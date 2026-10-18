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(Last upd 9:15)

H επόμενη μέρα των μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους ζωής οι οποίες έβγαλαν στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους βρίσκει τη χώρα να μετρά τις πληγές της. Εικόνες εκτεταμένης βίας και καταστροφών καταγράφηκαν το Σάββατο (17/10) σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, στο περιθώριο των μαζικών κινητοποιήσεων για την ακρίβεια, την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

A historic building in the French city of Limoges was set ablaze during nationwide protests on Saturday. Video captured the moment part of the roof of the 140-year-old building collapsed. https://t.co/RyEzbCmCEh — CBS News (@CBSNews) October 18, 2026

Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο, στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Police have clashed with protesters across France. At least 400 people have now been arrested at the protests, according to France’s interior minister. Sky’s @AliBunkallSKY was in Paris to witness the unrest. https://t.co/A6C5ZEpqz7 — Sky News (@SkyNews) October 17, 2026

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

150 τραυματίες αστυνομικοί στα επεισόδια – «Θαύμα που δεν είχαμε περισσότερα θύματα», λέει ο Λεκορνί

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».

Λεηλάτησαν κατάστημα στη Νίκαια και επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη

Στόχος λεηλασίας και βίαιης επίθεσης έγινε ιδιοκτήτης καταστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ειδών κινουμένων σχεδίων στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην πόλη.

Nεαροί ταραξίες λεηλάτησαν το κατάστημα, ενώ ο ιδιοκτήτης δέχθηκε επίθεση από πίσω. Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να του πετούν πέτρες, ενώ ορισμένοι γελούσαν την ώρα της επίθεσης.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και τις συγκρούσεις να διαρκούν ώρες. Διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο, ενώ επίθεση δέχθηκαν και τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

Eιδικότερα:

-Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ: Φωτιά, πιθανόν από βόμβα μολότοφ, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα. Ομάδες ταραξιών εισέβαλαν στο κτίριο, έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν και λεηλασίες καταστημάτων.

– Εμπρησμοί και καταστροφές σε Λυών, Λιλ και Γκρενόμπλ: Στη Λυών πυρπολήθηκε τουριστικό γραφείο, στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ οι ένοικοι κτιρίου απομακρύνθηκαν έπειτα από πυρκαγιά.

– 17χρονος έχασε το χέρι του στο Σεντ-Ετιέν: Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από χειροβομβίδα που είχαν ρίξει αστυνομικές δυνάμεις και την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του.

– Συνολικά 150 τραυματίες αστυνομικοί και χωροφύλακες: Ο αριθμός ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σε προηγούμενη ενημέρωση γινόταν λόγος για περίπου 60 τραυματίες αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

– Περισσότερες από 1.200 συλλήψεις: Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις, στην πλειονότητά τους στο Παρίσι, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και ανήλικοι.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας»: Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε ενότητα απέναντι σε όσους «σκορπούν το χάος» και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι για τα επεισόδια θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Ο Λεκορνί διαμήνυσε ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», στρέφοντας τα πυρά του κατά της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε επίσης την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία.

Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγορεί τη μετανάστευση για τις βιαιότητες στη Γαλλία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες (τοπική ώρα) ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τα βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία και κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι θέλει το ίδιο «μέλλον» για τις ΗΠΑ.

«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, συνέδεσε τα γεγονότα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

«Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας», σχολίαζε ο Βανς.

Νέο κύμα απεργιών στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου

Νέες απεργίες και διαδηλώσεις προγραμματίζονται στη Γαλλία τις επόμενες εβδομάδες, με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) να απευθύνει κάλεσμα για «μεγάλες διασυνδικαλιστικές απεργίες» στις 5 Νοεμβρίου, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της, η CGT υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις «αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς», ενώ στρέφει τα πυρά της κατά του προτεινόμενου γαλλικού προϋπολογισμού, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και των μαθητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση, ο προϋπολογισμός «γυρίζει την πλάτη στους νέους και στα δίκαια αιτήματά τους», την ώρα που οι κυβερνητικές επιλογές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές παροχές.

«Οι επιλογές της κυβέρνησης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη ζωή και τα δικαιώματά μας: την πρόσβαση σε αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη, τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης από τον μισθό ή τη σύνταξη και την ύπαρξη αξιόπιστων δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να διασφαλίζονται και όχι τομείς στους οποίους πρέπει να γίνονται περικοπές!», τονίζει η CGT.

Η ανακοίνωση προμηνύει συνέχιση της κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία, με τα συνδικάτα να προετοιμάζουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων κατά των δημοσιονομικών επιλογών της κυβέρνησης.