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Σε αυστηρότερα μέτρα για τις διαδηλώσεις προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το προηγούμενο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα απαγορευθούν οι κινητοποιήσεις που χαρακτηρίζονται «παράνομες», επιρρίπτοντας ευθύνες σε ομάδες της άκρας Αριστεράς και σε άτομα που συμμετείχαν σε βανδαλισμούς.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος μετά από σημερινή σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του, προχώρησε στις δηλώσεις αυτές σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη των βίαιων συγκρούσεων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Ο Μακρόν διευκρίνισε ότι οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από αναγνωρισμένους φορείς, όπως τα συνδικάτα, θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται, αν και οι αρχές θα μπορούν να τροποποιούν τις διαδρομές τους, προκειμένου να προστατεύονται οι επιχειρήσεις και οι εμπορικές περιοχές.

«Το περασμένο Σάββατο είχαμε πολιτικές και στασιαστικές ενέργειες από ομάδες της άκρας Αριστεράς, στόχος των οποίων ήταν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας σε αυτές σημαντικό μέρος της ευθύνης για τα επεισόδια.

Απαγορεύσεις διαδηλώσεων και προτάσεις για αυστηρότερες κυρώσεις

Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου πραγματοποιούνται ενώ οι αρχές σε ολόκληρη τη χώρα προετοιμάζονται για νέες συγκεντρώσεις, μετά από μία από τις σοβαρότερες περιόδους αστικών ταραχών των τελευταίων ετών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, τάχθηκε υπέρ της επιβολής ακόμη αυστηρότερων κυρώσεων, προτείνοντας αναστολή των εκλογικών δικαιωμάτων για όσους παραβιάζουν απαγορεύσεις συμμετοχής σε διαδηλώσεις.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρόσωπα που εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια, λεηλασίες ή επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Ήδη, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απαγορεύονται όλες οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Μασσαλία και τη Λυών, τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας αντίστοιχα.

Παρά τις απαγορεύσεις, νέες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται, ενισχύοντας τους φόβους των αρχών ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο ενδέχεται να συνοδευτεί από νέα ένταση.

Σε επιφυλακή το Παρίσι – Κινητοποιούνται φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα»

Στο Παρίσι, η μεγαλύτερη φοιτητική ένωση της Γαλλίας, UNEF, έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκεντρώσεις το Σάββατο, ενώ το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που εμφανίστηκε το 2018 και εξελίχθηκε σε σημαντική δύναμη αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας, έχει καταθέσει σχέδιο για πορεία στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι επιχειρηματίες στο κεντρικό Παρίσι λαμβάνουν ήδη προληπτικά μέτρα, τοποθετώντας προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες των καταστημάτων τους, υπό τον φόβο νέων καταστροφών και λεηλασιών.

Ο όμιλος ειδών πολυτελείας Hermès ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα καταστήματά του στη Γαλλία, αντιδρώντας στις πρόσφατες ταραχές.

Οι διοργανωτές της διεθνούς έκθεσης τέχνης Art Basel Paris, η οποία φιλοξενείται σε εκθεσιακό χώρο στο κέντρο της πρωτεύουσας, γνωστοποίησαν ότι η διοργάνωση θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την ίδια στιγμή, στην πόλη Ορλεάνη, στη βόρεια Γαλλία, οι αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επεισοδίων, καθώς ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός πρόκειται να πραγματοποιήσει την ετήσια συνάντησή του, ενώ συνδικάτα και οργανώσεις της Αριστεράς σχεδιάζουν παράλληλες διαδηλώσεις.

Στο Παρίσι, φοιτητική κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη αρχικά απαγορεύτηκε, αλλά τελικά έλαβε άδεια να πραγματοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι συγκοινωνιακές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σταθμών του μετρό στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μη εγκεκριμένων συγκεντρώσεων.

Οι ταραχές της 17ης Οκτωβρίου και η κοινωνική δυσαρέσκεια

Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν στις 17 Οκτωβρίου, στο περιθώριο πανεθνικών διαδηλώσεων.

Οι συγκρούσεις και οι καταστροφές ανέδειξαν το βάθος της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των δυνάμεων ασφαλείας να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άτομα συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο δημαρχείο της Λιμόζ, ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Πάντως, η τρίτη συνεχόμενη νύχτα εφαρμογής τοπικών περιορισμών κυκλοφορίας πέρασε χωρίς σημαντικά επεισόδια στις περιοχές που είχαν πληγεί από τη βία, προσφέροντας μια προσωρινή ανάπαυλα στην κυβέρνηση ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκονται ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις. Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών και η ανησυχία για την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων και των νεότερων ηλικιών.

Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση για την απόδοση ευθυνών, με την κυβέρνηση να κατηγορεί πολιτικές δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι υποκινούν ή ενθαρρύνουν τις ταραχές.

Η πολιτική κρίση πιέζει και τα γαλλικά ομόλογα

Η αναταραχή έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου εντείνεται η ανησυχία για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Την Πέμπτη, το ασφάλιστρο κινδύνου των γαλλικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών τίτλων διευρύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Παράλληλα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ανήλθε στο 5,14%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, καθώς η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την κοινωνική δυσαρέσκεια, την πολιτική αντιπαράθεση και την αυξανόμενη πίεση στις αγορές κρατικού χρέους.