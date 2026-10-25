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Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το πέρασμα της καταιγίδας Boelo, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που τη συνοδεύουν να έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με το Energy Networks Association (ENA), 82.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (10 ώρα Ελλάδας) στη Βρετανία.

Ο πορτοκαλί συναγερμός για θυελλώδεις ανέμους που εξέδωσαν οι αρχές παραμένει σε ισχύ έως τις 21.00 τοπική ώρα στη Σκωτία και σε ένα τμήμα της βόρειας Αγγλίας, μετά το πέρασμα μιας πρώτης καταιγίδας, της Austen, την Παρασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο ΕΝΑ, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε 345.000 πελάτες μετά το πέρασμα των καταιγίδων Austen και Boelo.

Σήμερα το πρωί, ριπές ανέμου ταχύτητας έως 135 χλμ/ώρα σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως τη Σκωτία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία Met office.

Προβλήματα στις μεταφορές καταγράφηκαν στη Σκωτία, όπου από τις πτώσεις δέντρων, καλωδίων και από τις πλημμύρες έκλεισαν δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με το Network Rail Scotland.

Παράλληλα, στη Σκωτία βρισκόταν σε ισχύ έως τις 15:00 τοπική ώρα κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες, ενώ οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Βρετανίας και της Σκωτίας εξέδωσαν σήμερα δεκάδες προειδοποιήσεις για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 άνθρωποι παρέμεναν επίσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, γύρω στις 10:30, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ακυρώθηκαν επίσης δρομολόγια φέρι μποτ από το Μπέλφαστ προς τη Σκωτία και την Αγγλία.

Περίπου 15 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Ακυρώθηκαν επίσης και άλλες πτήσεις από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς, στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ.