστος ζωής δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια έχει πλέον αποκτήσει πολλές διαφορετικές εκφράσεις.

Ταυτόχρονα, η παρουσία βίαιων ομάδων δημιουργεί ένα δεύτερο επίπεδο κρίσης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο χωρίς να επιδεινώσει την ήδη έντονη αντιπαράθεση γύρω από την αστυνομική καταστολή.

Η Γαλλία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα σύνθετο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, στο οποίο συνυπάρχουν η εκπαίδευση, η ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ανισότητες και η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς. Και όσο οι κινητοποιήσεις διευρύνονται, τόσο αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις πέρα από την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Λεκορνί: Δεν θα ανεχθούμε τη βία και τις καταστροφές

Η γαλλική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τη βία και τις καταστροφές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Ο Λεκορνί κατηγόρησε ομάδες της ακροαριστεράς ότι οργάνωσαν βίαιες ενέργειες, ενώ υποστήριξε ότι στις κινητοποιήσεις μπήκαν και άτομα που προχώρησαν σε λεηλασίες και καταστροφές.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν απολύτως τη θέση τους στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λεκορνί στις αστυνομικές δυνάμεις, υπερασπιζόμενος τη δράση τους απέναντι στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων: «Τη στιγμή που ορισμένοι επιχειρούν να δυσφημίσουν τις δυνάμεις ασφαλείας μας, θέλω να πω στους Γάλλους ότι μπορούν να είναι υπερήφανοι για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακές τους», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις ασφαλείας βρέθηκαν αντιμέτωπες με εξαιρετικά έντονα περιστατικά βίας στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους πολίτες. «Αντιμετώπισαν βία εξαιρετικής έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν την πλήρη υποστήριξή μας», πρόσθεσε.

«Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός συνέδεσε επίσης τα επεισόδια με την πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των προεδρικών εκλογών, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση σε όσους, όπως υποστήριξε, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τη βία ως μέσο πολιτικής πίεσης.

«Σε όσους θέλουν ξεκάθαρα να μετατρέψουν αυτές τις βιαιότητες σε μια “προθέρμανση” ενόψει των προεδρικών εκλογών, το λέω καθαρά: Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα με τη βία» υπογράμμισε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εντολές προς τις αρμόδιες αρχές είναι να αποτρέπουν τις βίαιες ενέργειες, να προστατεύουν ανθρώπους και περιουσίες και να προχωρούν στη σύλληψη όσων εμπλέκονται σε επεισόδια, ώστε να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Λεκορνί προανήγγειλε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου που είναι γνωστό ως «casseurs-payeurs», το οποίο προβλέπει την οικονομική επιβάρυνση όσων προκαλούν καταστροφές κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Όπως επισήμανε, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών δεν μπορεί να επιβαρύνει διαρκώς το γαλλικό Δημόσιο και τους φορολογουμένους.

«Το δημόσιο χρήμα είναι περιορισμένο. Πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες μας και όχι να χρησιμοποιείται διαρκώς για την αποκατάσταση όσων καταστρέφουν οι ταραξίες. Οι ίδιοι πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος», ανέφερε.