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Η Υπηρεσία Προστασίας Ψηφιακών Δεδομένων της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή προστίμου 805 εκατομμυρίων ευρώ στην Meta Platforms που φέρεται να είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χρηστών της, χωρίς να τους έχει πληροφορήσει σχετικά ή να έχει λάβει την συγκατάθεσή τους.

Η νέα κύρωση ενισχύει τις πιέσεις που δέχεται η Meta Platforms στην Ευρώπη για τις πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα της πρόσβασης του Facebook σε φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευθεί είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το καλοκαίρι του 2025, όταν ιταλική οργάνωση καταναλωτών προσέφυγε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση της υπόθεσης με τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ιταλική Αρχή ξεκαθάρισε ότι η έρευνα δεν κάλυψε την ενδεχόμενη αξιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού για την εκπαίδευση μοντέλων AI. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εξέτασης λειτουργίας που επιτρέπει την επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο στο cloud.

Η απόφαση έρχεται να προστεθεί στα πρόστιμα των 1,2 δισ. ευρώ το 2023, των 797,72 εκατ. ευρώ το 2024 και των 200 εκατ. ευρώ το 2025 που είχαν επιβληθεί στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό από ευρωπαϊκές αρχές