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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η στήριξη της Γερμανίας στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό 70 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος.

«Η διμερής βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα και το μεγαλύτερο βάρος της επωμίζονται μόνο λίγα κράτη-μέλη», έγραψε ο Μερτς σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την οποία είδε το Bloomberg.

«Μια συλλογική δέσμευση ότι όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα συμβάλουμε δίκαια στην κάλυψη αυτού του κενού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος και για τη συζήτηση οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, ιδίως εκείνων που έχουν οικονομικές επιπτώσεις», ανέφερε στην επιστολή του.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Δουβλίνο την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον Μερτς να έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα συνδέσει τις συζητήσεις για το χρηματοδοτικό έλλειμμα της Ουκρανίας με εκείνες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές και θα έχει ως εγγύηση τον κοινό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούσαν επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στη στήριξη του δανείου.