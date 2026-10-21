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Οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών στην Ιταλία, με αφορμή την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, έχουν αναγκάσει τα τυροκομεία στο νότιο τμήμα της χώρας να διακόψουν την παραγωγή της περίφημης μοτσαρέλας από βουβαλίσιο γάλα, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης οικονομικής και πολιτικής δυσαρέσκειας.

Οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να αρμέγουν τα κοπάδια τους, ωστόσο τα οδικά μπλόκα εμποδίζουν τη μεταφορά του γάλακτος στις μονάδες παραγωγής, με αποτέλεσμα πολλά τυροκομεία να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από την Τρίτη, σύμφωνα με την κοινοπραξία που εδρεύει στην Καζέρτα και εποπτεύει την παραγωγή της Mozzarella di Bufala Campana DOP, της μοτσαρέλας με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Βάσει των κανονισμών παραγωγής, το γάλα πρέπει να μεταποιείται σε μοτσαρέλα εντός 60 ωρών.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι διαμαρτυρίες στη νότια Ιταλία έρχονται σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωής και της δυσαρέσκειας για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την κατάσταση.

Στο Μιλάνο, διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο εξελίχθηκε σε λεηλασίες και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανέπτυξε 500 στρατιώτες στην πόλη και ενέκρινε αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας.

Μπλόκα σε Νάπολη και Καζέρτα – Προβλήματα στην τροφοδοσία

Οι οδηγοί φορτηγών έχουν προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τη Νάπολη και την Καζέρτα, διαταράσσοντας ολοένα περισσότερο τον εφοδιασμό με τρόφιμα και καύσιμα. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει.

Η Federdistribuzione, η ένωση που εκπροσωπεί τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, προειδοποίησε ότι οι αποκλεισμοί των δρόμων διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα φρέσκα και ευπαθή προϊόντα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατικά σκισίματος ελαστικών φορτηγών, με στόχο να εμποδιστεί η κυκλοφορία τους στους δρόμους.

«Κατανοώ τους λόγους των διαμαρτυριών, αλλά ο αποκλεισμός των αυτοκινητοδρόμων με διόδια προκαλεί ζημιά σε όλους τους πολίτες», δήλωσε από τη Ρώμη ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι. «Το κόστος του πετρελαίου δεν πρόκειται να μειωθεί εξαιτίας αυτών των κινητοποιήσεων», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κυβερνητικά στελέχη θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εξετάσουν νέα μέτρα στήριξης του κλάδου των οδικών μεταφορών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Βιομηχανίας Αντόλφο Ούρσο δήλωσε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο ότι οι αρχές έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας φορτηγών μπορεί να επισύρει ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Ελλείψεις ακόμη και σε αεροπορικά καύσιμα

Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επεκταθεί και στις αερομεταφορές, προκαλώντας ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων στα αεροδρόμια του Ρέτζιο Καλάμπρια και του Κροτόνε.

Σύμφωνα με το Ansa, που επικαλείται την εταιρεία διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Enav, οι πιλότοι που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο του Κροτόνε ενημερώθηκαν ότι πρέπει να μεταφέρουν επαρκή καύσιμα από το αεροδρόμιο αναχώρησης ή από προηγούμενο σταθμό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες πτήσεις τους.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν γνωρίζουν πού να αποθηκεύσουν το γάλα που παράγουν καθημερινά, ενώ δυσκολεύονται και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προμήθειες για τη διατροφή των ζώων τους.

Ο διευθυντής της κοινοπραξίας παραγωγών μοτσαρέλας, Πιερ Μαρία Σακάνι, απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί αυτό που χαρακτήρισε «πόλεμο μεταξύ των φτωχών».

Πακέτο στήριξης 1 δισ. ευρώ από την κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση έχει αποδεσμεύσει περίπου 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη του κλάδου των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 480 εκατ. ευρώ, των οποίων η εκταμίευση ξεκίνησε την Τρίτη.

Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Εντοάρντο Ρίξι, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους των οδηγών φορτηγών στο Μιλάνο.

Παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, οι κινητοποιήσεις και τα οδικά μπλόκα συνεχίστηκαν στις περιφέρειες Καμπανία, Καλαβρία και Απουλία, ενώ στη Σικελία οι οδηγοί φορτηγών αποφάσισαν να τερματίσουν την κινητοποίησή τους.

Την Τετάρτη, οι εθνικές ενώσεις οδικών μεταφορών κάλεσαν τους διαδηλωτές να σταματήσουν τους αποκλεισμούς, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της διατάραξης των μεταφορών δεν δικαιολογείται πλέον, από τη στιγμή που η κυβέρνηση επανεκκίνησε τον διάλογο με τον κλάδο.

Μια βιομηχανία 850 εκατ. ευρώ υπό πίεση

Η κοινοπραξία παραγωγών Mozzarella di Bufala Campana εκπροσωπεί μια εφοδιαστική αλυσίδα στην οποία συμμετέχουν περίπου 1.600 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η πιστοποιημένη παραγωγή έφτασε το 2025 τους 57.600 μετρικούς τόνους, με την ετήσια αξία του κλάδου να υπολογίζεται σε περίπου 850 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοπραξίας, περίπου το 36% της παραγωγής κατευθύνεται στις εξαγωγές, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του συγκεκριμένου προϊόντος για την ιταλική οικονομία και τις διεθνείς αγορές τροφίμων.

Η ιστορία της μοτσαρέλας από βουβαλίσιο γάλα έχει βαθιές ρίζες στη νότια Ιταλία. Οι νεροβούβαλοι, που κατάγονται από την Ασία, έφτασαν στη Σικελία περίπου τον 9ο αιώνα. Τα ζώα προσαρμόστηκαν ιδανικά στα ελώδη εδάφη της περιοχής και αρχικά χρησιμοποιούνταν για βαριές αγροτικές εργασίες.

Αργότερα, οι κάτοικοι της νότιας Ιταλίας άρχισαν να αξιοποιούν το πλούσιο γάλα τους για την παραγωγή ενός τυριού με ελαστική υφή, το οποίο έμελλε να εξελιχθεί στη διάσημη μοτσαρέλα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της ιταλικής γαστρονομίας.