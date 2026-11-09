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Σχεδόν έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία οι δυνάμει υποψήφιοι ανέρχονται στους 28, εκ των οποίων 24 έχουν ανακοινώσει δημοσίως την πρόθεσή τους να κατέβουν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου, ενώ για άλλους 4 η κάθοδός τους λίγο-πολύ πιθανολογείται.

Με βάση το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα στον δεύτερο γύρο, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου, περνάνε οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου των εκλογών.

Στην παρούσα φάση εμφανίζονται ως «γκανιάν» στον πρώτο γύρο η Μαρίν Λεπέν, από την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» και ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία».

Από τον χώρο της αριστεράς έχουν επίσης εκδηλώσει δημοσίως στην πρόθεσή τους να κατέβουν στις προεδρικές εκλογές ο Ραφάελ Γκλιξμάν από το Σοσιαλιστικό κόμμα, ο Φαμπιέν Ρουσέλ από το Κομμουνιστικό κόμμα και η Μαρίν Τοντελιέ από το κόμμα των Οικολόγων.

Το «παρών» στον πρώτο γύρο έχουν ακόμη δηλώσει ότι θα δώσουν άλλοι τέσσερις υποψήφιοι που τοποθετούνται στον χώρο της αριστεράς, καθώς επίσης και άλλοι τρεις που κινούνται στο χώρο της ακροαριστεράς.

Από τον χώρο της δεξιάς έχουν δημοσίως δηλώσει ότι θα κατέβουν υποψήφιοι τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενώ από τον χώρο της ακροδεξιάς οι δυνάμει υποψήφιοι, εκτός από τη Λεπέν, είναι δύο, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Eρίκ Ζεμούρ, του οποίου η κάθοδος πιθανολογείται.

Πιθανολογούμενες είναι επίσης οι υποψηφιότητες ενός πρώην προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, καθώς επίσης και τριών πρώην πρωθυπουργών: Του κεντροδεξιού Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρωθυπουργού επί προεδρίας Σιράκ, του επίσης κεντροδεξιού Εντουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργού επί προεδρίας Μακρόν, καθώς επίσης και του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρωθυπουργού επί Μακρόν, ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στο Σοσιαλιστικό κόμμα.

Τέλος, έξι είναι οι υποψήφιοι των οποίων η πολιτική τοποθέτηση είναι ασαφής.

Όσον αφορά τις ηλικίες των προεδρικών δελφίνων, μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος είναι ο εβδομηνταπεντάχρονος Ζαν Λυκ Μελανσόν, ενώ μικρότερος σε ηλικία είναι ο εικοσιοκτάχρονος οικολόγος Αντούαν Μικολαγζιάκ.

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 12η Μαρτίου 2027, στις 18.00 ώρα Γαλλίας. Για να εγκριθεί μία υποψηφιότητα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοδεύεται από 500 υπογραφές υποστήριξης από εκλεγμένους στη Γαλλία αξιωματούχους, ενώ η τελική ανακοίνωση θα γίνει στις 26 Μαρτίου από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας, το οποίο θα δημοσιεύσει την τελική επίσημη λίστα των εγκεκριμένων υποψηφίων.