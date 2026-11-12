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Συναγερμός για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν, στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.
Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί μέσω της πλατφόρμας Χ, η απειλή για βόμβα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.
#Sécurité #Circulation
⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours.
Celle-ci risque d’avoir un impact sur le trafic alentour.
Soyez prudents.
Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.
— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026
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