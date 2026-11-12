Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Συνεχίζονται και σήμερα τα απειλητικά email για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εκκενώσεις σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα μηνύματα έχουν σταλεί σε σχολεία της Σικελίας, του Πιεμόντε, της Λιγουρίας, του Μολίζε, του Βένετο και της Ούμπρια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρουν την υπογραφή του αυτοαποκαλούμενου «Μιχαήλ Αντρόποφ».

Σε αρκετές περιπτώσεις τα απειλητικά μηνύματα εστάλησαν απευθείας στους διευθυντές των σχολείων. Σχεδόν παντού οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις αίθουσες, μετά τους απαραίτητους ελέγχους. Αντίθετα, στην περιοχή Τιγκούλιο τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά εξαιτίας της πορτοκαλί προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις.

Σε ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι διευθύνσεις αποφάσισαν την εκκένωση των κτιρίων, ενώ οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν ξεχωριστά κάθε καταγγελία.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το περιεχόμενο των μηνυμάτων φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο της Τετάρτης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.