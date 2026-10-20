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Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτήριο εν μέσω των σοβαρών ταραχών στη Γαλλία.

Το δημαρχείο, που εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά σύμβολα της πόλης, τυλίχθηκε στις φλόγες το Σάββατο, έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων που σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση διαδήλωσης.

Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν ένα σκηνικό εκτεταμένης καταστροφής. Μεγάλα τμήματα του ιστορικού οικοδομήματος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε σημαντικό μέρος των εσωτερικών χώρων.

De nouvelles images montrant l’ampleur des dégâts après l’incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. https://t.co/MrD0yL23Lq — Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026

Κατέρρευσε η στέγη – Καταστράφηκε ο πύργος με το ρολόι

Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίζονται στη στέγη και στην πρόσοψη του κτηρίου.

Μεγάλο μέρος της στέγης κατέρρευσε, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι καταστράφηκε, αλλοιώνοντας δραματικά την εικόνα του ιστορικού δημαρχείου.

Η νομαρχία έκανε λόγο για ένα κτήριο που «έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό», επιβεβαιώνοντας την έκταση των ζημιών.

Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ περιέγραψε την κατάσταση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο.

«Η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», αποδίδοντας την πυρκαγιά σε «εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών».

Σοκ και δάκρυα στους κατοίκους της Λιμόζ

Η καταστροφή του δημαρχείου προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα κτήριο που έχει συνδεθεί με την ιστορία και την ταυτότητα της Λιμόζ για περισσότερα από 140 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή απόσταση, παρακολουθώντας τις φλόγες να καταστρέφουν ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και εργαζόμενη του δήμου, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στις εικόνες της καταστροφής.

Για τους κατοίκους, το δημαρχείο δεν αποτελεί απλώς την έδρα των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ένα ιστορικό σύμβολο που συνδέει τη σύγχρονη πόλη με το παρελθόν της.

🔥 C’est la triste image de cette journée à Limoges ; la mairie en feu après avoir été incendiée en fin d’après-midi par de très jeunes émeutiers. https://t.co/Pv9gs9FyyG — ici Limousin (@icilimousin) October 17, 2026

Η ιστορία του δημαρχείου που εγκαινιάστηκε το 1883

Η ανέγερση του επιβλητικού κτηρίου κατέστη δυνατή χάρη στην περιουσία που άφησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς απογόνους.

Το δημαρχείο κατασκευάστηκε σε μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς στο ίδιο σημείο βρισκόταν κατά τη ρωμαϊκή εποχή η αρχαία αγορά της Λιμόζ.

Τον σχεδιασμό του ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, ο οποίος άντλησε έμπνευση από το δημαρχείο του Παρισιού.

Το οικοδόμημα, που εγκαινιάστηκε το 1883, συνδυάζει στοιχεία της ύστερης Αναγέννησης με χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της εποχής του Λουδοβίκου ΙΓ΄.

Η πρόσοψή του κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο πάνω σε βάση γρανίτη, δημιουργώντας ένα επιβλητικό αρχιτεκτονικό σύνολο που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την πόλη.

Τα ψηφιδωτά και η πολιτιστική αξία του κτηρίου

Ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία είχαν τα διακοσμητικά στοιχεία της πρόσοψης, μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν τέσσερα ψηφιδωτά αφιερωμένα σε σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες της Λιμόζ.

Στα ψηφιδωτά απεικονίζονταν ο καλλιτέχνης του σμάλτου Λεονάρ Λιμοζέν, ο καγκελάριος ντ’ Αγκσό, ο επαναστάτης Πιερ Βερνιώ και ο στρατάρχης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούσαν μέρος της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του δημαρχείου και αποτύπωναν την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της πόλης.

Incendie de la mairie de Limoges. Le feu continue à gagner. La salle des mariages et le service de l’état civil sont partis en fumée. https://t.co/nQfICNOtZR — Denis Carreaux (@DenisCarreaux) October 17, 2026

Το δημαρχείο βρισκόταν ήδη σε πρόγραμμα αποκατάστασης

Μια ακόμη πτυχή που καθιστά την καταστροφή ιδιαίτερα οδυνηρή είναι ότι το ιστορικό δημαρχείο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο προσπάθειας αναστήλωσης και συντήρησης.

Σύμφωνα με το γαλλικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το κτήριο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του.

Μάλιστα, ο δήμος είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για δωρεές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους για τη χρηματοδότηση των εργασιών.

Η πυρκαγιά του Σαββάτου ανέτρεψε δραματικά αυτή την προσπάθεια, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε ένα μνημείο που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λιμόζ.

Οι νέες φωτογραφίες αναδεικνύουν πλέον το μέγεθος της πρόκλησης για τη διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού οικοδομήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των εκτεταμένων κοινωνικών ταραχών.