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Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ωστόσο, αρνήθηκε να την κάνει δεκτή, επικαλούμενος την ανάγκη να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη διοίκηση των δυνάμεων ασφαλείας στις παρούσες συνθήκες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος που βρίσκεται υπό πίεση έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών στη χώρα, παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες». «Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», προσέθεσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν χθες Κυριακή την παραίτηση του Νουνιές.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

Ο Νουνιές πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 ταραχοποιοί.

Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στους Γάλλους χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή». «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση», σύμφωνα με το γραφείο του.

WATCH: A shop owner in France was assaulted as he tried to defend his store, kicked to the ground and pelted with rocks by rioters. https://t.co/kuPVpS3mjZ — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Μακρόν: «Αισθανόμαστε θυμό και ντροπή, όσοι κατέστρεψαν θα πληρώσουν»

Μπροστά στην έκταση της καταστροφής, ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε αυστηρή καταδίκη των επεισοδίων, αποδίδοντας την κλιμάκωση της βίας σε ακροαριστερές ομάδες και εγκληματικά στοιχεία.

«Όλοι αισθανόμαστε θυμό και ντροπή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο χθεσινό του διάγγελμά, περιγράφοντας τις σκηνές λεηλασιών και εμπρησμών που εκτυλίχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

BREAKING: ‘How can French people do this to France?’ French President Emmanuel Macron has said the country is feeling ‘anger and shame’ over recent protests in the country. Calling for peace, the president said ‘nothing’ justifies the riots and damage caused in multiple cities. https://t.co/7pAPurPqW0 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2026

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», τόνισε.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα από την κρίση, ιδιαίτερα στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και της πρόληψης βίαιων επεισοδίων.