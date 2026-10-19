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Σε απαγόρευση των διαδηλώσεων και των δημόσιων συγκεντρώσεων στη Μασσαλία προχώρησαν τη Δευτέρα (19/10) οι γαλλικές Αρχές, καθώς το κύμα κοινωνικής οργής που σαρώνει τη χώρα συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.
Η απαγόρευση ισχύει από τις 12:00 έως τις 20:00 και έρχεται στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το προηγούμενο 48ωρο, με τη Μασσαλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.
Η ένταση στην πόλη κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών εισέβαλαν στο δημαρχείο, χρησιμοποιώντας μεταλλικές μπάρες ασφαλείας, τις οποίες είχαν αποσπάσει από τον δρόμο, για να χτυπήσουν την είσοδο του κτιρίου.
Η απόφαση των τοπικών Αρχών ακολουθεί το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή (18/10), κατά το οποίο προανήγγειλε περιορισμούς σε δημόσιες συγκεντρώσεις, σε συνεργασία με τους δημάρχους των γαλλικών πόλεων.
Η Μασσαλία αποτελεί πλέον ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της κλιμακούμενης κοινωνικής έντασης στη Γαλλία, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια και την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.
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