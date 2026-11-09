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Σε αύξηση του κατώτατου μισθού προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, επιχειρώντας να απαντήσει στο κύμα διαδηλώσεων για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη πιεσμένα δημόσια οικονομικά της χώρας. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι ο καθαρός μηνιαίος κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση θα αυξηθεί κατά 1,6%, στα 1.502 ευρώ, από την 1η Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα, μετά τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των εργατικών συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ευπρόσδεκτη ενίσχυση ούτε για μια συμβολική κίνηση, καθώς θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 20 ετών», δήλωσε ο Λεκορνί.

Η πίεση των διαδηλώσεων και η πολιτική κρίση

Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις, καθώς οι αρχικές φοιτητικές κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών για την άνοδο του κόστους ζωής.

Σε ορισμένες από τις διαδηλώσεις έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, με χαρακτηριστικότερη την κινητοποίηση της 17ης Οκτωβρίου, κατά την οποία καταγράφηκαν λεηλασίες και ταραχές.

Ωστόσο, η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του περασμένου Σαββάτου ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες διαδηλώσεις.

Ο Λεκορνί διαθέτει ελάχιστα περιθώρια για να ανταποκριθεί στα αιτήματα για περισσότερες δημόσιες δαπάνες. Η κυβέρνησή του δυσκολεύεται ήδη να περιορίσει το διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και απομένουν λιγότεροι από έξι μήνες μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές, οδηγώντας τους τελευταίους μήνες σε μαζικές πωλήσεις γαλλικών κρατικών ομολόγων και, κατ’ επέκταση, σε αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας.

Οι συνθήκες αυτές περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές της κυβέρνησης, η οποία αναζητεί μέτρα με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο αλλά χωρίς σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν εξεταστεί περιλαμβάνονται η αύξηση του ανώτατου ορίου καταθέσεων σε ρυθμιζόμενους αποταμιευτικούς λογαριασμούς και η αναμόρφωση της διαδικασίας εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

«Καθήκον της κυβέρνησης είναι να αναλαμβάνει δεσμεύσεις που είναι ρεαλιστικές και μπορούν να εφαρμοστούν, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες και δεν αγνοούν τις πιέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και τα υψηλά επιτόκια», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία

Ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία, γνωστός ως SMIC, αναπροσαρμόζεται συνήθως κάθε Ιανουάριο, με βάση την εξέλιξη των τιμών που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει επίσης δυνατότητα πρόσθετης αύξησης όταν ο πληθωρισμός υπερβαίνει το 2%.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει οποιαδήποτε στιγμή έκτακτη αύξηση πέραν εκείνης που προκύπτει από τον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε διαδοχικές αυτόματες αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Η τελευταία αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν ο καθαρός μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 2,4%, στα 1.477,93 ευρώ.

Ωστόσο, από το 2012 καμία γαλλική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε πρόσθετη αύξηση πέραν του προβλεπόμενου μηχανισμού, όπως αυτή που ανακοίνωσε ο Λεκορνί για την 1η Δεκεμβρίου.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα – Νέα απεργία στις 17 Νοεμβρίου

Παρά την κυβερνητική ανακοίνωση, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν ικανοποίησε τις εργατικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων.

Η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, δήλωσε μετά τη συνάντηση της Δευτέρας ότι η αύξηση είναι ανεπαρκής και απηύθυνε κάλεσμα για νέα ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων στις 17 Νοεμβρίου. Η ίδια είχε ζητήσει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 1,6% που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε απαντήσεις στην πρωτοφανή κινητοποίηση των νέων και των εργαζομένων», δήλωσε η Μπινέ, σε τοποθέτηση που μεταδόθηκε από τη γαλλική τηλεόραση. «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ψίχουλα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του συνδικάτου.

Οι ανησυχίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδοτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι μια μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν επίσης ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των φόρων και των επιβαρύνσεων επί της μισθοδοσίας.

Ο Λεκορνί επιχείρησε να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση που θα εφαρμοστεί από την 1η Δεκεμβρίου έχει υπολογιστεί προσεκτικά, ώστε να μην προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση των εισοδηματικών ορίων που καθορίζουν τη χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων στους εργοδότες.

Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, στις πιέσεις των συνδικάτων και στους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η χώρα.