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Επεισόδια σημειώθηκαν στο νέο γύρο αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα στη Γαλλία το Σάββατο, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στο Παρίσι. Υπολογίζεται ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της ακρίβειας και με αίτημα τη λήψη μέτρων στήριξης των νέων.

Η ένταση σημειώθηκε κατά το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων, σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση, μόλις πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 46.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στο Παρίσι, η οποία πραγματοποιήθηκε με κεντρικό αίτημα την υποστήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην Πλατεία του Έθνους, ακολουθώντας την καθιερωμένη διαδρομή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, η κατάσταση άλλαξε κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών.

Δακρυγόνα, φωτιές και συλλήψεις

Στην Πλατεία του Έθνους, όπου ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση, σημειώθηκαν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην περιοχή, φωτιές ξέσπασαν σε κάδους απορριμμάτων κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου.

Νωρίτερα, όταν η πορεία είχε φτάσει στον προορισμό της, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «ήρεμη» σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι και 15 συλλήψεις.

Αστυνομικός κλοιός γύρω από το Ελιζέ

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αποτρέψουν επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλώσεις είχαν εξελιχθεί στις χειρότερες ταραχές των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, την επίσημη κατοικία και έδρα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, που είχε προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς κατά τα πρώτα χρόνια της προεδρίας Μακρόν, είχε καλέσει σε ξεχωριστή διαδήλωση στην Πλατεία Κονκόρντ, σε μικρή απόσταση από το Ελιζέ και τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί από τις αρχές, οι οποίες εμπόδισαν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν. Περίπου 100 άτομα περικυκλώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ προσήχθησαν δύο εκπρόσωποι του κινήματος, ο Μπενζαμέν Μπαλ και η Αζελμά Σιγκό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Λυών, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει δρόμο στο κέντρο της πόλης.

«Ο κίνδυνος είναι ακριβώς ο ίδιος με τα προηγούμενα Σάββατα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, καλώντας τις δυνάμεις ασφαλείας να διατηρήσουν την επαγρύπνησή τους.

Οι νέοι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων

Το νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από μαθητές λυκείων που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα σχολεία τους. Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν με τη συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων και συνδικάτων.

Οι νέοι εξακολουθούν να αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη των διαδηλώσεων, ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η σημερινή ημέρα βοηθά να διατηρηθεί η πίεση», δήλωσε η Σαμπίν Χαρμπάς, εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης, προσθέτοντας ότι πολλοί νέοι συνεχίζουν να κινητοποιούνται επειδή οι απαντήσεις της κυβέρνησης παραμένουν ανεπαρκείς.

Η αστυνομική διαχείριση των κινητοποιήσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δεκάδες εσωτερικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για καταγγελίες περί υπέρμετρης αστυνομικής βίας, ενώ το AFP ζήτησε την Παρασκευή την προστασία των δημοσιογράφων του, έπειτα από καταγγελλόμενα περιστατικά βίας εναντίον μελών των αποστολών του.

Η ακρίβεια και το δημόσιο χρέος πιέζουν την κυβέρνηση

Οι συνεχείς κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα στην εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στο κέντρο του Παρισιού. Πολλές επιχειρήσεις τοποθέτησαν ξανά ξύλινα προστατευτικά στις βιτρίνες τους, ενώ αρκετά καταστήματα παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο επεισοδίων και λεηλασιών.

Η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης, ωστόσο τα περιθώρια οικονομικών παρεμβάσεων περιορίζονται από το υψηλό δημόσιο χρέος της Γαλλίας, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις αγορές.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με εκπροσώπους των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων, με αντικείμενο τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη.

Παράλληλα, μαθητικές, φοιτητικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε νέα απεργία την Τρίτη, ζητώντας αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση.

Στο προσκήνιο ο Μελανσόν – Η μάχη για τις προεδρικές εκλογές

Η κοινωνική αναταραχή εκδηλώνεται ενώ η Γαλλία πλησιάζει στις προεδρικές εκλογές του 2027, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται ιδιαίτερα πολωμένο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, κάλεσε τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση το Σάββατο στο Λε Μπουρζέ, λίγο βόρεια του Παρισιού, όπου πρόκειται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, με τίτλο «L’Avenir en commun» («Το κοινό μέλλον»).

Η πολιτική κινητοποίηση του Μελανσόν συμπίπτει με την ένταση των κοινωνικών διαμαρτυριών, καθώς η ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη και η χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως φαβορί για την προεδρία, ενώ βασικός πολιτικός αντίπαλός της αναδεικνύεται ο Μελανσόν και όχι κάποιος από τους πρώην κεντρώους συμμάχους του Μακρόν.

Η συνέχιση των κινητοποιήσεων, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις και την εντεινόμενη εκλογική αντιπαράθεση, διατηρεί την κυβέρνηση Λεκορνί αντιμέτωπη με μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.