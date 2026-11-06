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Tροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στην περιοχή Λαν (Lent), στο διαμέρισμα Εν (Ain) της ανατολικής Γαλλίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο άτομα που υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πολλούς τραυματίες.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο D22, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Accident de car dans l’Ain: “Un drame absolu qui frappe notre commune”, déclare le maire de Lent https://t.co/3NzQgEZgxB — BFM (@BFMTV) November 6, 2026

«Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δήμαρχος, Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες.

🚨 ACCIDENT DE LA CIRCULATION | Secteur de Lent Un accident impliquant un car d’une ligne de transport interurbain s’est produit dans le secteur de Lent. Plusieurs victimes sont impliquées. Le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner l’action des différents acteurs de la gestion de crise. Les services de secours et les forces de l’ordre sont mobilisés sur place. Les maires apportent également leur concours à l’opération de secours. ⚠️ Il est demandé à la population d’éviter le secteur. Des mesures de déviation sont en cours. Le préfet se rend sur place. — Préfet de l’Ain (@Prefet01) November 6, 2026

«Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δήμαρχος, Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, το οποίο μετέφερε παιδιά στην περιοχή, περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες. Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «αρκετά θύματα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό και την κατάσταση των επιβαινόντων.

«Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ στο BFMTV. «Για εμάς, είναι πάντα μια δοκιμασία όταν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, γίνονται θύματα γεγονότων αυτής της φύσης. Στέλνω τις θερμές μου σκέψεις στις οικογένειες, εκ μέρους της κυβέρνησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του BFMTV, ο ταγματάρχης Σέμπτι Χαντιμαλάχ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό» και επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση των δύο ατόμων που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κρίνεται «εξαιρετικά σοβαρή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το συμβάν «απαίτησε εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας».

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, αστυνομικοί και οι τοπικές Αρχές, ενώ έχουν αναπτυχθεί και δύο ελικόπτερα για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι Αρχές ενεργοποίησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD), προκειμένου να συντονίσουν τη διαχείριση της κρίσης, καθώς και το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, γειτονικός δήμος έχει αναλάβει τη φιλοξενία και υποστήριξη των οικογενειών των επιβαινόντων.

Στην περιοχή αναμένονται ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, καθώς και ο νομάρχης.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του ατυχήματος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.