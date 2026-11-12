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Ένα φιλόδοξο δεκαετές επενδυτικό σχέδιο ύψους 8,7 δισ. ευρώ (9,7 δισ. δολαρίων) θέτει σε εφαρμογή η Γαλλία, επιδιώκοντας να αναζωογονήσει την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων, να περιορίσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές και να αντιμετωπίσει τις ολοένα μεγαλύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 επενδυτικά έργα, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή έως τη μεταποίηση, την αποθήκευση και τη διανομή τροφίμων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, το σχέδιο θέτει ως στόχο την παραγωγή 24 δισ. λίτρων αγελαδινού γάλακτος, καθώς και τη δημιουργία χιλιάδων νέων πτηνοτροφικών μονάδων, αλευρόμυλων και άλλων εγκαταστάσεων μεταποίησης, προκειμένου να περιοριστούν οι εισαγωγές έτοιμων προϊόντων.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών, όπως η σόγια και τα μπιζέλια, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρώτες ύλες, αλλά και αύξηση της παραγωγής δημητριακών για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ζωοτροφών.

«Η Γαλλία έχει πλέον κινητοποιηθεί πλήρως για να ανακτήσει τη διατροφική της κυριαρχία», δήλωσε την Πέμπτη η υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ.

Κρατική χρηματοδότηση άνω των 2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι κρατικές χρηματοδοτήσεις για τη γεωργία και τον τομέα των τροφίμων έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 750 εκατ. ευρώ προορίζονται για το σχέδιο αναζωογόνησης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αναμένεται να προέλθει από συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, με τη συμμετοχή τραπεζών, επιχειρήσεων και περιφερειακών αρχών.

Η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει επενδύσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις σε παραγωγικές υποδομές και ενισχύοντας τη δυνατότητα της χώρας να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των διατροφικών της αναγκών από εγχώρια προϊόντα.

Ελλειμματικό το αγροδιατροφικό ισοζύγιο χωρίς κρασιά και οινοπνευματώδη

Παρά τη θέση της ως μεγαλύτερης αγροτικής παραγωγού της Ευρώπης, η Γαλλία αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στον αγροδιατροφικό της τομέα.

Εάν εξαιρεθούν οι εξαγωγές κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της χώρας είναι ελλειμματικό από το 2014.

Την ίδια στιγμή, οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι καύσωνες και οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν τις καλλιέργειες και απειλούν τη γεωργική παραγωγή. Τα ακραία αυτά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Οι Γάλλοι αγρότες βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με υψηλό κόστος λιπασμάτων και καυσίμων, ως αποτέλεσμα των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία.

Οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν τις οικονομικές πιέσεις στην κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με κινητοποιήσεις αγροτών και απεργίες συνδικάτων, ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης.

Αυξάνονται οι εισαγωγές – Από το εξωτερικό το μισό κοτόπουλο και αρνί

Η διατροφική αυτάρκεια της Γαλλίας έχει υποχωρήσει σταδιακά τα τελευταία χρόνια, με την εξάρτηση από τις εισαγωγές να επεκτείνεται σε βασικές κατηγορίες τροφίμων.

Σήμερα, περίπου η μισή ποσότητα κοτόπουλων και το μισό αρνίσιο κρέας που καταναλώνονται στη χώρα προέρχονται από εισαγωγές, ενώ μόλις το 50% των φρούτων και λαχανικών που καταναλώνουν οι Γάλλοι παράγεται εγχώρια.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην αγροτική παραγωγή, αλλά επεκτείνεται και στη δυνατότητα μεταποίησης των εγχώριων πρώτων υλών.

Ακόμη και σε προϊόντα στα οποία η Γαλλία παράγει επαρκείς ποσότητες, όπως γάλα, σιτάρι και πατάτες, η περιορισμένη δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας έχει ως αποτέλεσμα μέρος της παραγωγής να επιστρέφει στη χώρα με τη μορφή εισαγόμενων τελικών προϊόντων, όπως τυριά, αλεύρι και προτηγανισμένες πατάτες.

Οι επενδύσεις στον κλάδο έχουν επίσης καθυστερήσει σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, δεν έχει δημιουργηθεί νέα μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία της αγροτικής παραγωγής

Η μείωση των πωλήσεων των φημισμένων γαλλικών κρασιών και των δημητριακών, που παραδοσιακά αποτελούσαν σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, έχει επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα.

Αντιμέτωπη με αυτές τις προκλήσεις, η κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση έκτακτου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, περιλαμβάνει μέτρα για την επέκταση της κτηνοτροφίας, τη βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης νερού και άρδευσης, τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και την παροχή προτεραιότητας στα γαλλικά προϊόντα κατά τις προμήθειες των δημόσιων χώρων μαζικής εστίασης.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και περιορισμού της εξάρτησης από ξένες αγορές, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής και κλιματικής αβεβαιότητας.

Συνολικά 916 έργα σε γεωργία, μεταποίηση και υποδομές

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί την κατάληξη μιας διαδικασίας που ξεκίνησε η γαλλική κυβέρνηση το προηγούμενο έτος, με τη συμμετοχή αγροτών, επιχειρήσεων τροφίμων και περιφερειακών αρχών.

Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι αδυναμίες στις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες, να καθοριστούν συγκεκριμένοι παραγωγικοί στόχοι για την επόμενη δεκαετία και να προταθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξή τους.

Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν 916 επενδυτικά έργα, τα οποία αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθηκευτικές υποδομές, συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 8,7 δισ. ευρώ, το σχέδιο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της γαλλικής αγροδιατροφικής βιομηχανίας, να αντιμετωπίσει χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων και να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές τροφίμων.