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Συναγερμός για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί μέσω της πλατφόρμας Χ, η απειλή για βόμβα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.